Un’indagine condotta da Reuters e pubblicata il 6 giugno dimostra che Binance, l’exchange di criptovalute più grande del mondo, è anche uno degli strumenti più usati per il riciclaggio di denaro sporco, con un volume che in 5 anni ha raggiunto i $ 2,35 miliardi. L’inchiesta punta anche il dito direttamente contro Binance accusato di non ostacolare questi movimenti illeciti.

Mentre Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, punta il dito contro i vertici di Terraform Labs accusandoli di aver contribuito al fallimento del progetto Terra Luna, un’inchiesta pubblicata dalla rivista Reuters il 6 giugno accusa proprio la piattaforma di scambio di aver invece riciclato denaro per miliardi di dollari.

Reuters punta il dito contro Binance e lo fa senza mezzi termini, affermando di avere le prove che:

“per cinque anni, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute del mondo, Binance, è stata usata come canale per il riciclaggio di almeno 2,35 miliardi di dollari di fondi illeciti”.

Soprattutto, secondo Reuters, minimi sarebbero gli sforzi di Binance per limitare questo flusso enorme di fondi illeciti di criptovalute sulla sua piattaforma. Anzi in molte occasioni, nonostante sia le autorità che gli investigatori privati avessero segnalato alcuni account usati per il riciclaggio, l’exchange si è rifiutato di chiuderli.

CZ non ha accettato di essere intervistato da Reuters, ma alle accuse ha risposto un altro vertice dell’azienda Patrick Hillmann, che ricopre il ruolo di Chief Communications Officer, il quale ha invece ribadito come Binance abbia sempre collaborato con le autorità al fine di scongiurare proprio queste situazioni.

Ricordiamo che su Binance sta già indagando la SEC statunitense, mentre nel 2021 la FCA britannica ha ordinato al colosso di chiudere la sua sede sul territorio.

Reuters: dal 2017 al 2021 $ 2,5 miliardi in criptovalute sono stati riciclati su Binance

In tutte le cose c’è del buono e del cattivo e le criptovalute non sono da meno. A settembre del 2020 un gruppo di hacker di Bratislava, chiamato Lazarus, ha attaccato un piccolo exchange di criptovalute chiamato Eterbase con un furto che ammonta a circa 5,4 milioni di dollari.

Questo furto mirava a finanziare secondo le autorità USA l’armamento nucleare della Corea del Nord.

Ci sono voluti solo 9 minuti perché con una serie di indirizzi crittografici gli hacker riuscissero a spostare il denaro attraverso Binance facendo perdere le loro tracce.

Binance ha collaborato con la polizia di Bratislava affermando di non essere a conoscenza su chi abbia spostato i soldi.

Secondo Reuters però è solo la punta di un Iceberg, con Binance che sarebbe stato lo strumento, nell’arco del quinquennio che va dal 2017 al 2021, di un flusso di riciclaggio di ben 2,35 miliardi di dollari, tutti soldi provenienti da attività illegali quali furti da parte di hacker, proventi della droga e fondi di investimento truffa.

Fonti e dati alla base dell’indagine sul riciclaggio di denaro che coinvolge Binance e le criptovalute

Oltre alle indagini di Reuters nel 2020 è stato pubblicato da Chainalysis un rapporto commissionato dalle autorità USA secondo cui solo nel 2019 Binance sarebbe servito a riciclare 700 milioni di dollari provenienti da attività illegali.

A questo proposito il CEO di Binance, noto come CZ, ha accusato Chainalysis di diffondere false informazioni, ma alle richieste di Reuters di concedere un’intervista in merito ha sempre opposto un fermo rifiuto.

Reuters sostiene che Binance attui in realtà controlli molto deboli sul riciclaggio di denaro al fine di favorire il flusso di scambio.

CZ di Binance non risponde direttamente alle domande dei giornalisti se non con dichiarazioni scritte in cui accusa la rivista di poca correttezza nell’analisi dei dati, in realtà l’utilizzo illecito di criptovalute per riciclare denaro sulle varie piattaforme di scambio e una cosa spesso sottolineata dalle autorità di tutto il mondo.

La rivista, dal canto suo, illustra quali sono le sue fonti e quali documenti ha visionato per giungere ad accusare l’exchange di riciclaggio.

Prima di tutto sono state intervistare le autorità che vigilano sul flusso di denaro illecito, come il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Sono anche state analizzate tutte le transazioni proventi da clienti Binance e che coinvolgono siti del dark web.

Crystal Blockchain, che è una società di analisi olandese, ha fornito i propri dati a Reuters dai quali si evince che solo Hydra, uno dei più grandi darknet market russi, dal 2017 al 2022 ha usato Binance per effettuare e ricevere transazioni per un volume complessivo di scambio pari a 780 milioni di dollari. Cifra che Hillmann, CCO e portavoce di Binance, ha definito però “esagerata”, ribadendo che l’exchange si è sempre mostrato altamente collaborativo con le autorità per rintracciare eventuali comportamenti criminali o utilizzi illeciti.

Binance rifiuta di congelare gli account usati per riciclare denaro sporco

Altri dati sono stati forniti a Reuters dall’analisi delle cause civili e penali che hanno coinvolto Binance, con alcune che hanno una rilevanza particolare. Attualmente negli USA c’è una causa in corso che coinvolge Binance il quale, su richiesta degli avvocati di una vittima di furto da parte hacker, si è rifiutato di bloccare l’account che era stato usato per il riciclaggio delle criptovalute rubate.

L’exchange che ha sede legale alle Cayman contesta la giurisdizione degli Stati Uniti e ha confermato che la sospensione dell’account è stata solo temporanea.

Situazioni simili si sono verificate più di una volta e sempre, secondo Reuters, Binance ha trovato un modo per non congelare a tempo indeterminato gli account incriminati.

I 1.600 Bitcoin (BTC) rubati e poi trasferiti su Binance per essere scambiati in Monero (XMR)

Un altro caso analogo è accaduto ad agosto 2020 quando un gruppo di hacker è riuscito a rubare 1.400 Bitcoin di proprietà dell’australiano Steve Kowalski, che allora corrispondevano a circa 16 milioni di dollari.

Trattandosi di una somma cospicua la vittima ha assunto degli investigatori privati che hanno scoperto che una gran parte dei Bitcoin rubati era stata trasferita su sei account Binance, dove erano stati depositati per essere scambiati con Monero (XMR).

Monero è un cosiddetto “privacy coin”, cioè una criptovaluta che rispetto ai Bitcoin presenta un maggior livello di privacy perché molte informazioni sono oscurate e, per queste sue caratteristiche, è diventato lo strumento preferito nelle mani del dark web.

Binance rifiuta di bloccare gli account pur sapendo che contengono Bitcoin rubati

Gli investigatori privati di Kowalsi sono anche riusciti a dimostrare che i conti Binance usati per il riciclaggio dei BTC rubati appartenevano alla stessa persona: Brandon Ng, consulente informatico americano. Quest'ultimo ha testimoniato di essere stato contattato online da un utente sotto il nickname di MoneyTree che gli ha offerto una commissione dell’1% se avesse permesso il deposito delle criptovalute sui suoi account al fine di convertire i Bitcoin in Monero e ritrasferirli al mittente. Lo stesso Ng ha anche detto di non sapere da dove venisse la somma, cioè che si trattasse di monete digitali rubate.

Investigatori e avvocati di Kowalski hanno contattato l’exchange Binance in più occasioni chiedendo di congelare gli account in questione, anche la polizia durante le indagini ha chiesto all’exchange di congelare tutti i beni del consulente americano fino al termine delle investigazioni.

Binance però si è limitato a sospendere per sette giorni i conti, poi riattivandoli e consentendo che lo scambio di Bitcoin in Monero continuasse.

Rispondendo a Reuters Hillmann ha attribuito la responsabilità di questo alla polizia statunitense che non avrebbe richiesto il blocco permanente degli account.

Durante le indagini quando invece gli investigatori privati segnalarono la cosa a Binance, un membro del team di sicurezza rispose che, benché fosse molto probabile che gli account venissero usati per riciclare denaro, questo non poteva comunque essere provato.

La risposta fa parte della documentazione presentata in tribunale e analizzata dai giornalisti.