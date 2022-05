Nel mondo delle valute digitali, Bitcoin è uno dei più popolari. Questa valuta è accettata da alcune aziende e non è tassata e non addebita commissioni di transazione minime. Per questo motivo, molte persone desiderano guadagnare con questa valuta. Tuttavia, non è così abbordabile per chiunque. Fortunatamente, ci sono molti metodi diversi che puoi fare per guadagnare bitcoin gratis. Ne descriviamo alcuni di seguito.

I bitcoin sono accettati come forma di pagamento

Accettare Bitcoin come pagamento per guadagnare Bitcoin gratuiti è uno dei modi più semplici per farlo. Questo metodo può essere implementato facilmente e rapidamente dai proprietari di piccole imprese e dai privati ​​che vendono beni e servizi:

Gli individui devono registrarsi per un portafoglio Bitcoin gratuito online. I portafogli Bitcoin sono disponibili tramite Coinbase e altri fornitori. Le persone dovrebbero determinare cosa è più conveniente per loro. È fondamentale che un individuo tenga sempre le sue monete in almeno due posti diversi.

La persona dovrà visualizzare il codice QR con l'aiuto del loro indirizzo bitcoin, che si trova vicino alla cassa. È facile da fare: una volta che una persona ha aperto il proprio portafoglio, può selezionare "Aggiungi fondi" o "Ricevi denaro" o un'opzione simile. Per posizionare l'immagine sul registratore di cassa, l'individuo deve stamparla e posizionarla lì. Alcuni portafogli ti consentono di ricevere denaro da altri portafogli.

In seguito, l'individuo può visualizzare il logo "Bitcoin accettato qui" nelle rispettive attività in modo che i propri clienti siano consapevoli di aver implementato questo nuovo metodo di pagamento.

Guadagna bitcoin gratuiti dal pagamento degli interessi

Prestando Bitcoin, una persona può anche guadagnare gratuitamente bitcoin. Questi sono i vari modi in cui puoi prestare i tuoi Bitcoin -

Presto una tua conoscenza - Se conosci qualcuno su cui puoi fare affidamento, potresti essere in grado di concordare i termini, come i tassi di interesse e i termini di rimborso.

Prestito peer to peer Bitcoin – Il sito web Bitbond è tra quelli che forniscono questo servizio ai mutuatari. L'individuo può contribuire a un prestito pubblicando una richiesta di finanziamento pubblicata dal mutuatario. È importante che l'individuo si assicuri che il sito e il mutuatario siano affidabili prima di prestare Bitcoin. Quando il merito creditizio dei richiedenti viene valutato dal sito, aumenta anche la credibilità del mutuatario.

Bitcoin Banking – L'approccio è simile a quello di una banca. In confronto, il prestito peer-to-peer comporta prestiti individuali a diversi mutuatari, mentre questo approccio coinvolge un solo mutuatario, la banca. I bitcoin sono investiti in attività dalla banca. Un conto Bitcoin è diverso da un conto bancario tradizionale perché non esiste un'assicurazione sui depositi.

Guadagna Bitcoin gratis dal mining

Bitcoin mining è un altro metodo per generare bitcoin. Il computer aggiunge una nuova transazione alla blockchain quando una persona esegue questo tipo di azione. Un certo numero di Bitcoin verrà trasferito a un individuo ogni volta che un nuovo blocco viene rilevato dal computer.

Il processo di mining di Bitcoin è costoso e ad alta intensità di hardware. Di conseguenza, alcune persone forniscono potenza di calcolo al pool, guadagnando loro Bitcoin in modo che non debbano investire molto nel proprio impianto di mining .

Di seguito sono elencati alcuni dei più grandi pool di mining di Bitcoin:

La granita. Uno dei primi mining pool, questo è il pool più popolare al momento. Oggi circa il 3% dei blocchi viene estratto da questo pool. Rete Bitclub. Un ottimo posto per iniziare l'attività mineraria. Questo è considerato un grande pool di mining ed è facile da usare. Antpool. Situato in Cina, questo mining pool è sponsorizzato da BitMain. Circa il 25% di tutti i blocchi viene estratto da questo programma. Bitfury. Conosciuto per la sua soluzione blockchain a servizio completo, questo pool minerario è un leader globale nel settore. Nell'attuale ciclo di mining, il pool estrae circa il 2% dei blocchi totali. BTCC. Per quanto riguarda i pool minerari, questo è uno dei più grandi in Cina. Quasi il 7% dei blocchi viene estratto da esso in questo momento.

Guadagna bitcoin gratuiti dai suggerimenti

Guadagnare Bitcoin come mezzo di pagamento è simile a ricevere Bitcoin come mance. L'individuo può ricevere suggerimenti in diversi modi:

Un negozio è il modo migliore per ottenere mance. È ancora possibile guadagnare mance anche senza possedere un negozio utilizzando un blog o

Se non possiedi un negozio, puoi comunque guadagnare da un blog o da un altro sito simile a quello. L'URL o il QR-code dell'indirizzo Bitcoin deve essere inserito nella rispettiva pagina.

simile a quello. L'URL o il QR-code dell'indirizzo Bitcoin deve essere inserito nella rispettiva pagina. Puoi anche unirti a siti come BitforTip . La pagina offre suggerimenti Bitcoin come ricompensa a chiunque risponda ai forum.

È possibile per chiunque offra servizi ricevere suggerimenti Bitcoin se è interessato. Rispetto ai suggerimenti di denaro vecchio stile, questo è un nuovo approccio.

Se non richiedi le mance entro un mese, verrai trasferito al portafoglio della persona. E la parte migliore è che può essere fatto in modo personalizzato.

Guadagna Bitcoin gratis dal trading

Il trading è un altro modo per le persone di guadagnare Bitcoin gratuiti. Trarne profitto può essere ottenuto attraverso l'arbitraggio e la speculazione.

Arbitraggio. I bitcoin possono essere guadagnati attraverso il trading in questo modo, che è considerato il modo più sicuro per farlo. In sostanza, l'individuo sta sfruttando la differenza di prezzo vendendo e acquistando contemporaneamente asset. Dopo aver acquistato un Bitcoin, l'acquirente può quindi venderlo immediatamente a un prezzo più alto.

La speculazione. Rispetto all'approccio precedente, questo è più rischioso. È l'individuo qui che acquisterà i Bitcoin e quindi aspetterà fino a quando il prezzo non salirà in modo da poterli scambiare con valuta fiat. In caso di calo dei prezzi, gli individui tendono ad acquistare più prodotti. Di conseguenza, il ciclo si ripete. Idealmente, questo approccio funzionerà se l'individuo può prevedere il futuro o è fortunato. Il grafico dei prezzi può essere utilizzato da coloro che sono grandi trader e, quindi, possono prevedere i modelli.

I seguenti sono alcuni dei migliori siti per il trading di Bitcoin:

1. Coinbase. Uno dei siti più affidabili per il trading di criptovalute è Coinbase.

2. Bittrex. Siamo il sito ideale per chiunque desideri una sicurezza leader del settore, un portafoglio digitale affidabile e un'esecuzione fulminea degli scambi.

3. Poloniex. Trading sul sito sono disponibili strumenti avanzati per il prestito, lo scambio e il trading. Il denaro è monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tenuto al sicuro dal sistema. Puoi anche conservarlo in cella frigorifera.

4. Cryptopia. A differenza della maggior parte degli altri siti, questo ha una commissione di trading inferiore e supporta centinaia di criptovalute virtuali. Oltre all'esperienza utente, è possibile integrare anche funzionalità aggiuntive, come portafogli e mercati.

5. Scambio Gemelli. Lo scambio con sede a New York è disponibile in 48 stati oltre a Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Regno Unito, Canada e Porto Rico. Sebbene i prelievi e i depositi siano gratuiti, è prevista una commissione di trading dell'1% circa addebitata sia ai venditori che agli acquirenti.

Utilizza i bitcoin come reddito regolare

In genere, il modo migliore per ottenere un reddito regolare da Bitcoin è renderlo una fonte di reddito regolare. In alcuni casi, i commercianti hanno acconsentito ad accettare Bitcoin, ed è più probabile che se l'individuo è impiegato da uno di quei commercianti, potrebbe anche essere disposto ad accettare Bitcoin come pagamento. Inoltre, l'individuo può trovare lavoro online o lavorare per se stesso e ricevere pagamenti in bitcoin.

Di seguito sono riportati alcuni siti Web per chi cerca lavoro:

Sezione dei servizi del forum di Bitcoin. Il sito Web offre lavori a persone che possono finirli rapidamente e possono sfruttare questa opportunità per guadagnare facilmente Bitcoin. Lavora 4 Bitcoin. Su questo sito web troverai annunci di lavoro per sviluppatori web, programmatori, copywriter, designer dell'interfaccia utente, ecc. Il sito potrebbe essere utile a persone in uno qualsiasi dei campi sopra menzionati. BitGigs. Bitcoin è accettato anche qui come forma di pagamento. Molti dei titoli di lavoro elencati includono grafici, copywriter, scrittori freelance e altro ancora. Coinality. Su questo sito web troverai elenchi di lavori e la posizione di ciascuno. Questi risultati sono utili per le persone che vogliono trovare un lavoro nelle vicinanze. XBTFreelancer. Il sito è eccellente per chiunque cerchi lavoro online che sia un professionista IT. Ci sono molti lavori relativi al software elencati o quelli che richiedono abilità di programmazione. I pagamenti effettuati per questi lavori vengono effettuati in diverse valute, incluso Bitcoin, poiché questo sito Web è in grado di comprendere il futuro della criptovaluta. I lavori possono trovarsi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Unione Europea.

Guadagna Bitcoin gratuiti attraverso i programmi di affiliazione

I programmi di affiliazione per Bitcoin sono un altro modo eccellente per guadagnare bitcoin. Gli individui vengono pagati in Bitcoin dalle società che gestiscono programmi di affiliazione bitcoin se inviano clienti paganti alle società. Come funzionano i programmi di affiliazione Bitcoin è il seguente:

Le persone che desiderano partecipare al programma di affiliazione del servizio devono prima registrarsi, quindi dovranno fornire il proprio indirizzo Bitcoin per ricevere il pagamento. In cambio, il servizio fornirà all'utente un URL di riferimento univoco, che punta a un determinato sito web. Per condividere l'URL specificato, le persone devono condividerlo su una varietà di social network, come Twitter, Instagram, Facebook e così via. L'individuo guadagna una commissione per tutti gli acquisti effettuati utilizzando il link di riferimento e i Bitcoin vengono pagati come pagamento per la commissione.

Questi sono alcuni dei programmi di affiliazione Bitcoin più famosi:

Binance. Il programma di scambio di criptovalute di Binance è uno dei più popolari e conosciuti in Cina. Secondo questo sito, la maggior parte degli scambi avviene lì. Le commissioni per vendita variano dal 20% al 40%. L'indirizzo Bitcoin di un individuo viene utilizzato per inviare il pagamento.

Etoro. Una piattaforma di trading come questa è innovativa poiché esistono numerose opzioni di trading, tra cui azioni, ETF, materie prime, valute e criptovalute. Gli individui possono raccogliere fino al 25% dei ricavi netti dai clienti degli affiliati e il 10% dagli affiliati di livello 2.

IPVanish. Gli utenti del servizio VPN possono connettersi in modo anonimo a Internet in modo che i dati possano essere trasferiti in modo sicuro. Tutte le nuove vendite generate dal sito sono soggette a una commissione del 100% e tutti i rinnovi di abbonamento sono soggetti a una commissione fino al 35%. Ogni individuo può guadagnare commissioni per tutta la vita del sito. Non ci sono pagamenti minimi e in genere i pagamenti vengono effettuati mensilmente.

Ledger. I portafogli offline consentono ai propri utenti di archiviare i propri Bitcoin in modo sicuro in una posizione offline. Ci sono molti modelli differenti disponibili. Una commissione fino al 15% dell'importo totale della vendita può essere guadagnata dall'individuo. Il pagamento viene effettuato all'individuo su base mensile.