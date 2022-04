Per incassare i tuoi Bitcoin è meglio affidarsi agli scambi o a un broker di terze parti, ma ci sono diversi modi per scegliere ciò che fa per te. Scopri qui come vendere i tuoi Bitcoin senza problemi.

La domanda di bitcoin è aumentata di dieci volte nel corso degli anni.

Se sei un orgoglioso proprietario di criptovaluta Bitcoin, è probabile che tu stia già coniando grandi profitti. E devi aver visto la volatilità di questo mercato e come avvengono le fluttuazioni che toccano i minimi e il cielo toccando i massimi. Quindi che succede adesso?

Se sei pronto per incassare le tue partecipazioni in Bitcoin dopo aver investito tutto a lungo termine, la domanda è: come fare?

Vendere Bitcoin potrebbe essere come comprare bitcoin (magari nella retromarcia). Per vendere BTC, devi prima avere BTC nel tuo portafoglio digitale.

“Bitcoin cambierà il mondo dal punto di vista delle transazioni monetarie, non solo per l'Africa, ma ovunque.” — Akon, artista discografico e produttore

I prezzi della criptovaluta Bitcoin continuano a fluttuare (considerando la sua volatilità) e, quindi, il momento migliore per incassare è quando i prezzi sono alti. Dato che puoi acquistare Bitcoin attraverso più piattaforme, allo stesso modo, incassarlo potrebbe non avere così tanti percorsi, ma c'è molto per rendere il tuo viaggio di svendita di bitcoin un processo agevole.

Scopriamo come ottenere la tua criptovaluta bitcoin in contanti qui:

Cos'è la criptovaluta Bitcoin?

Bitcoin è la più antica e la prima criptovaluta digitale in assoluto. È una valuta digitale sicura priva del controllo del governo o di organismi legali. Non si tratta di risorse fisiche come l'oro, ma sono dati digitali archiviati in modo sicuro sulla blockchain.

Bitcoin ha una condizione, e cioè che verranno prodotti solo 21 milioni di bitcoin. È stato delineato nel suo codice sorgente. La disponibilità limitata di Bitcoin determina anche il suo valore e quanto siano preziosi. Rende il bitcoin una merce di scambio scambiata, come l'oro. Lo spostamento verso l'alto di Bitcoin offre un'eccellente opportunità per gli investitori di incassare i propri Bitcoin e sfornare enormi profitti.

Perché caricare Bitcoin nel tuo conto bancario?

Le persone stanno rapidamente investendo i loro soldi in crypto per stabilire rendimenti che pagheranno molto in futuro. La linea di fondo per investire in qualsiasi valuta digitale è sostituirle con valute tradizionali e, una volta maturate per dare un buon rendimento, incassarle sul conto bancario. Avere Bitcoin come criptovaluta che detieni da anni può fornire un rendimento ragionevole se li vendi quando i loro prezzi aumentano. Puoi quindi vendere i tuoi bitcoin e trasferire i contanti sul tuo conto bancario.

Ci sono ancora alcuni rivenditori e solo grandi piattaforme che accettano bitcoin come modalità di pagamento. Tuttavia, il futuro è vicino (se la bolla bitcoin non scoppia) con la possibilità di pagare in Bitcoin. Per ora, devi pagare in contanti, e quindi devi incassare i tuoi bitcoin.

Come prelevare Bitcoin?

Svendere la criptovaluta Bitcoin è come cambiare denaro quando visiti un nuovo paese. Probabilmente dovrai cambiare valuta in aeroporto o averla a portata di mano prima di viaggiare. Allo stesso modo, qui vendi bitcoin e acquisti lo stesso valore in "dollari" o nella valuta che scegli.

Il tasso di cambio bitcoin, come la valuta fiat, è non determinato dagli organi giuridici; invece, la domanda determina lo scambio di bitcoin. Dipende da quante persone desiderano acquistare criptovaluta bitcoin e da quanto offriranno.

Quindi, non è scienza missilistica. Spostare bitcoin su un conto bancario è come cambiare valuta, ma il processo di scambio funziona in modo molto discreto, senza il coinvolgimento del governo.

Cose da considerare quando si incassa Bitcoin

Incassare le partecipazioni in Bitcoin potrebbe non essere complesso, ma richiede di spuntare alcune caselle per evitare insidie. Dopo aver selezionato queste caselle è importante prima di prendere la decisione di vendere la tua preziosa criptovaluta Bitcoin.

Tasse: se hai realizzato un profitto sulla vendita di bitcoin, potresti dover pagare le tasse sul reddito di stampa. Mentre incassi Bitcoin, fai attenzione al tuo anno fiscale. Anche gli scambi di broker di terze parti affidabili possono segnalare le loro transazioni per anni fiscali.

Commissioni di cambio: la maggior parte delle transazioni dal conto Bitcoin al conto bancario imporrà commissioni di cambio. Quindi assicurati di leggere la percentuale della commissione prima di iscriverti alla piattaforma di scambio.

Velocità della transazione: se stai incassando la tua partecipazione in BTC tramite uno scambio di broker di terze parti, potrebbero essere necessari un paio di giorni per trasferire il denaro sul tuo conto bancario. In alcuni scenari, la velocità della transazione potrebbe aumentare anche per qualche giorno in più.

Modi per incassare la tua criptovaluta Bitcoin

1. Scambi di criptovaluta

Gli scambi di criptovalute sono importanti per l'acquisto o vendere le tue partecipazioni in bitcoin. Offre un negozio e vendita di Bitcoin one-stop. Gli scambi funzionano come intermediari, detenendo i fondi di venditori e acquirenti. Uno scambio di broker di terze parti è anche il nome dello scambio di criptovalute. Innanzitutto, devi depositare le tue criptovalute bitcoin nell'exchange.

Secondo le leggi sul riciclaggio di denaro, i broker sono limitati ai tuoi prelievi. Quindi, devi utilizzare lo stesso conto bancario su cui hai depositato il denaro.

Questo metodo per incassare le partecipazioni in BTC è più sicuro e facile, ma potrebbe non essere il modo rapido, considerando che coinvolge una terza parte. Sebbene l'intervallo di tempo medio per il denaro per raggiungere il tuo account sia di 4-6 giorni, potrebbe aumentare a seconda della regione o del paese.

L'utilizzo di scambi di criptovalute è anche facile. Tutto quello che devi fare è creare un account con la piattaforma di tua scelta. Potrebbe essere necessario inviare una verifica dell'identità per la registrazione su scambi affidabili. È anche fantastico superare le restrizioni di cambio in base al tuo paese. Potrebbe anche essere necessario collegare il tuo conto bancario per il prelievo di contanti Bitcoin.

Una volta creato un account sulla piattaforma di scambio di tua preferenza, devi elencare un ordine di vendita, indicando il tipo di valuta che desideri negoziare, il suo importo e il prezzo richiesto per unità. Ora ha bisogno di un investitore che corrisponda all'offerta e, una volta concordato, effettui una vendita lì.

Quando i fondi vengono accreditati sul tuo conto crittografico, devi prelevarli sul tuo conto bancario. Più può sembrare semplice leggerlo, potrebbe essere un processo estremamente complicato che deve affrontare diversi problemi bancari o problemi di liquidità.

Le più famose piattaforme di scambio per la vendita di criptovaluta Bitcoin sono Coinbase e Kraken.

Nota: Fai attenzione a eventuali commissioni di prelievo che potrebbero essere addebitate anche sulla piattaforma scelta. Inoltre, tieni presente che gli scambi non sono una piattaforma affidabile per i prelievi. Sono sempre al corrente delle attività dannose degli hacker. Avere la piena responsabilità dei tuoi fondi è il tuo lavoro!

2. Piattaforme peer-to-peer

Quando vendi bitcoin a un acquirente, puoi sempre scegliere la piattaforma di pagamento che desideri venga selezionata dall'acquirente. Si traduce in transizioni rapide con commissioni basse riscosse. È consigliabile cercare singoli acquirenti da intermediazione di terze parti per ottenere un tasso di rendimento ragionevole. Per accelerare la vendita dei tuoi Bitcoin con mezzi anonimi, puoi optare per le piattaforme peer-to-peer.

Puoi negoziare con l'acquirente su come desideri accettare il pagamento, tramite bonifico bancario, PayPal o la modalità di pagamento desiderata. Sii vigile per chiedere la prova dell'identità dell'acquirente e la prova del pagamento prima di consegnargli i tuoi Bitcoin.

La vendita P2P è idealmente più sicura e protetta, anche se è a proprio rischio se non si è consapevoli delle attività fraudolente. È eccellente cercare piattaforme P2P che mantengano i bitcoin bloccati fino a che il pagamento viene ricevuto in modo sicuro dal potenziale acquirente.

3. Bancomat Bitcoin

Come suggerisce il nome, I bancomat Bitcoin non sono veri e propri bancomat usato tradizionalmente. Non sono collegati al conto bancario dell'utente ma combinati a Internet facilitando le transazioni Bitcoin.

Per semplificare, gli sportelli bancomat Bitcoin ti consentono di scansionare il codice QR del portafoglio e venderlo in contanti. Oggi, gli ATM Bitcoin sono installati a livello globale e trovare la posizione è più facile che mai.

Gli unici svantaggi sono le elevate commissioni di transazione addebitate rispetto ad altri metodi di scambio. Tuttavia, tieni presente che non tutti gli sportelli automatici Bitcoin offrono la funzionalità di acquisto e vendita.

In molti casi, prima di consentire a un utente di utilizzare l'ATM Bitcoin, molti sportelli automatici richiederebbero un account esistente per condurre operazioni di vendita. In caso contrario, il processo di registrazione è noioso e richiede tempo. Ad esempio, per far funzionare le cose per i nuovi utenti, potrebbe essere necessario fornire un numero di telefono per l'attivazione e le notifiche, un documento d'identità rilasciato dal governo, una scansione del palmo e una foto attuale scattata dalla fotocamera dell'ATM.

Per incassare la tua criptovaluta Bitcoin, la I bancomat Bitcoin sono fantastici. Tuttavia, sono sempre sotto il radar, con gli operatori ATM che regolano le impostazioni delle loro macchine in base ai requisiti AML e KYC che rientrano nella giurisdizione in cui sono collocati i loro sportelli automatici.

Conclusione

Quindi, ci sono molti modi per vendere le tue partecipazioni in bitcoin e usarle per comprare cose reali. Mentre il mondo si accalca per guadagnare profitti reali, il mondo di crittografia sembra essere la risposta per molti. Lo spazio crittografico è cresciuto in modo enorme nel corso degli anni, il che significa che le persone hanno acquistato molti Bitcoin.

Pertanto, scegli i metodi indicati di seguito per vendere le tue criptovalute come Bitcoin e riceverle nella valuta selezionata. Ci sono sempre alcune aree grigie di cui potresti non essere a conoscenza, quindi migliora le tue conoscenze e aggiornale con le notizie.

Quando si ha a che fare con la criptovaluta, è sempre consigliabile dare la priorità alla sicurezza e non cadere in truffe o hacker. Prima di tuffarti nella vendita dei tuoi Bitcoin, prenditi del tempo per imparare le basi. A seconda delle transazioni, scegli il tuo portafoglio crittografico (software o hardware), e la comprensione dei requisiti tecnici è fondamentale. Il mercato volatile delle criptovalute è già complesso ed è più facile perdere denaro con qualsiasi azione sbagliata. Quindi, stai attento!