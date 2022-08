Investire in criptovalute non è facile, complice l'alta volatilità. Ci sono però 2 valute digitali su cui puntare a occhi chiusi: ecco quali.

Consigli per gli acquisti, PUBBLICATO: 4 ore fa

Il mercato delle criptovalute non sta certo regalando grandi soddisfazioni agli investitori da diversi mesi a questa parte.

Criptovalute: un investimento più difficile di quello azionario?

Basti pensare al Bitcoin che dal massimo storico raggiunto in area 68.000 dollari a novembre scorso, è crollato fin sotto quota 20.000 dollari e ora viaggia circa un 15% al di sopra di questa.

Come evidenziato da Dominic Basulto, uno dei collaboratori di The Motley Fool, nel mercato delle criptovalute, rispetto a quello azionario, può rivelarsi molto più difficile essere un investitore a lungo termine.

C'è semplicemente così tanta volatilità su base giornaliera che può essere molto più difficile mantenere determinati investimenti quando il mercato inizia a scendere o evitare la tentazione di prendere profitti quando sale in maniera anche forte.

La buona notizia, però, è che ci sono due criptovalute da acquistare e detenere per sempre: Bitcoin ed Ethereum, entrambi con forti prospettive di crescita.

Bitcoin

C'è una buona ragione per cui il Bitcoin rimane la criptovaluta numero 1 al mondo più di un decennio dopo la sua creazione.

Nonostante i numerosi alti e bassi del mercato delle criptovalute, Bitcoin è sempre rimbalzato più forte che mai.

A maggio 2010, avevi bisogno di 10.000 Bitcoin per comprare due pizze grandi e 12 anni dopo, un singolo Bitcoin vale oltre 22.000 dollari.

Sembra che non ci siano altri investimenti da fare in questo momento che aumenteranno di valore nel tempo come Bitcoin.

Secondo alcuni investitori, come Cathie Wood di ARK Invest, il prezzo del Bitcoin potrebbe arrivare addirittura a 1 milione di dollari.

Per una buona ragione, quindi, gli appassionati di valute digitali definiscono il Bitcoin come "oro digitale". È una riserva di valore su cui puoi contare, indipendentemente da ciò che accade al mercato più ampio.

L'ultima correzione nel mercato delle criptovalute ha messo alla prova la fiducia di alcuni investitori nella tesi dell'oro digitale, ma Bitcoin rimane una delle migliori coperture possibili contro la volatilità del mercato.

Ethereum

Se Bitcoin è l'oro digitale, Ethereum è il petrolio digitale. Ether, il token nativo della blockchain di Ethereum, è il carburante che alimenta il moderno mondo blockchain.

Si pensi alle grandi innovazioni del mondo della blockchain e delle criptovalute, come gli smart contracts, i token non fungibili (NFT) e le applicazioni decentralizzate.

Tutti hanno avuto origine sulla blockchain di Ethereum, una criptovaluta con usi nel mondo reale per privati e aziende.

Il vero valore di Ethereum deriva da tutto ciò che viene costruito sulla sua blockchain.

Nel gergo delle criptovalute, Ethereum è una blockchain di livello 1, il che significa che le persone possono costruirci sopra, come i blocchi Lego.

Tutto ciò che viene costruito su Ethereum può utilizzare la sua infrastruttura principale e la sua sicurezza per l'elaborazione delle transazioni e l'archiviazione delle informazioni.

Questo è il motivo per cui così tante persone stanno creando giochi, mondi metaverse, scambi decentralizzati e app decentralizzate su Ethereum.

Chi acquista e detiene Ethereum, sta beneficiando non solo del valore intrinseco di questa criptovaluta come rete blockchain, ma anche di tutto il valore accumulato di ciò che sviluppatori e imprenditori possono pensare di fare dopo.