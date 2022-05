Le transazioni blockchain non coinvolgono nessun intermediario. Tuttavia, richiedono ancora alcune commissioni di transazione per trasferire i pagamenti. Il Lightning Network di Bitcoin aiuta a superare questo problema fornendo una rete che consente ai partecipanti di trasferire Bitcoin tra portafogli digitali senza alcun costo.

Il brusio di Bitcoin è qui da un po'. La curiosità per la blockchain è al culmine. E a questo punto, molte tecnologie blockchain sono del tutto operative. Poiché l'utilizzo continua ad espandersi, è fondamentale saperne di più sulla sua funzionalità.

La tecnologia blockchain ha molti aspetti. È unico, emozionante e radicato. Siamo già pronti ad adottarlo? Scopriamolo. Uno degli aspetti tecnici dello stesso è il Lightning Network.

Cos'è Lightning Network?

Una rete Lightning viene utilizzata per facilitare le transazioni Bitcoin. Le transazioni sono eseguite sul livello principale. Queste transazioni creano un flusso continuo e ininterrotto di transazioni blockchain. Le transazioni di Lightning Network sono convenienti e fanno risparmiare tempo.

I partner di pagamento alternativi impostati per ogni individuo creano questo livello aggiuntivo che allevia il carico della blockchain principale. Questi individui sono gli utenti della blockchain e della valuta digitale.

Immagina la situazione di un fiume in piena. C'è una pressione sulla singola struttura del terreno per gestire una quantità schiacciante di acqua in questa situazione. Vengono scavate ulteriori deviazioni per creare percorsi alternativi per risolvere questo problema. L'acqua può fluire su questi canali alternativi e ridurre la pressione fuori dal corpo principale del fiume.

“Con Bitcoin Lightning Network, puoi trasferire valore in qualsiasi parte del mondo essenzialmente gratuitamente ed è istantaneo.” — Jack Mallers.

Allo stesso modo, le reti di illuminazione consentono alla blockchain di funzionare senza sforzo. L'infrastruttura globale e la rete dei rapporti sono testimoni di trilioni di transazioni al secondo. Un Lightning Network può lavorare sull'implementazione di framework che facilitino la blockchain a contribuire allo stesso.

Una sufficiente escalation può consentire alle blockchain di tutte le criptovalute di gestire miliardi di queste transazioni globali in pochi secondi. Questo secondo livello di sistemi di pagamento crea canali tra i partner nelle transazioni. Questa transazione viene eseguita in modo indipendente sulla seconda riga della rete.

Alla fine viene registrato quando entrambe le parti interessate chiudono i rispettivi gateway. In questo processo, le parti coinvolte possono effettuare transazioni di fondi. Le informazioni su queste attività non vengono comunicate all'intera rete blockchain.

I vantaggi più efficaci del Lightning Network in bitcoin sono l'economicità e le capacità di risparmio di tempo.

Bitcoin funziona su un meccanismo di prova del consenso al lavoro; è molto conveniente. Qui, i nodi gestiscono una quantità eccezionale di dati. Troppi calcoli matematici vengono eseguiti in background.

Qui i computer decifrano i dati e li investigano. I minatori traggono vantaggio dall'utilizzo di queste utilità. Tuttavia, il decentramento dell'intero processo aumenta. La ragione di ciò è il sacco piatto di transazioni. Solo uno strato di blockchain potrebbe essere sopraffatto da nodi aggiuntivi.

Qui il tempo e il consumo di energia raddoppiano. Tenendo conto di questi numerosi fattori, l'espansione del livello primario può essere ostacolata. Questo è quando viene visualizzato il secondo livello: The Lightning Network.

Storia di Lightning Network in Bitcoin

Il documento "The Bitcoin Lightning Network" ha portato il Lightning Network sotto i riflettori. Sono stati una coppia di ricercatori a documentarlo. I nomi sono Joseph Poon e Thaddeus Dryja.

Il concetto è in continua evoluzione e il documento è stato ispirato dall'unico e unico creatore di Bitcoin. Rimane anonimo e si chiama Satoshi Nakamoto. I suoi input sui canali di pagamento hanno navigato nel pensiero della rete Lightning.

Avanti rapidamente fino al 2018, è stata lanciata una versione beta di Lightning Network per gestirlo sulle reti Bitcoin. Il concetto ha ottenuto sufficiente attenzione quando personalità come Il fondatore di Twitter è stato coinvolto.

Ad oggi, l'idea di Lightning Network è ancora in fase di esplorazione.

Come funziona Lightning Network?

L'idea di Lightning Network è nata dall'eliminazione del problema del ridimensionamento. È stata davvero una svolta significativa nell'alleviare la blockchain principale di Bitcoin. Cerchiamo di capire l'applicazione della rete Lightning con un esempio.

L'invenzione di Bitcoin è stata per i pagamenti P2P peer-to-peer. Ethereum, d'altra parte, ha PoW incorporato nella sua blockchain.

Bitcoin sperimenta la stessa utilità da Lightning Network. È dal secondo strato. Entrambe le parti transazionali hanno utilizzato i dati. Ogni transazione legge il dare monetario e prende i dettagli, registrando tutti gli impegni da entrambe le estremità.

Torniamo al nostro esempio per semplificare il concetto. C'è Glenn, un appassionato di dessert. C'è una panetteria locale nel suo quartiere, ed è la sua preferita. Gleen è un visitatore abituale di questa panetteria, e paga tramite Bitcoin.

L'abilitazione delle transazioni Bitcoin richiederà a Glen di aprire un canale con la panetteria. Glenn ha bisogno di bloccare una certa quantità di Bitcoin in questo canale per aprire un canale. Una volta che il canale è pronto, Glenn è desideroso di effettuare transazioni. È così che un canale può essere un portale di transazione Bitcoin operativo per la panetteria e Glenn.

Queste transazioni saranno istantanee poiché ha un canale diretto. Ora entra Rick. Anche lui possiede un canale con questa pasticceria, proprio come Glenn. Tuttavia, Rick fa acquisti frequenti dal vicino supermercato. Quindi ha anche un canale esistente con il supermercato.

Quello che stiamo guardando in questo momento è un gruppo di quattro entità. Questi sono Rick, Glenn, la panetteria e il supermercato. Glenn ha un canale con la panetteria. Rick ha una pista con il supermercato e la panetteria.

Pertanto, con la tecnologia blockchain, Glenn può utilizzare Bitcoin nel suo canale con la panetteria per effettuare transazioni dal supermercato. Il motivo è che Rick ha un canale con la panetteria.

Pensa a questo in modo simile al concetto di transitività. Rick può anche usare il suo saldo Bitcoin del supermercato per effettuare transazioni nella panetteria. Glenn può negoziare con il supermercato poiché Rick è un cliente tipico.

Se Rick interrompe il canale e non esiste un cliente comune qui, Glenn dovrà creare un canale diverso per effettuare transazioni al supermercato. La blockchain leader non ha bisogno di essere informata quando effettua queste transazioni infinite. Ciò è possibile poiché tutti i nodi non approvano tutte queste transazioni.

I nodi non si scambiano le firme. Prevenirlo crea riconoscimento nella blockchain principale. I partecipanti utilizzano una chiave per proteggere le transazioni. Si chiama transazioni di impegno.

Un tale modello operativo aumenta notevolmente la velocità delle transazioni. Molti sistemi di pagamento sono collegati tra loro poiché i nodi Lightning Network instradano le transazioni creando una forma combinata di canali di pagamento individuali per le persone coinvolte.

Alla fine, quando le transazioni sono concluse, i canali possono essere chiusi. L'intelligence sulle transazioni viene sintetizzata e consegnata alla rete principale di Bitcoin. Questi nodi hanno approvato numerose transazioni minori come una.

Altrimenti, le transazioni minute bloccano quelle più grandi per bloccare la rete. Anche in questo caso, il risultato è un risparmio di tempo ed efficace.

Qui, le transazioni di secondo livello sono completamente protette. Lightning Network garantisce privacy, anonimato e discrezione ottimali. Per le entità negoziali. Poiché i dati vengono spediti alla blockchain principale, lo stesso è fondamentale.

Vantaggi di Lightning Network

Uno dei professionisti più evidenti di Lightning Network è la velocità. Poiché la sicurezza prevale ancora sul secondo livello della blockchain di Bitcoin, i protocolli lo proteggono in modo produttivo come il primo livello.

Il Bitcoin Lightning Network supera i principali ostacoli del bitcoin, che sono velocità di transazione e costi.

Questa garanzia convalida gli utenti a utilizzare la rete principale per transazioni più significative. Passano al secondo strato per quelli più piccoli. E tutte queste transazioni sono altamente classificate.

I micropagamenti vengono eseguiti più velocemente di qualsiasi forma di pagamento elettronico disponibile oggi. L'introduzione di Lightning Network è stata essenziale nell'ecosistema delle criptovalute. Le transazioni completate a costi inferiori sarebbero state costose. Inoltre, i nodi impiegherebbero più tempo per approvare la transazione.

Quando si tratta di transazioni minime, l'attrito è più del solito. Come mai? I minatori si concentrano su ricchi premi. Pertanto, quelli più piccoli non sono la priorità assoluta qui.

Gli scambi automatici sono un altro concetto che gli investitori di criptovalute stanno sperimentando. È un funnel per scambiare valute diverse per eliminare gestori esterni e ridurre i costi.

Svantaggi di Lightning Network

L'utilizzo di una rete Lightning richiederà un portafoglio che supporti lo stesso. Il prossimo passo è finanziarlo. Questo portafoglio può essere riempito solo con Bitcoin. Poi c'è una tassa di interazione del protocollo. Questa è la prima commissione di transazione in cui lo stakeholder è responsabile per alcuni Bitcoin.

Un'altra truffa dice che il party ha bisogno di mettere al sicuro alcuni Bitcoin se vuole avviare un canale. E se è necessario ritirare questi Bitcoin? L'individuo è tenuto a chiudere tutti i canali in modo esplicito.

L'ostacolo principale con Lightning Network in bitcoin è che può solo facilitare le transazioni tra i portafogli che lo supportano.

Ci sono truffe offline che minacciano il funzionamento di Lightning Network. Ad esempio, diciamo che Glenn e Rick sono in un canale. Rick è offline. Qui Glenn ha un'evidente opportunità di rubare fondi a Rick mentre è offline. E quando Rick sarà online, non rimarrà altro che i fondi persi. Dal momento che Glenn rimane offline, non c'è modo di comunicarlo o rintracciarlo.