L’Unione europea sta intensificando i controlli su Bitcoin e sulle criptovalute, per contrastare riciclaggio e terrorismo. Non intende però contrastarne l’uso.

Regolamentazione di Bitcoin sempre più vicina

Bitcoin e le altre criptovalute si basano sui principi di decentralizzazione e non regolamentazione.

Sebbene l’Europa non intenda contrastare l’utilizzo delle criptovalute, sta lavorando ad una maggiore regolamentazione che possa ridurre le truffe, i problemi di cybersicurezza e soprattutto il riciclaggio e il terrorismo.

Il Parlamento europeo sta infatti lavorando al regolamento MiCA (Markets in Crypto Assets), che prevede un obbligo a carico delle aziende di rivelare i dettagli delle transazioni in criptovalute. Un provvedimento in contrasto – a detta degli addetti ai lavori- con il principio di riservatezza e di privacy assicurati dalle criptovalute.

Il nuovo regolamento MiCA ha lo scopo di regolamentare l’intero comparto delle criptovalute con un duplice obiettivo:

offrire maggior tutela a utenti e investitori

favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi legati agli asset digitali.

I tempi di attuazione del regolamento sono però ancora molto lunghi: l’entrata in vigore del testo potrebbe non arrivare prima del 2024.

I pilastri del regolamento Ue (MiCA)

Il regolamento MiCA fa parte di un pacchetto di misure pensate nell’ambito della comunità europea, volte a favorire lo sviluppo della finanza digitale riducendo al contempo i rischi. Si fonda su quattro pilastri:

assicurare all’utente un’adeguata informazione e protezione, come già avviene per altri strumenti finanziari regolamentati descritti in prospetti informativi (KIID);

scongiurare una manipolazione del mercato finanziario da parte di alcune piattaforme per lo scambio di criptovalute;

offrire maggiore stabilità finanziaria, grazie a standard più elevati di sicurezza informatica;

introdurre misure di controllo a contrasto dei crimini finanziari, obbligando le piattaforme che offrono prodotti finanziari legati alle criptovalute ad effettuare verifiche dei clienti, applicando le procedure previste per contrastare il riciclaggio di denaro e il terrorismo, in modo analogo a quello che viene fatto dalle banche.

Le proteste delle società del settore

Il mondo delle criptovalute ha però sollevato una polemica sulla stretta decisa dalla UE per favorire il tracciamento delle transazioni: 46 società del settore hanno inviato ai Ministri delle Finanze dei Paesi aderenti all’eurozona una petizione per essere esonerate dall’obbligo di rivelare i dettagli delle transazioni in criptovalute.

Le norme del MiCA si andrebbero infatti ad aggiungere a quelle già in vigore nell'ambito della Global Actcion Task Force (Gafi) all'interno della quale sono stabiliti gli standard per contrastare il riciclaggio di denaro.

Secondo le società di criptovalute, infatti, il nuovo regolamento metterebbe a rischio la riservatezza degli utenti che decidono di investire nel settore e potrebbe anche minacciare anche la sicurezza delle transazioni.

(Claudia Cervi)