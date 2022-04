Le criptovalute hanno avuto un inizio difficile nel 2022, basti pensare che ad oggi sono in calo del 14% a 1,9 trilioni di dollari da inizio anno. Will Ebiefung, uno dei collaboratori di The Motley Fool, riconosce da una parte che nessuno sa quando il settore si riprenderà, ma dall'altra ritiene che ora potrebbe essere un buon momento per acquistare asset di qualità a prezzi scontati. Nel dettaglio, ci sono due criptovalute da sorvegliare in particolare: Terra e Decentraland, che potrebbero regalare interessanti guadagni al portafoglio. Terra Terra è una piattaforma blockchain progettata per facilitare le stablecoin, che sono token ancorati al valore delle valute del mondo reale come il dollaro USA o l'euro. Con una capitalizzazione di mercato di 29 miliardi di dollari, Terra ha un enorme successo e il suo design unico potrebbe aiutarla a continuare ad attirare utenti. Le criptovalute sono ideali per le persone che apprezzano la privacy finanziaria e il decentramento, ma hanno uno svantaggio: la volatilità. Sebbene il settore abbia avuto una tendenza al rialzo nel lungo termine, è stata una corsa selvaggia e accidentata.

Le stablecoin di Terra aiutano a risolvere questo problema. La rete ha due classi di token nativi: TERRA e LUNA. La prima rappresenta una suite di stablecoin ancorate alle valute del mondo reale. La seconda è un token complementare progettato per assorbire la volatilità delle stablecoin. I casi d'uso pratici e di facile comprensione di Terra lo posizionano per il successo a lungo termine nel settore competitivo delle criptovalute. Decentraland Descritto come realtà virtuale interconnessa, il metaverso potrebbe rivoluzionare il modo in cui utilizziamo internet.

Decentraland sta aiutando questo concetto attraverso la tecnologia blockchain. Il vantaggio di chi ha fatto la prima mossa e le straordinarie partnership nel mondo reale fanno sì che Decentraland sia ben piazzato per il successo a lungo termine in questa entusiasmante opportunità. Secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence, il metaverso potrebbe crescere fino a diventare un mercato da 800 miliardi di dollari entro il 2024. La tecnologia Blockchain è adatta a questo settore perché i suoi token nativi possono fungere da valute di gioco, mentre i token non fungibili (NFT) fungono da prova di proprietà digitale, ponendo le basi per un'economia virtuale dinamica. Lanciata nel 2020, Decentraland è una delle prime criptovalute a esplorare lo sviluppo del metaverso.

La sua piattaforma comprende 90.601 lotti di immobili virtuali chiamati LAND, dove i singoli utenti possono personalizzare giochi e altre esperienze. Qual è l'asset migliore per te? Terra e Decentraland sono entrambi ottimi modi per scommettere su un rimbalzo delle criptovalute, ma servono strategie di investimento diverse. Essendo la nona criptovaluta più grande, Terra è una piattaforma consolidata con un caso d'uso ampiamente adottato che potrebbe darle stabilità a lungo termine. Decentraland, la 33esima criptovaluta più grande, è probabilmente in una fase ancora iniziale del suo sviluppo, con più spazio per crescere, ma anche con rischi potenzialmente più elevati.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.