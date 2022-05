Dagli inizi di Bitcoin, le criptovalute sono state controverse. Bitcoin e altri altcoin, tuttavia, non sono trattati allo stesso modo dalla legge da paese a paese e, in alcuni casi, la relazione non è ben definita o cambia costantemente. Il bitcoin è legale dove vivi tu? Scopriamolo.

Con il lancio di bitcoin nel 2009 è iniziata una nuova era nella criptovaluta. Mentre le autorità fiscali, le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione discutono delle migliori pratiche, una domanda pertinente è: Il bitcoin è legale? Questo è in gran parte determinato dalla tua posizione e attività.

Nessuna banca centrale approva o regolamenta Bitcoin. Viene invece creato da un processo mediato dal computer noto come mining. Poiché bitcoin non esiste in una forma fisica, è un sistema di pagamento peer-to-peer oltre che una criptovaluta. In quanto tale, facilita le transazioni transfrontaliere senza pagare tassi di cambio.

I clienti hanno la possibilità di acquistare beni e servizi con bitcoin presso i rivenditori online, prelevando contanti da ATM bitcoin e utilizzando bitcoin in alcuni negozi fisici. Le valute virtuali vengono scambiate in borsa e le ICO e altre iniziative con valute virtuali attirano investitori da diversi campi. Uno sguardo al bitcoin potrebbe suggerire che si tratta di una valuta virtuale consolidata, ma nessuna legge internazionale la regola in modo uniforme.

Entriamo subito dentro per vedere se Bitcoin è legale, dove e perché!

Bitcoin è legale? Motivi per cui non lo è

Evasione fiscale

Bitcoin è principalmente problematico a causa del suo potenziale di evasione fiscale. Le entrate dell'imposta sul reddito degli Stati Uniti vengono raccolte ogni anno. Indipendentemente dalla valuta in cui si trova il reddito, non è soggetto all'imposta federale sul reddito. In teoria, USD, Ithaca HOURS e, in pratica, Bartering sono tutti tassabili.

Non è chiaro come le monete si relazionino agli utenti in Bitcoin. C'è una mappa tra monete e indirizzi e solo il proprietario sa quali indirizzi gli appartengono. Se il governo degli Stati Uniti volesse determinare il reddito Bitcoin di una persona, dovrebbe hackerare i suoi account.

Dato che gli indirizzi non possono essere mappati alle nazionalità, il governo degli Stati Uniti non è nemmeno in grado di implementare le tasse sulla vendita in Bitcoin. Quindi è impossibile determinare l'importo dell'imposta da addebitare su ciascuna transazione e dove deve essere pagata.

Mercati neri

Una pessima conseguenza della legalizzazione del Bitcoin è che diventa un paradiso per i mercati neri.

Le due proprietà di Bitcoin lo rendono perfetto per le transazioni del mercato nero. È anonimo, tanto per cominciare. Possono esserci transazioni in cui un prodotto viene venduto e acquistato senza che l'acquirente e il venditore sappiano da dove proviene l'oggetto. Il risultato è che i venditori di prodotti di contrabbando possono vendere i loro prodotti ai clienti senza preoccuparsi che i loro prodotti vengano identificati dalla polizia.

In una seconda transazione, il venditore di contrabbando può cambiare il proprio indirizzo. Sarebbe molto più difficile capire quante persone vendessero contrabbando in questo caso.

Il paradiso del riciclaggio di denaro

Una persona ha bisogno solo di due conti Bitcoin per ottenere i propri soldi. Con l'account A, gli USD riciclati vengono scambiati con Bitcoin. L'account B acquisterebbe quelle monete dall'account A con un indirizzo diverso. I bitcoin verrebbero quindi scambiati con dollari USA legittimi dall'account B. L'utente dell'account B e l'account sono perfettamente legittimi fintanto che l'account A rimane nascosto alla polizia.

A causa della mancanza di interazioni fisiche e bancarie, il riciclaggio di denaro tradizionale rende più difficile rintracciare il denaro. Inoltre, i riciclatori potrebbero cambiare i nomi di entrambi gli account per mascherare le loro attività.

Bitcoin: Paesi che lo accettano

L'anonimato fornito da Bitcoin consente a qualsiasi titolare di account, ovunque e in qualsiasi momento nel mondo, di condurre transazioni in modo anonimo, il che fa appello a criminali e gruppi terroristici. I criminali sono in grado di acquistare e vendere prodotti come droghe e armi utilizzando bitcoin. Tuttavia, questa tendenza è cambiata di recente poiché i criminali che temono di essere rintracciati si sono allontanati dal bitcoin.

È un approccio attendista che la maggior parte dei paesi ha seguito quando si tratta di determinare la legalità dei bitcoin. Come risultato di alcuni controlli normativi, alcuni paesi hanno riconosciuto informalmente la legalità del bitcoin. El Salvador è, tuttavia, l'unico paese che riconosce bitcoin come moneta a corso legale da giugno 2021.

Gli Stati Uniti

Sebbene ci siano agenzie governative che lavorano per prevenire o ridurre l'uso di bitcoin per scopi illegali, gli Stati Uniti hanno generalmente adottato una posizione positiva nei confronti del bitcoin. Diverse grandi aziende accettano pagamenti in bitcoin, incluso Dish Network, Microsoft, Overstock e Subway. È stato anche integrato nei mercati dei derivati ​​degli Stati Uniti, aumentando la sua legittimità.

Le linee guida normative sui bitcoin sono state costantemente emesse da FinCEN, il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Attività di servizi monetari (MSB) è il modo in cui il Tesoro definisce bitcoin, non valuta. Lo scambio e il processore sono quindi coperti dal Legge sul segreto bancario, che richiede determinate responsabilità come la segnalazione, la registrazione e la conservazione dei registri. Inoltre, Bitcoin è considerato un tipo di proprietà dall'IRS a fini fiscali.

Canada

Rispetto al suo vicino meridionale, gli Stati Uniti, il Canada è generalmente amichevole nei confronti delle criptovalute, assicurandosi anche che non vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro. La CRA (Agenzia delle entrate canadese) considera bitcoin una merce.

In altre parole, le transazioni bitcoin sono considerate transazioni di baratto e il reddito generato è considerato reddito d'impresa. È inoltre tassato in modo diverso a seconda che qualcuno si occupi solo di investire o se abbia un'attività che prevede l'acquisto e la vendita.

Uno scambio di bitcoin è considerato un'attività di servizi di denaro in Canada. Di conseguenza, ora sono soggetti alle leggi AML. Oltre a registrarsi con FINTRAC, segnalando transazioni sospette, rispettando le normative e persino mantenendo determinati record, gli scambi di criptovalute devono anche registrarsi presso il Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC).

Australia

The Australian Taxation Office (ATO) stabilisce che bitcoin è un bene soggetto all'imposta sulle plusvalenze, simile alla posizione del Canada.

L'Unione Europea

Secondo una sentenza di la Corte di giustizia europea (CGUE) il 22 ottobre 2015, le transazioni in valuta digitale sono considerate una fornitura di servizi e quindi esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'Unione Europea (UE). Ci sono anche alcuni singoli paesi dell'UE con le proprie posizioni su bitcoin.

Classificando bitcoin come servizio finanziario, il Central Board of Taxes (CBT) in Finlandia gli ha concesso lo status di esenzione dall'IVA. A differenza di altri paesi, Bitcoin non è considerato una valuta in Finlandia.

Inoltre, bitcoin è ora esentasse in Belgio, grazie al Federal Public Service Finance. Allo stesso modo, bitcoin non è regolamentato o controllato a Cipro.

Nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA) detiene una posizione pro-bitcoin e desidera che l'ambiente normativo supporti la valuta digitale. Una serie di normative fiscali circondano i bitcoin nel Regno Unito.

Bitcoin è stato anche sottoposto alle leggi fiscali nazionali bulgare da Agenzia nazionale delle entrate (ANR). Le autorità tedesche hanno legalizzato il bitcoin, ma lo trattano in modo diverso a seconda che i loro clienti siano excambiamenti, minatori, imprese o utenti.

Israele

Diversi anni fa, le autorità fiscali israeliane hanno rilasciato una dichiarazione in cui si affermava che bitcoin e altre criptovalute non sono considerate valute né titoli finanziari, ma piuttosto beni tassabili. L'imposta sulle plusvalenze del 25% è dovuta ogni volta che viene venduto un bitcoin. Commercianti e minatori di bitcoin sarebbero considerati imprese e sarebbero soggetti alle imposte sul reddito delle società nonché a un 17% di IVA.

El Salvador

Attualmente, El Salvador è l'unico paese ad accettare bitcoin come corso legale. Nel giugno 2021, la proposta di Nayib Bukele di adottare il bitcoin è stata ufficialmente approvata da il Congresso del paese.

Bitcoin: Paesi che NON lo accettano

Nonostante la popolarità del bitcoin in tutto il mondo, ci sono alcuni paesi che ne sono diffidenti a causa della sua volatilità, della sua natura decentralizzata, della minaccia percepita per gli attuali sistemi valutari e della sua connessione ad attività illecite come traffico di droga e riciclaggio di denaro. Altri hanno cercato di interrompere il supporto finanziario e bancario per la valuta digitale, mentre alcuni l'hanno completamente bandito.

Cina

È sostanzialmente illegale usare bitcoin in Cina. Le transazioni o le operazioni in bitcoin non sono consentite da alcuna banca o istituto finanziario, inclusi i processori di pagamento. Lo scambio di criptovalute è vietato. L'estrazione mineraria è vietata.

Russia

Sebbene sia illegale utilizzare Bitcoin in Russia come pagamento di beni e servizi, la valuta non è regolamentata.

Vietnam

Nonostante il bitcoin non sia regolamentato come forma di investimento in Vietnam, la sua banca statale sostiene che il bitcoin non è una forma di pagamento legittima.

Bolivia, Colombia ed Ecuador

Bitcoin e altre criptovalute sono vietate dalla Banca Centrale della Bolivia. Bitcoin non viene utilizzato o investito dal governo boliviano. Durante l'assemblea nazionale dell'Ecuador, la maggioranza ha votato per vietare Bitcoin e altre criptovalute.

Marocco

Una dichiarazione pubblica dell'ufficio di cambio del 20 novembre 2017 affermava:

"L'Office des Changes desidera informare il grande pubblico che le transazioni tramite valute virtuali costituiscono una violazione del regolamento sui cambi, passibili di sanzioni e sanzioni previste dalle [leggi vigenti] in vigore."

Una dichiarazione rilasciata da Autorità monetaria del Marocco (AMMC), Bank Al-Maghrib e Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno messo in guardia contro i rischi associati a bitcoin, che potrebbero essere utilizzati in modo improprio "per scopi illeciti o criminali, inclusi riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo".

Secondo Abdellatif Jouahri, governatore della Bank Al-Maghrib, bitcoin non è una valuta ma un asset finanziario. Inoltre, ha chiesto l'istituzione di un quadro per la protezione dei consumatori contro i suoi pericoli.

Egitto

L'autorità religiosa egiziana Dar al-Ifta, che è il principale organo legislativo islamico in Egitto, ha emesso un decreto religioso che definisce le transazioni bitcoin come haram (proibito dalla legge islamica).

India

In India, le criptovalute stanno affrontando una crescente ostilità. Il 23 novembre il governo indiano ha annunciato l'intenzione di presentare al parlamento indiano un disegno di legge per stabilire una nuova valuta sostenuta da una banca centrale, vietando quasi tutte le criptovalute.

All'inizio di quest'anno si è discusso sulla criminalizzazione delle risorse crittografiche, comprese quelle di proprietà, emesse, estratte, scambiate e trasferite. Il primo ministro ha detto ai giornalisti che non vuole che le criptovalute finiscano nelle mani sbagliate, il che potrebbe rovinare la nostra giovinezza.

Conclusione

La maggior parte dei paesi non ha ancora regolamenti, restrizioni o divieti espliciti di criptovaluta, nonostante bitcoin abbia più di dieci anni. La natura anonima e decentralizzata di Bitcoin ha rappresentato una sfida per molti governi nel bilanciare l'uso legale e illegale. Molti governi stanno studiando misure normative per regolamentare la criptovaluta. Bitcoin è ancora largamente considerato un'area grigia nella maggior parte del mondo.