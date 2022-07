Non possiamo investire in Bitcoin senza tenere d'occhio alcuni fattori che hanno inciso sulla sua caduta. Ecco perciò 3 indicatori degli esperti che potrebbero deciderne il futuro.

Oggi Bitcoin vale 21.449,21 euro e si è leggermente ripreso in chiusura di settimana, dopo giorni in cui ha combattuto sul tetto dei 18.000.

Se siamo dei neofiti per quanto riguarda la finanza tech, dobbiamo tenere d'occhio alcuni importanti elementi che rischiano di sfuggire perfino ai trader navigati, figuriamoci a chi non lavora quotidianamente nel settore.

Sì, perché il re delle criptovalute risulta da sempre essere uno degli asset digitali più volatili e dobbiamo essere cauti se non vogliamo rivivere il bagno di sangue che questo ormai celeberrimo "inverno delle criptovalute" ha fatto vivere ad altri trader.

Alcuni esperti, a questo proposito, hanno evidenziato 3 elementi alla base dell'instabilità della valuta digitale che adesso andremo ad analizzare in modo breve, ma dettagliato, per capire in che modo hanno potuto (e probabilmente potranno) influire così tanto su Bitcoin.

Relazione tra Bitcoin e Nasdaq: comincia la caduta

Non è una novità che i prezzi delle criptovalute siano in qualche modo correlati a quelli dei titoli azionari. D'altronde non bisogna dimenticare che BTC e "compagni" sono sempre più considerati alla stregua di asset da portafoglio e pertanto sono soggetti alle stesse dinamiche che regolano il mercato azionario.

In particolare si è notata una correlazione di 0,9 con il Nasdaq sin dall'aprile 2022, potendo così affermare che la crypto sta seguendo l'andamento dell'azionario in modo importante.

Per questo motivo dobbiamo ammettere che gli stessi fattori che hanno generato il crollo del Nasdaq del 30% nell'ultimo trimestre hanno sicuramente in parte contribuito al crollo di BTC.

Vediamo quindi quali sono questi 3 elementi che gli investitori più esperti suggeriscono di tenere maggiormente d'occhio.

Guerra in Ucraina e Russia avversa non aiutano le criptovalute

Come tutti sappiamo, l'Europa non sta vivendo affatto un momento di pace.

La guerra tra Russia e Ucraina sta imperversando e continuando a mietere vittime, dentro e fuori il campo di battaglia, e una delle ripercussioni più immediate è stato proprio il crollo diffuso nei mercati finanziari.

Come abbiamo già accennato Bitcoin è trattato ormai più alla stregua di un asset finanziario, che mero denaro virtuale, perciò quando le borse mondiali hanno subito il duro colpo della guerra, ovviamente il re delle crypto ne ha risentito a sua volta essendo a esse correlato.

Inoltre non è un segreto che, in tempi incerti, la propensione al rischio si riduce fortemente e non possiamo negare che il settore delle criptovalute sia sicuramente uno dei più rischiosi, nonostante le enormi opportunità di profitto.

Per questo gli analisti seguono l'evoluzione della guerra Russia-Ucraina al pari delle maggiori borse mondiali, consapevoli che il risvolto positivo o negativo della situazione potrebbe influire enormemente su Bitcoin.

Grave inflazione, secondo fattore che incide sull'instabilità del Bitcoin

Il calo d'interesse degli investitori non è dovuto solo all'incertezza generata dalla guerra, ma anche dall'alta inflazione che ormai sta scoraggiando l'economia mondiale da diverso tempo.

Non dimentichiamo che gli asset digitali sono comprati e venduti da noi, investitori e risparmiatori, piccoli o grandi, e pertanto seguono tutti logiche umane.

Inizialmente Bitcoin era considerato un asset utile per proteggersi dall'inflazione, ma il suo avvicinamento al sistema finanziario più tradizionale e il fatto che venga accettato da un numero sempre maggiore di realtà quotidiane e istituzioni ha fatto sì che l'inflazione incidesse in modo sempre più importante.

Non dimentichiamo poi che la sfiducia generale attorno al mondo crypto non spinge certo gli utenti a investire di più in un contesto dove i risparmi vengono erosi e il potere del denaro si riduce.

Tassi d'interesse a rialzo, un problema diffuso per diversi mercati

Ovviamente in questo contesto le banche centrali cercano di porre rimedio. Una delle risposte all'inflazione ci porta al fattore n.3 su cui gli analisti puntano i riflettori per capire come si muoveranno le criptovalute e Bitcoin nel prossimo futuro: l'innalzamento dei tassi d'interesse.

Tassi d'interesse più elevati, infatti, potrebbero togliere luce ad alcuni investimenti in criptovalute, offrendo ai risparmiatori l'opportunità di assicurarsi rendimenti più interessanti con strumenti più a basso rischio, come le obbligazioni.

In un momento con alti tassi d'interesse, infatti, si richiedono investimenti caratterizzati più da una maggiore stabilità del capitale, cosa che di certo questo genere di mercato non può garantire.

Previsioni di un nuovo ribasso per BTC alle porte

Insomma il periodo non è di certo a favore della Defi.

Come se non bastasse l'interesse verso gli asset digitali è sceso, a causa soprattutto dei 3 fattori elencati e delle dinamiche avverse ai mercati più rischiosi che continuano a imperversare sugli investitori.

Oggi il sentiment negativo dell'intero reparto crypto e la sfiducia nel Bitcoin stanno trainando previsioni negative che lo vedono addirittura testare l'area intorno a $13.000!

Questa non è una certezza, ma, se gli elementi sopra elencati non dovessero migliorare, potremmo definirla presto più di un'ipotesi. Anche se una di quelle che non piacerebbe a moltissimi investitori.

