Bitcoin nell’asset allocation di Allianz per contrastare l’inflazione e resistere alla (possibile) recessione dei prossimi anni. Ecco perché è destinato a crescere ancora.

Nel corso di un’intervista alla CNBC, Mohamed El-Erian ha spiegato perché ritiene che l’attuale politica economica della Fed possa contribuire all’upside di Bitcoin e fornisce tre ragioni a supporto della sua tesi.

El-Erian è Chief Economic Advisor di Allianz, società capogruppo di Pimco che è uno dei maggiori fondi di investimento al mondo.

Secondo El-Erian, infatti, i mercati finanziari stanno scontando già scontato livelli elevati di inflazione. La seconda ragione è che la Fed si è mossa troppo tardi nel suo processo di inasprimento della politica monetaria e difficilmente riuscirà a raggiungere il target di inflazione del 2% nei prossimi due anni. Questa circostanza potrebbe costringere il board a modificare i propri obiettivi, con una conseguente pericolosa perdita di credibilità. A tal proposito El-Erian prevede che la Fed possa spostare il target di inflazione al 3% come via di uscita. La terza ragione, conseguente alle prime due, è che il percorso verso una “disinflazione ordinata” è “piuttosto stretto”.

Penso che la preoccupazione per il popolo delle criptovalute sia che questo declino sta avvenendo in un momento in cui l’oro è in rialzo e raggiunge quasi 2.000 dollari. Perché il grande argomento per le criptovalute è che si tratta di un diversificatore. In un momento di inflazione, è attraente. Ci stiamo adattando a un paradigma in cui la liquidità non è più abbondante. E non è più prevedibile, ha sottolineato El-Erian.