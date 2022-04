Bitcoin (BTC) è una criptovaluta anonima come sospettato da molte persone? La risposta è no. I governi di tutto il mondo, inclusi India, Cina, Stati Uniti ed Europa, hanno mostrato la loro giusta dose di sospetto nei confronti delle criptovalute. In questo articolo, imparerai questo in dettaglio.

Bitcoin (BTC) è spesso descritto come un criptovaluta che abilita i pagamenti sul dark web. Bitcoin ( BTC) è il re delle criptovalute che consente transazioni anonime.

L'anno scorso, quando bitcoin, Ethereum e persino il dogecoin basato sui meme hanno indicato uno sviluppo straordinario, la criptovaluta si è sviluppata come una delle opzioni di investimento più popolari.

Nell'aprile 2021, Bitcoin (BTC) ha attraversato un incredibile prezzo di $ 60.000 e ha toccato il suo valore più alto. Molte persone credono ancora che Bitcoin renda anonime le transazioni, ma è così?

Bitcoin (BTC) è una criptovaluta anonima come sospettato da molte persone? La risposta è no. Parliamo di questo in dettaglio.

Sfondo dell'anonimato di Bitcoin

I governi di tutto il mondo, inclusi India, Cina, Stati Uniti ed Europa, hanno mostrato la loro giusta dose di sospetto nei confronti delle criptovalute.

Alcuni anni fa, si ipotizzava che bitcoin (BTC) fosse una valuta clandestina anonima che non fosse possibile rintracciare nemmeno dalle principali agenzie di intelligence del mondo. Ma in realtà non è così.

I casi risalenti al 2015 mostrano qualcosa diverso. Nel 2015 è stato dimostrato che bitcoin non è così anonimo come si dice, quando Silk Road, noto anche come il creatore del mercato bitcoin, è stato condannato all'ergastolo per aver facilitato la vendita di 1 miliardo di dollari in droghe illegali. Gli investigatori del caso continuavano a perseguire i soldi.

Anche le criptovalute più riservate come Monero, DASH e Verge sono in una certa misura tracciabili. È tutto a causa della natura stessa della blockchain. Ogni transazione è registrata e conservata in un registro - e quel registro è accessibile a tutti.

Michael Sonnenschein, CEO di Grayscale Investments, ha chiarito durante un webinar a Business Insider che Bitcoin è non più adatto ad attività illegali o illecite. Ha dichiarato:

Molte persone pensano ancora che le valute digitali, o Bitcoin (BTC), siano un buon uso per attività illegali. In realtà, è presumibilmente il mezzo peggiore da utilizzare per attività illecite.

Bitcoin: Anonimato vs. P rivacy

È utile tracciare una distinzione fondamentale tra anonimato e privacy in ambito finanziario transazioni. Se nessuno riconosce la tua identità, si dice che la transazione è anonima. Una transazione si dice privata se ciò che hai acquistato e per quale importo è anonimo.

Diamo un'occhiata a diversi tipi di transazioni finanziarie. I mezzi di transazione più intrinsecamente confidenziali e anonimi sono contanti o baratto.

I contributi includono transazioni che non sono né private né anonime. Puoi anche avere transazioni con carta di credito in questa categoria perché per ogni acquisto che fai è nota la tua identità.

Tutti questi dati sono accessibili al commerciante, alla rete di carte di credito, alla banca emittente e, se citati in giudizio - autorità di contrasto.

Alcune transazioni finanziarie sono private ma non anonime. Ad esempio, al museo d'arte locale, le pareti del donatore identificano solo il nome del donatore ma non l'importo donato.

D'altra parte, bitcoin è anonimo ma non privato. Nel protocollo bitcoin, le identità non vengono registrate da nessuna parte. Tuttavia, ogni transazione condotta con bitcoin è disponibile sul registro pubblico elettronico distribuito noto come blockchain.

Bitcoin (BTC) fornisce l'anonimato che è un punto di attrazione e una sfida per la regolamentazione finanziaria.

La partecipazione di molti utenti Bitcoin all'inizio implica il collegamento della loro identità alle partecipazioni di bitcoin quando accedono alla valuta tramite uno dei servizi di cambio convenzionali o portafogli online.

Bitcoin (BTC) non fornisce effettivamente più anonimato di un conto bancario ai suoi utenti. Tuttavia, la perdita dell'anonimato degli utenti non è una caratteristica del protocollo bitcoin.

Gli utenti devono trovare un punto di ingresso alternativo se vogliono trarne vantaggio dell'anonimato intrinseco fornito da bitcoin. Ad esempio, ottengono bitcoin in una transazione riservata, come pagamento per beni o servizi forniti o come ricompensa per il mining.

Dato che il libro mastro blockchain non registra le identità del mondo reale, queste transazioni bitcoin può quindi essere anonimo. Le uniche informazioni identificative registrate sul registro blockchain sono gli indirizzi bitcoin e i proprietari come prova di proprietà detengono le chiavi private corrispondenti di questi indirizzi.

Tuttavia, il mantenimento dell'anonimato tramite Bitcoin (BTC) non è più garantito. Anche se gli utenti riescono a ottenere bitcoin senza fornire le proprie informazioni personali, nel corso delle transazioni di bitcoin all'interno della rete, l'identità del mondo reale degli utenti può essere ancora rilevato.

Guardando il video qui sotto, puoi scoprire perché Bitcoin non è anonimo. Questo fantastico video di Techlore spiega L'anonimato di Bitcoin e altri famose criptovalute.

Perché Bitcoin (BTC) è spesso chiamato anonimo?

Il fatto che bitcoin (BTC) sia una valuta digitale anonima è ancora creduto. È principalmente perché chiunque in qualsiasi momento può estrarre valuta bitcoin. Tutti possono estrarre bitcoin (BTC) senza fornire il proprio indirizzo di casa (o sede della società), indirizzo IP o altre informazioni personali.

È come se ci fosse una stanza buia racchiusa da una copertura nera molto vaga dove lavorano tutti i minatori.

Inoltre, per scaricare bitcoin (BTC), non sono richieste informazioni personali dell'utente. Con bitcoin (BTC), è persino possibile effettuare transazioni sicure con altri portafogli, senza rivelare la tua identità. Quindi è dimostrato che i Bitcoin (BTC) estratti sono senza dubbio anonimi.

Quindi dire che bitcoin (BTC) è anonimo è vero ma solo in teoria. La realtà è molto diversa da questa teoria. È a causa della politica del mercato finanziario, nota anche come autorità di regolamentazione finanziaria. Questi regolatori finanziari hanno stabilito alcune regole sugli investimenti digitali e bitcoin (BTC) non fa eccezione.

Bitcoin non è anonimo

In realtà, Bitcoin (BTC) non è anonimo. Se bitcoin (BTC) fosse anonimo, tutte le transazioni eseguite tramite bitcoin non sarebbero tracciabili.

Il protocollo bitcoin (BTC) utilizza un registro blockchain che elenca tutte le transazioni. Tuttavia, la blockchain lo fa non registrare i dati riguardanti i nomi dei minatori.

La blockchain registra principalmente l'indirizzo pubblico del tuo portafoglio e i dati corrispondono principalmente a una sequenza di numeri. È per la sicurezza del proprietario. Ogni transazione viene registrata dalla blockchain, che può essere ricondotta al proprietario se il miner utilizza lo stesso indirizzo ogni volta per queste transazioni.

Ma come può una sequenza di numeri portare ai suoi proprietari? Il compito è semplice. È importante sapere che i token non emergono magicamente in un portafoglio. I token vengono visualizzati in un portafoglio quando i minatori li inviano tramite uno scambio (scambio di criptovalute).

Tuttavia, secondo i principi del tuo consumatore (KYC), tutti gli scambi devono identificare i propri consumatori.

La borsa registra le tue informazioni se hai un portafoglio. Se richiesto da un'autorità, lo scambio potrebbe fornire le tue informazioni o inviare il tuo indirizzo IP che individua la tua posizione.

Gli indirizzi bitcoin forniscono molte informazioni che collegano il portafoglio al suo proprietario.

Nel giugno 2021, il CEO di CoinFlips, operatore americano di ATM di Bitcoin, ha osservato che Le transazioni di Bitcoin (BTC) sono più trasparente del contante, e usare bitcoin per riciclare denaro sarebbe un'idea sciocca.

Quindi bitcoin (BTC) non è anonimo e abbiamo numerosi esempi per dimostrarlo. La Via della Seta è l'esempio più evidente.

Bitcoin (BTC) è emerso nel 2008 (l'età d'oro del bitcoin), e solo alcuni lo sapevano. La descrizione di bitcoin (BTC) fornita dalle persone era sempre la stessa. L'hanno descritta come una valuta che non è regolamentata dalle autorità e non richiede terze parti fidate.

Bitcoin era noto per i suoi scambi transfrontalieri e l'anonimato.

Dopo qualche anno è stato lanciato un sito di e-commerce, e questo sito non era come gli altri perché era disponibile sul dark web. Il sito è stato un'invenzione del temibile pirata Roberts (DPR). Il sito si chiamava Silk Road ed erano disponibili per la vendita solo prodotti non cattolici.

DPR ha deciso che solo bitcoin (BTC) sarebbe stato utilizzato per effettuare transazioni.

Purtroppo, pochi anni dopo, nel 2013, DPR è stato catturato dall'FBI. L'FBI lo ha rintracciato attraverso le sue transazioni bitcoin da parte sua. Gli agenti si sono infiltrati tra gli acquirenti dei progetti e hanno scoperto un indirizzo IP non mascherato. Grazie a questo indirizzo, gli agenti potrebbero tracciare le transazioni sulla blockchain bitcoin (BTC).

L'FBI ha arrestato DPR e ottenuto più di 26.000 riserve di bitcoin (BTC).

Quindi non credere mai che bitcoin (BTC) sia completamente anonimo. Tuttavia, è possibile ottenere una sorta di anonimato con bitcoin (BTC).

Come essere anonimi con Bitcoin?

Vediamo cosa dicono le criptovalute del mondo sull'anonimato.

Bitcoin (BTC) afferma che tutte le transazioni sono registrate permanentemente sul suo sistema. Ciò significa che il saldo e le transazioni di un indirizzo bitcoin sono pubblici per chiunque. Tuttavia, affermano anche che l'identità del proprietario rimane anonima.

Esistono molte tecniche per rimanere anonimi con Bitcoin (BTC).

La strategia più popolare è l'uso dei servizi Blender. L'obiettivo di questo servizio blender è di mescolare i bitcoin (BTC) di più utenti. Con questa strategia diventa problematico, se non impossibile, riconoscere l'esatta provenienza dei chip.

La fusione di bitcoin è un metodo collaudato, ma contiene un difetto. Utilizzando la tecnica del servizio di fusione, l'utente deve contare sulla terza parte per assegnare i fondi.

Un altro ostacolo con questa tecnica è che la tua transazione può essere confusa con altri utenti che effettuano meno transazioni legali.

Esaminare l'anonimato del mito di Bitcoin (BTC)

Sebbene i record di Bitcoin (BTC) siano disponibili per la visualizzazione pubblica, non esiste una rete integrata che fornisca l'identità del proprietario. Bitcoin in genere non richiede la prova dell'identità "conosci il tuo consumatore" (KYC) dai suoi utenti per ottenere un portafoglio. Questa è l'origine del mito dell'anonimato di Bitcoin (BTC).

In ogni caso, il problema viene risolto dagli scambi di criptovalute. Gli scambi di crittografia ora richiedono la conoscenza dell'ID cliente (KYC) prima di consentirti di effettuare transazioni. Le informazioni vengono fornite alle forze dell'ordine.

In altre parole, se non stai effettuando transazioni con il tuo portafoglio Bitcoin (BTC), il tuo anonimato è mantenuto. Tuttavia, se hai inviato o ricevuto una transazione, le forze dell'ordine possono identificare sia il mittente che il destinatario tramite il loro ID KYC fornito dall'exchange di criptovalute.

Le agenzie investigative possono tracciare i proprietari del portafoglio utilizzando le loro informazioni KYC dagli scambi di criptovalute.

Quindi, le transazioni effettuate tramite bitcoin (BTC) sono più tracciabili e aperte di qualsiasi altra banca. Gli utenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che bitcoin è senza dubbio meno anonimo dei rapporti in contanti.