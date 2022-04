Il mining di bitcoin è un processo a cui chiunque può partecipare eseguendo un programma per computer. Questo articolo completo spiega cos'è il mining di bitcoin, come funziona e molto altro.

Il Bitcoin è stato molto nelle notizie ultimamente. Questa valuta digitale ha preso d'assalto il mondo intero. Tutti sono curiosi di sapere che cos'è, come funziona, il metodo alla base e tutto il resto.

Come tutti gli altri, se anche tu te lo stai chiedendo, Bitcoin Mining è il termine di cui devi essere a conoscenza. È un processo che aiuta a proteggere la rete Bitcoin e produce nuovi Bitcoin. Il mining consente di verificare e aggiungere le transazioni al registro pubblico, noto come blockchain.

I minatori di bitcoin vengono ricompensati con commissioni di transazione e bitcoin di nuova creazione. Tutto sommato, il mining è una parte importante e integrante di Bitcoin che garantisce l'equità mantenendo la rete Bitcoin stabile, sicura e protetta.

In questa guida completa, ti illustrerò cos'è Bitcoin Mining, perché è importante, come funziona, i suoi vantaggi, alcune sfide comuni che i minatori di Bitcoin devono affrontare e molto altro.

Cos'è il mining di Bitcoin?

Bitcoin Mining è un processo computazionale che consente a chiunque disponga di una connessione Internet di creare un “n” numero di Bitcoin. I minatori vengono ricompensati con Bitcoin per il loro lavoro di calcolo e al minatore Bitcoin possono anche essere assegnate commissioni di transazione.

I computer devono risolvere enigmi crittografici per estrarre Bitcoin. Dopo aver risolto un enigma, vengono ricompensati con blocchi di Bitcoin. Ogni blocco vale 12,5 Bitcoin, che è di circa $ 87000 al momento della stesura di questo blog.

Perché è necessario il mining di Bitcoin?

Questo tipo di mining è particolarmente importante perché aiuta a prevenire il flooding delle transazioni e la doppia spesa, aumentando così la sicurezza delle transazioni.

Inoltre, fornisce una ricompensa per le persone che hanno computer con hardware altamente efficiente, dando loro bitcoin in cambio del loro contributo alla rete.

I minatori di bitcoin utilizzano un sistema di proof-of-work per confermare la validità delle transazioni sulla blockchain. Il miner ha un incentivo a farlo perché possono essere pagati ricevendo bitcoin dal loro blocco estratto.

Come funziona il mining di Bitcoin?

Ora che sai cos'è Bitcoin Mining e perché è importante, è tempo che tu ne comprenda il meccanismo. Quindi, come funziona? Il mining segue un sistema di input-output, con ogni blocco contenente un elenco dei blocchi precedenti nella catena.

Seguendo la tendenza attuale, i minatori competono per questi blocchi utilizzando hardware per computer specializzato in software o chip specializzati. Per creare un nuovo Bitcoin, i minatori devono risolvere un problema matematico estremamente difficile che considera qualcosa chiamato "hash".

L'hash è costituito da una stringa di lettere e numeri che rappresentano un numero che cambia ogni volta che viene creato. Quando i minatori risolvono questo enigma, vengono ricompensati con bitcoin e commissioni di transazione.

I 5 principali (maggiori) vantaggi del mining di Bitcoin

1. Porta a maggiori profitti per la tua azienda

Bitcoin Mining consente alle aziende di scambiare qualsiasi cosa, ma soprattutto, possono scambiare il valore del loro prodotto con meno spese generali rispetto a qualsiasi altro sistema attualmente in atto. Questo aumenta i profitti dell'azienda in quanto possono trarre più valore da qualsiasi cosa vendano.

2. Un modo efficiente per espandere la portata globale della tua attività

L'introduzione del mining ha cambiato il modo in cui le aziende fanno affari e ha consentito alle aziende di raggiungere tutto il mondo. Bitcoin consente alle aziende di diventare internazionali senza preoccuparsi dei tassi di cambio delle valute o di trasferire fondi a livello internazionale.

3. Aiutarti a trovare nuovi clienti

Sebbene il mining sia in circolazione da molto tempo, l'introduzione di Bitcoin nel mondo ha cambiato il modo in cui le aziende fanno affari. Le aziende hanno capito che possono ottenere un nuovo cliente a un costo minimo o nullo e ricavarne un profitto utilizzando il mining.

4. Ti permettono di guadagnare più soldi ogni giorno

Con Bitcoin Mining, potresti guadagnare di più con il tuo computer. I minatori vengono ricompensati con Bitcoin per la risoluzione di equazioni matematiche. Ciò significa che più equazioni risolvi, più bitcoin estrai. Sarai sorpreso di sapere che puoi guadagnare $ 1000 al giorno con esso.

5. A basso costo e con basse barriere all'ingresso

Il mining di bitcoin può essere un modo redditizio per fare soldi con il tuo computer. Ricevi una ricompensa ogni volta che scopri un blocco. Anche il processo è semplice: tutto ciò che devi fare è scaricare il software di mining. Pertanto, è a basso costo e presenta basse barriere all'ingresso, rendendo facile per chiunque l'adesione.

In che modo il mining di Bitcoin influisce sul sistema?

Il mining di bitcoin consente a coloro che possiedono l'hardware e il software giusti di effettuare transazioni con altri senza passare per una banca o altro istituto finanziario, eliminando le commissioni associate a tali servizi. Ma affinché questo sistema funzioni, i miner devono utilizzare una grande quantità di potenza di calcolo per verificare le transazioni, con un impatto sul sistema.

Il mining di Bitcoin ha un impatto sul sistema in tre modi principali:

Utilizza energia: richiede computer potenti che utilizzano molta potenza di elaborazione e una forte connessione Internet. Pertanto, Bitcoin Mining consuma più energia, con un impatto sul sistema.

richiede computer potenti che utilizzano molta potenza di elaborazione e una forte connessione Internet. Pertanto, Bitcoin Mining consuma più energia, con un impatto sul sistema. Crea record di transazione: è la potenza di elaborazione del mining che crea record di transazione, che sono collegati a blocchi di transazione precedenti. Crea nuova valuta: per ogni blocco estratto, un minatore viene ricompensato con nuovi bitcoin.

è la potenza di elaborazione del mining che crea record di transazione, che sono collegati a blocchi di transazione precedenti. Crea nuova valuta: per ogni blocco estratto, un minatore viene ricompensato con nuovi bitcoin. Controlla l'offerta di valuta: I minatori controllano essenzialmente l'offerta di Bitcoin perché vengono ricompensati con nuovi bitcoin per ogni blocco estratto, influenzando così il valore del Bitcoin e, infine, l'offerta della valuta.

Come si è evoluto il mining di Bitcoin sin dal suo inizio

Bitcoin è stato introdotto per la prima volta nel mondo nel 2009 dallo sviluppatore con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto con il nome "un sistema di denaro elettronico peer-to-peer". Il mining di bitcoin si è evoluto molto da allora. All'inizio, le persone hanno iniziato a fare mining con i loro personal computer e hanno investito tempo ed energia per ottenere il miglior hardware di mining possibile.

Una delle modifiche più significative al processo da allora è il costo; nel 2009, i miner sono stati in grado di creare bitcoin con le loro CPU, ma oggi richiedono ASIC potenti che sono costosi da acquistare e utilizzare. Ciò significa che per estrarre bitcoin in modo redditizio, un individuo avrebbe bisogno di un livello elevato di conoscenze tecniche.

Quali sono alcune sfide comuni che i minatori di Bitcoin devono affrontare e come superarle?

Il mining di Bitcoin è un processo in due fasi. In primo luogo, i miner devono trovare un blocco di dati che soddisfi i criteri per l'aspetto che dovrebbero avere i blocchi di dati. In secondo luogo, i miner verificano questo blocco di dati e lo aggiungono al loro registro delle transazioni. Maggiore è la potenza di elaborazione disponibile per il mining, più è probabile che saranno in grado di risolvere questa equazione più velocemente di altre.

Queste sono alcune sfide comuni che i miner bitcoin devono affrontare e come superarle:

1. Hardware minerario inefficiente

Il mining di bitcoin è un processo ad alta intensità di risorse. L'hardware progettato specificamente per il mining di bitcoin è in circolazione da diversi anni e dispositivi simili hanno migliorato l'efficienza. Tuttavia, molti di questi dispositivi sono anche proibitivi per il minatore di bitcoin occasionale.

2. Costi dell'elettricità

Il software di mining Bitcoin funziona 24 ore al giorno su computer che comprendono le "miniere" bitcoin. Ci sarà un cambiamento improvviso che aumenterà notevolmente la potenza di calcolo necessaria per il mining. A quel punto, per molte persone diventerà proibitivo continuare.

3. Problemi di raffreddamento

A causa dell'intensa elaborazione del computer richiesta dal mining di bitcoin, viene prodotta una notevole quantità di calore. Puoi combattere questo problema impostando il tuo hardware di mining in un ambiente fresco vicino alle unità AC, in modo che il flusso d'aria aiuti a dissipare il calore.

Da dove iniziare l'estrazione di Bitcoin?

Con molte persone che realizzano il potenziale di Bitcoin, non c'è da stupirsi che le aziende ora offrano il mining di criptovalute come forma di investimento.

La domanda ora è: da dove iniziare il mining? Ci sono quattro considerazioni: hardware, software, elettricità e spazio. Esaminiamo ogni area, dall'attrezzatura necessaria per iniziare al consumo energetico e allo spazio necessario per l'estrazione.

Hardware: è il componente più importante quando si tratta di mining. Se acquisti attrezzature che non fanno quello che vuoi, hai sprecato i tuoi soldi. Ciò è particolarmente vero nel mondo delle criptovalute, dove trovare un impianto di mining efficiente può essere una sfida.

è il componente più importante quando si tratta di mining. Se acquisti attrezzature che non fanno quello che vuoi, hai sprecato i tuoi soldi. Ciò è particolarmente vero nel mondo delle criptovalute, dove trovare un impianto di mining efficiente può essere una sfida. Software: come qualsiasi hardware, anche il software che esegui sul tuo impianto di mining è importante. Deve essere efficiente e mantenere il funzionamento del tuo impianto di perforazione minerario. Per eccellere nel mining, devi investire in un software robusto che possa facilitare il tuo lavoro e avvantaggiarti.

come qualsiasi hardware, anche il software che esegui sul tuo impianto di mining è importante. Deve essere efficiente e mantenere il funzionamento del tuo impianto di perforazione minerario. Per eccellere nel mining, devi investire in un software robusto che possa facilitare il tuo lavoro e avvantaggiarti. Elettricità: quando pianifichi il tuo impianto di mining, devi pensare a quanta energia utilizzerai. Questo è fondamentale perché la maggior parte dei minatori utilizza molta energia. Se acquisti un rig che consuma poca potenza, avrai sprecato i tuoi soldi.

quando pianifichi il tuo impianto di mining, devi pensare a quanta energia utilizzerai. Questo è fondamentale perché la maggior parte dei minatori utilizza molta energia. Se acquisti un rig che consuma poca potenza, avrai sprecato i tuoi soldi. Spazio: e ultimo ma non meno importante. Devi assicurarti di avere abbastanza spazio sul tuo impianto di mining per tutta l'elettronica di cui avrai bisogno. Ciò include la piattaforma di mining, il software di mining, l'alimentatore e i cavi che li collegano.

Il mining di Bitcoin sarà redditizio nel 2022 e oltre?

Proprio come i prezzi di Bitcoin stessi, l'industria mineraria di Bitcoin è ovunque. Il mining di bitcoin è un processo competitivo che premia i minatori che possono trovare blocchi di transazioni per le rispettive blockchain. Il valore di Bitcoin ha fluttuato drasticamente negli ultimi anni e molte persone si chiedono se valga ancora la pena investire.

La risposta a questa domanda dipenderà molto dal futuro del mining di Bitcoin. Una stima afferma che l'estrazione di Bitcoin diventerà più redditizia nel 2022 e anche oltre, poiché la domanda sta aumentando rapidamente. Tuttavia, non è chiaro se questa stima sia corretta o meno.