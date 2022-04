Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Inass Addou CRIPTOVALUTE Criptovalute, PUBBLICATO: 22 aprile 10:13 Cos'è Binance Coin? Vale la pena investire? Tempo stimato di lettura: 9 minuti di Inass Addou

L'impressionante performance della criptovaluta negli ultimi due anni ha attratto innumerevoli investitori. Se sei in un modo o nell'altro legato al mondo delle criptovalute, avrai già sentito i nomi Binance e Binance Coin. Cosa devi sapere a riguardo? Ed è un buon investimento? Scopriamolo. Condividi su Facebook + Twitter

La competitività nel campo della DeFi (finanza decentralizzata) è relativamente alta. Mentre Bitcoin è stato il primo denaro programmabile al mondo, altri progetti hanno tentato di facilitare la blockchain ancora di più. Le persone che cercano prestiti o rendimenti più elevati potrebbero utilizzare questo servizio per aggirare banche e altre istituzioni che addebitano commissioni elevate e richiedono l'identificazione per prendere in prestito denaro. Binance Smart Chain (BSC) è emerso come uno dei principali concorrenti nello spazio DeFi. Ma cos'è Binance, Binance Coin o BSC e come funzionano? Alcune caratteristiche: Uno dei più grandi scambi di criptovalute sul pianeta è Binance (BNB).

Nel 2017, Binance ha introdotto Binance Coin come token Ethereum ERC-20. Il token ha consentito lo scambio gli utenti devono utilizzare il token per le transazioni a una tariffa inferiore se l'hanno utilizzato.

Quando Binance Smart Chain è stata rilasciata a settembre 2020, Binance Coin è stata spostata su di essa.

Con Binance Smart Chain, un ecosistema finanziario decentralizzato (DeFi) verrà creato tramite contratti intelligenti.

Le Smart Chain di Binance funzionano utilizzando uno stile meccanismo di consenso chiamato Proof-of-Authority.

Zhao Changpeng, il fondatore di Binance, una volta chiamava la Smart Chain di Binance CeFi (finanza centralizzata), oppure CeDeFi.

L'exchange Binance ha così tanto controllo su Binance Smart Chain che pone un problema nel distinguere tra asset emessi su la catena e i titoli, inclusa BNB. Cos'è Binance? Zhao Changpeng ha fondato Binance, uno scambio di criptovalute per il trading di criptovalute. Originariamente con sede in Cina, l'azienda si è trasferita alle Isole Cayman dopo che l'aumento delle normative in Cina ne ha minacciato il funzionamento. Il suo ampio elenco di coppie di trading e le commissioni relativamente basse hanno reso Binance uno dei più grandi scambi di criptovalute, se non il più grande nel mondo. All'inizio non c'erano restrizioni KYC sul sito; tuttavia, ora offre un'ampia gamma di misure KYC. Cos'è Binance Coin? Con il lancio di Binance Coin (BNB), un token basato sul framework Ethereum, Binance ha lanciato il suo Early Coin Offering (ICO). Gli investitori Angel hanno ricevuto il 10% delle azioni, il team fondatore ha ricevuto il 40% e il pubblico ha ricevuto il resto. La moneta è un utility token utilizzato da Binance, dove gli utenti possono pagare commissioni di trading e transazioni a una tariffa ridotta rispetto ad altri token. I token "burns" sono usati da Binance, dove utilizzano i profitti ricavati dalle vendite di token per acquistare più BNB e distruggerli in seguito. Una nuova catena nativa è stata lanciata nel 2019 per sostituire la rete Ethereum. Dopo l'annuncio di Binance Smart Chain, la rete di Ethereum è stata spostata di nuovo. Quale Binance Smart Chain? All'inizio di aprile di quest'anno, Binance ha annunciato il lancio di BSC, la sua piattaforma DeFi. In alternativa a Ethereum e ad altre popolari piattaforme DeFi, mirava a fornire un'alternativa più sicura. Con la crescita della popolarità di Ethereum, la sua infrastruttura è diventata sovraccarica, causando ritardi, ritardi e commissioni così elevate che l'invio di qualsiasi cosa al di sotto di $ 100 è diventato quasi impossibile se non in perfetto orario. Etheruem non è stato in grado di fornire una piattaforma praticabile per coloro che non potevano permettersi le sue commissioni, portando a nasceranno altre piattaforme di smart contract come BSC. Attualmente, le varie applicazioni sulla piattaforma di BSC hanno un valore di $ 26 miliardi. Binance Smart Chain vs. Ethereum Il volume degli scambi di Binance ha raggiunto quello di Ethereum. Allo stesso modo, entrambe le piattaforme sono state create con applicazioni come scambi decentralizzati e piattaforme di credito e prestito. Tuttavia, i meccanismi di consenso per entrambe le piattaforme differiscono notevolmente. In un sistema informatico distribuito (blockchain), un meccanismo di consenso consente ai nodi (partecipanti) di concordare corretto insieme di dati (transazioni). Le reti blockchain sono rese sicure da questo e i partecipanti sono in grado di verificare le transazioni senza fare affidamento l'uno sull'altro. Ogni blockchain forma questo consenso in un modo diverso. Il meccanismo di consenso originale di Bitcoin, Proof-of-Work (PoW), è attualmente alla base del protocollo di Ethereum. Il metodo utilizzato da Binance si chiama Proof-of-Authority. Binance I validatori sono quelli che creano i blocchi in PoA. Un totale di 21 validatori sono stati pre-qualificati e selezionati da Binance, in conformità con il sito web. In base alla progettazione, l'accettazione si basa sulla reputazione, con i candidati che confermano la loro vera identità, investono denaro per dimostrare la loro dedizione a lungo termine ed essere uguale agli altri candidati. Pertanto, Binance Smart Chain è più simile a una blockchain privata che a una federata. Le blockchain federate sono fondamentalmente diverse da quelle pubbliche. Ethereum e Bitcoin, ad esempio, sono entrambi registri pubblici aperti. Coloro che scelgono possono partecipare come nodi o minatori senza rivelare la propria identità o scopo. La blockchain di Binance è sotto il controllo assoluto di Binance in questo modello. Un validatore viene nominato da loro e possono rimuovere un validatore a loro discrezione. Bisogna fidarsi di Binance per agire nel migliore interesse dei suoi utenti. La catena e l'ecosistema di Binance possono essere modificati se lo desiderano. Secondo Changpeng Zhao, CEO e co-fondatore di Binance, BSC è come DeFi decentralizzato o CeDeFI. Ethereum Ethereum utilizza attualmente lo stesso meccanismo Proof-of-Work di Bitcoin. I computer competono per convalidare le transazioni utilizzando questo sistema. I computer devono rispondere a complessi problemi matematici per vincere. Una volta che il computer ha determinato il suo vincitore, un blocco di transazioni viene aggiunto alla blockchain. Il mining è il processo di completamento delle transazioni su un blocco di Ethereum utilizzando computer. L'energia viene consumata durante questo processo, il che aiuta a garantire il rete. Non esiste un'autorità centrale coinvolta in una rete decentralizzata che abbia un numero sufficiente di minatori geograficamente distribuiti, il che è molto diverso dal BSC. Si prevede che Ethereum passerà a un modello di consenso Proof-of-Stake (PoS) al fine di ridurre le commissioni. In questo modello viene utilizzato un algoritmo per determinare quale nodo vince un blocco di transazioni. Il prossimo blocco di transazioni nella catena sarà prodotto dal nodo scelto. In genere, gli stake pool sono indicati come nodi. I pool di puntate sono determinati dal numero di monete che detengono o dalla loro puntata. Un pool di puntate con più monete ha maggiori possibilità di essere scelto per produrre un blocco e guadagnare ricompense. Può esserci un livello di randomizzazione e altri criteri, ad esempio il numero di volte in cui le monete sono state puntate, per garantire che i pool più ricchi non vincano sempre. È quasi come cercare di confrontare questo processo con qualcosa come un punteggio di credito, in cui il punteggio stesso (numero di monete) non significa molto senza avere una lunga storia di rimborsi (cronologia di staking). Quindi, in PoS, il mining è sostituito da detentori di monete che puntano le loro monete. Come i minatori che si uniscono a un pool di mining per guadagnare più premi, gli individui possono piazzare le loro monete con vari pool di stake. PoS, a differenza di PoA, non fa affidamento su un'autorità centrale per approvare o scegliere pool e nodi di partecipazione. Binance Coin è un buon investimento? Le criptovalute possono essere difficili da valutare per il loro potenziale di investimento. Quando si considera il decentramento, è più facile dare valore a qualcosa come Bitcoin o Ethereum. Ha oltre 11 anni di alti e bassi e ha un gran numero di nodi e miner distribuiti geograficamente. Una transazione Bitcoin offre la certezza che nessuna singola azienda, governo, organizzazione o individuo ha il controllo. Un mercato aperto e libero determina solo il suo prezzo; un collettivo di utenti determina il suo futuro. Nonostante abbia solo la metà dei nodi di Bitcoin, Ethereum ha un ordine di grandezza maggiore rispetto a Binance Coin. Poiché il modello PoA di Binance gli dà il pieno controllo sulla valuta, è probabile che sia vero. La domanda è: perché è importante? Ethereum ha commissioni inferiori rispetto a Binance ed è più veloce, giusto? E se fosse centralizzato? Gli individui differiscono nelle risposte a queste domande a seconda dei motivi per investire. Sei interessato a speculare su una criptovaluta? Preferiresti un ecosistema basato sul decentramento che fornisca soluzioni reali? Non si tratta solo di fare soldi con la speculazione che la criptovaluta, in particolare il Bitcoin, mira a risolvere, ma riguarda anche il controllo e la libertà.

