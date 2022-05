Un importante torneo di golf ha concesso al Bitcoin di entrare a fare parte di questo sport che ancora non aveva aperto le porte alle criptovalute. L'industria sportiva attinge ancora una volta dal Web3, stavolta con tre bonus per il podio di alcuni dei golfisti più abili del mondo.

Chi ama il golf? In Italia non è di certo uno degli sport più largamente diffusi, ma ciò non toglie che gli sportivi che competono nei grandi tornei non stiano attraversando la transizione che ormai accomuna tutta l'industria sportiva: quella del Bitcoin.

Molti campionati riconosciuti a livello globale, relativi agli sport più disparati, si stanno contendendo partnership con realtà impegnate in blockchain, criptovalute e NFT in modo sempre crescente.

Dalla Serie A all'NBA, dall'UFC all'NFL, insomma il Bitcoin sta stregando tutti con il suo fascino assai rischioso, ma che ha suo tempo ha saputo rendere ricchi alcuni fortunati.

Il golf però non fa eccezione. Non dimentichiamo infatti che al suo interno molti atleti valgono centinaia di migliaia di dollari, se non milioni, e Golfando.Tgcom24 ne aveva citati due dei più illustri a suo tempo, Tiger Woods e Phil Mickelson:

"Phil Mickelson e Tiger Woods. Sono loro i due golfisti presenti nella classifica speciale di Forbes che ha fatto i conti in tasca agli sportivi più pagati nell'ultimo decennio. Lefty ha incassato la bellezza di 480 milioni di dollari mentre Tiger è arrivato a 615 milioni."

Quando pensiamo al golf non possiamo non associare a questo sport personaggi assai rinomati o prestigiosi club come spesso nei film, tanto come nella realtà, esso si presenta.

Uno sport esclusivo potremmo dire, nonostante non sia proibitivo per nessuno, che però adesso si apre sempre più alle masse grazie all'introduzione di nuovi bonus in Bitcoin.

Questa è la stagione del Sunshine Tour, infatti, famoso torneo che si tiene in Africa e a cui partecipano alcuni dei golfisti più famosi al mondo.

Quest'anno sul sito ufficiale del Sunshine Tour troviamo qualche dettaglio in più in merito ad altri nomi con cui gli appassionati lo identificano:

"Il Sunshine Tour è un tour di golf professionistico maschile con sede nell'Africa meridionale. Per gran parte della sua storia antica era conosciuto come South African Tour o Sunshine Circuit; attraverso accordi di sponsorizzazione, è stato anche conosciuto come Vodacom Tour e FNB Tour."

Questo maggio 2022, però, il Bitcoin sarà ospite d'eccezione dei partecipanti che non mireranno più solo alle buche, ma al podio che prevede gli incentiva pagati in valuta digitale!

Potrebbe destare qualche sospetto dato che al momento alcune previsioni vedono il Bitcoin a ribasso, ma non si può mai sapere con il re delle criptovalute.

Ciò che apprendiamo dal Cointelegraph è che le star del golf avranno accesso ai premi in Bitcoin alla fine del celebre tour africano:

"I migliori golfisti dell'Africa e dell'Europa guarderanno ai redditizi pagamenti in Bitcoin (BTC) alla fine della stagione 2022 dopo una nuova sponsorizzazione del Sunshine Tour in Sud Africa."

Avete mai praticato questo sport? La pazienza è spesso fondamentale, come con le nostre care crypto.

Per questa ragione vi vorrei invitare a riflettere, dopo aver letto i dettagli del torneo e dei bonus in BTC, se è plausibile pensare che sia davvero finita l'era delle crypto, o se il golf dimostra il contrario cercando di afferrare una fetta di questo mercato così discusso per sé.

Sunshine Tour, il golf internazionale accoglie Bitcoin in Africa

Uno dei tornei più attesi per sperare di ottenere l'ambito Ordine al merito.

Il Sunshine Tour quest'anno vedrà uno sponsor tutto nuovo, la piattaforma di criptovalute Luno che dal 2022 vuole proporre Bitcoin e compagni ai trader che si vorranno cimentare nella compravendita di crypto.

Tuttavia Luno è una neonata se prendiamo come esempi Binance, Coinbase o Kraken, infatti tratta solo pochissime valute digitali, investendo in una missione globale ancora agli albori:

"Il team di Luno ha la missione di rendere le criptovalute accoglienti per tutti e stiamo lavorando duramente, in tutti i continenti, per costruire una tecnologia finanziaria che faccia la differenza per te.

Come molte altre società del settore, però, si è subito resa conto che lo sport può essere un valido alleato nella scalata al successo e per questo è diventata partner di uno dei più importanti tornei di golf.

Il podio del Sunshine Tour potrà così ottenere premi in Bitcoin!

Quali sono i bonus in Bitcoin del torneo di golf?

La novità non è tanto la collaborazione tra Luno e il golf in Sud Africa, ma i bonus veri e propri.

La piattaforma di criptovalute mira ovviamente ad ampliare la sua schiera di utenti, convincendoli a utilizzare il più possibile l'applicazione e ingigantire sempre più la sua mole di traffico.

Il torneo si giocherà in diversi Stati, tra cui Tanzania e Kenya, ma con un podio ricco di Bitcoin che sarà di circa $50.000.

In particolare il primo posto riceverà $30.000 in Bitcoin, il secondo circa $12.000 e il terzo $6.000.

Su CryptoPotato, il direttore generale dell'exchange Luno, sponsor ufficiale, è entusiasta e la definisce un'occasione per tutti:

I vincitori avranno i loro premi bitcoin trasferiti sui loro account Luno. Marius Reitz, Direttore Generale dell'exchange, ha affermato che l'obiettivo della sua azienda è consentire alle persone di accedere a un "nuovo sistema finanziario adatto all'era digitale".

Il golf ne gioverà di sicuro, così come tutto il mondo dello sport e, soprattutto, il settore blockchain che ha bisogno sempre più di sostenitori.

Exchange Luno segna un primato con il Bitcoin nel golf!

Come se non bastasse nel panorama africano non sono molte le società di blockchain, ma molte realtà hanno trovato un terreno fertile nell'arido clima che contraddistingue il continente.

La piattaforma Luno infatti sta giocando molto bene le sue carte in Africa perché, grazie alla sponsorship con il Sunshine Tour e i golfisti di fama internazionale, avrà una spinta in più a livello globale.

Nato nel 2013 a Londra, l'exchange sta cercando il più possibile di penetrare all'interno del territorio africano dove il Bitcoin ha riscosso un discreto successo negli ultimi tempi, specialmente con la Repubblica Centrafricana.

Su Huffington Post una notizia di un paio di settimane fa vi permetterà di capire la ragione:

"Le criptovalute conquistano anche il cuore dell’Africa: la Repubblica Centrafricana è infatti il secondo Stato nazionale dopo El Salvador ad adottare il Bitcoin come valuta ufficiale accanto al franco Cfa."

Sì, avete capito bene: in Africa uno degli Stati ha adottato Bitcoin come valuta legale!

Questo, unito al fatto che il torneo di golf avrà dei bonus in BTC, contribuisce all'espansione di Luno che ha già guadagnato il titolo di primo exchange di crypto a sponsorizzare un evento sportivo con premi in criptovaluta.

Che dire? Il re delle criptovalute è andato in buca col golf.

Ancora Bitcoin e sport? Anche il golf decolla con il Web3!

Se pensavate che le partnership tra sport e crypto fossero terminate vi sbagliavate di grosso.

Ciò che più stupisce è la quantità di società impegnate con blockchain e criptovalute che sta nascendo, tutte capaci d'integrarsi sempre di più con la nostra quotidianità e andare a braccetto con l'industria dello sport.

Il golf non fa eccezione e l'introduzione di corposi premi in Bitcoin non farà altro che incentivare i golfisti di professione, permettendogli di avere una visione tutta nuova, dentro e fuori dal campo da gioco.

Ma ricordiamo che il golf sta mirando sempre più lontano, non puntando solo sulle criptovalute più in voga, ma perfino sui giochi basati sul celebre sport. Un esempio è Crypto Golf Impact.

Si tratta di una rivisitazione del videogame "Golf Impact", fuso con la blockchain NEOPIN per fornire sia un'esperienza di gioco mobile standard che le caratteristiche funzioni derivate da blockchain.

E non solo, abbiamo anche Golfrochain, una piattaforma da golf che utilizza la tecnologia blockchain. Essa raccoglie i dati attivi degli utenti all'interno dell'ecosistema con i dispositivi G-Swing AI e li registra sulla blockchain per fornire servizi di svariato genere per gli appassionati.

Gli atleti non potranno che essere entusiasti!

Gli atleti in gioco puntano ai premi Bitcoin, ma non solo!

Ovviamente l'eccitazione tra gli sportivi non può fare altro che aumentare.

I premi sono intriganti e potrebbero richiamare un interesse crescente dato proprio dalla novità in gioco!

Su Today leggiamo di uno dei professionisti del Sunshine Tour, Callum Mowat, consapevole del parallelismo vincente tra il golf e Bitcoin:

"Come giocatore di golf devi correre dei rischi e devi anche credere di non essere mai fuori dal gioco, soprattutto dopo un brutto tiro. Non ho molta familiarità con le criptovalute, ma so che hai bisogno di pazienza per padroneggiarle entrambe."

Ovviamente questo è solo uno degli incentivi, ma i partecipanti sono sempre più agguerriti visto che i primi posti si fanno sempre più interessanti. Il primo classificato al Sunshine Tour avrà anche accesso a due Mayor del golf, in particolare Stati Uniti Open e British Open, includendo anche una sponsorship con auto di lusso.

La competizione si fa sempre più dura, ma il Golf e Bitcoin richiedono pazienza, proprio come suggerito dal golfista Mowat.

Golf e Bitcoin: anche Ricardo Salinas, terzo uomo più ricco del mondo, sceglie entrambi!

Come abbiamo già accennato questo sport non è largamente seguito, al pari del calcio o del basket per esempio, ma alcune personalità internazionali fanno da ponte tra esso e Bitcoin.

Una di queste è niente poco di meno che uno degli uomini più ricchi del mondo, Ricardo Salinas, miliardario grazie a un'impresa impegnata nelle telecomunicazioni, grande appassionato di golf e Bitcoin.

I due diversi ambienti hanno trovato terreno fertile in un uomo solo che li accomuna e che, come sottolineato da The Daily Hodl, crede che BTC sia perfino superiore all'oro:

"L'oro ha tutti questi problemi e quando ho scoperto Bitcoin, beh, ora questo ha cambiato tutto perché Bitcoin non ha problemi con l'oro."

Non parliamo dell'ultimo arrivato, ma di un uomo che ha costruito una fortuna colossale e che forse rappresenta l'esempio perfetto di come uno sport come il golf possa viaggiare in parallelo con Bitcoin e compagni.

D'altronde, come stanno dimostrando Luno e il Sunshine Tour, sviluppare sinergie profittevoli tra i due mondi potrebbe incentivare moltissimo i due settori generando sempre più vantaggi per sportivi e investitori.