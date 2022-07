Con l'immensa domanda di Bitcoin, le persone scelgono il mining invece di investire in criptovalute. L'estrazione di bitcoin ha un valore significativo poiché molte persone sono influenzate dal risultato dell'estrazione di monete. Insieme a questo, mantiene alti anche i livelli di sicurezza dall'essere hackerati.

Introduzione al mining di Bitcoin

"Bitcoin" è una moneta sempreverde della criptovaluta.

I Bitcoin hanno ottenuto il miglior tipo di performance in criptovaluta. La parte migliore è che addebita meno per la transazione rispetto al denaro tradizionale.

La maggior parte delle persone non è consapevole del fatto che Bitcoin ha una sorta di criptovaluta che aiuta a mantenere la criptovaluta al sicuro. Qui non c'è alcun ruolo per il denaro fisico. Ha solo un registro su un libro digitale. Queste transazioni sono sempre state condotte da un'enorme quantità di reti informatiche.

“Ho visto Bitcoin come una vera opportunità di mercato: come un mercato da trilioni di dollari con potenziale a lungo termine”. - Adam Draper

1) Punti da considerare in Bitcoin

È difficile credere che il bitcoin sia una moneta così virtuale che sta diffondendo la sua popolarità in tutto il mondo.

Bitcoin ha la motivazione come host per le altre criptovalute.

Nella procedura di conservazione di Bitcoin, è un sistema di contabilità libera gestito da un sistema decentralizzato.

Il motivo della sua creazione è fare trading con un sistema di contabilità decentralizzata chiamato Blockchain .

Se scaviamo nella sua storia, tutti troveranno un grafico delle montagne russe dei suoi profitti e perdite. Influisce sul mercato mondiale e suscita un'enorme impressione sugli investitori.

Quindi, è stato lanciato nel 2009 ed è diventato rapidamente la più famosa criptovaluta al mondo.

2) Approfondimento su Bitcoin

“La capacità di acquistare e vendere facilmente Bitcoin è stata un fattore chiave nell'accelerare l'adozione di Bitcoin”. - Fred Ehrsam

È una raccolta di computer ben strutturata. Questo sistema ha condotto tutti i codici e successivamente è passato alla blockchain. In modo esteso, è una sorta di raccolta di blocchi diversi. In ogni blocco, ha un insieme di transazioni in cui l'intera procedura della transazione è stata solitamente monitorata. Questa raccolta di blocchi sulla blockchain ha l'elenco esatto di tutte le transazioni e blocchi e molti nuovi blocchi sono avviati e sono pieni di nuove transazioni Bitcoin. Se parliamo della sua sicurezza, ha un sistema totalmente sicuro.

3) La tecnologia del peer to peer

Bitcoin ha una grande influenza sulla criptovaluta e sui suoi investitori. Ha un ottimo livello di tecnologia che fa viaggiare i soldi online in modo digitale e sicuro. Principalmente funzionava come mittente di informazioni verso un'altra rete in modo sicuro. Le transazioni di denaro sono sempre state effettuate senza il coinvolgimento del governo centrale.

4) Bitcoin & La sua estrazione

Gli investitori o, per così dire, i miner hanno un modo unico di creare monete minerarie. Tutto ciò che usano è una configurazione completamente computerizzata con schede grafiche. Tutto quello che stanno facendo è risolvere i complicati enigmi, ovvero rompere i codici per trovare un altro quadrato che verrà poi aggiunto alla blockchain.

Tutto è iniziato nell'anno 2009 e qui abbiamo raggiunto il 2022. Il livello di mining bitcoin ha superato le aspettative e ha avuto anche un grande impatto nel mondo. Proprio all'inizio dell'anno 2009, sono stati assegnati quasi 50 nuovi bitcoin.

Una varietà di attrezzature è stata pensata per il mining di Bitcoin. Alcune cose sono richieste: -

I microchip sono anche chiamati circuiti coordinati espliciti applicativi (ASIC)

La gestione di unità come (GPU) può guadagnare più premi.

Le piattaforme di mining funzionano come un complesso processore di mining.

Nel sistema di mining, ogni bitcoin è stato determinato con quasi 8 punti decimali (100 milionesimi di un bitcoin)

Numero di bitcoin rimasti da minare nel 2022?

"Penso che chiunque sia interessato a mantenere i propri soldi al sicuro dal sistema bancario criminale vorrebbe oro, argento e Bitcoin". - Max Keizer

L'immensa popolarità di Bitcoin e le sue continue escursioni hanno sorpreso il mondo giorno dopo giorno. L'anno in cui Bitcoin ha diffuso i suoi diversi campi crittografici, il numero di investitori investe giorno dopo giorno. Il fattore fiducia deve avere per gli investitori, cosa che Bitcoin ha fatto molto bene. Il successo di Bitcoin non è così facile. Inoltre, ha un gioco di pochi secondi e anche una lunga attesa.

1) Quanti Bitcoin ci sono?

Attualmente sono presenti 18.925.137 bitcoin. Ciò implica che ne sono stati estratti quasi 19 milioni. Il numero normalmente cambia a intervalli regolari man mano che vengono estratti nuovi blocchi.

2) Quanti Bitcoin sono stati trasmessi?

Al punto in cui Bitcoin è stato creato per la prima volta da Satoshi Nakamoto nel 2009, l'organizzatore ha imposto una rigida restrizione di appena 21 milioni sul numero assoluto di bitcoin che potrebbero esserci sul pianeta. Per quanto possibile è 20.999.999.9769, in realtà.

Lo hanno fatto ponendo un limite al calcolo, il che significa che i PG non potranno mai più affrontare la condizione - la mia Bitcoin - una volta che 20.999.999.9769 hanno estratto. Con questo totale di poco più di 18,9 milioni, rimangono 2,1 milioni di bitcoin da minare. O d'altra parte, più esplicitamente, 2.074.836.

3) Che cos'è il Digital Currency Mining?

Il mining ha un processo complesso ed escalation di energia, che richiede una grande quantità di alimentazione del PC. Include l'utilizzo di un PC per affrontare un problema numerico con una risposta a 64 cifre per creare nuove monete. Per ogni problema risolto, viene gestito un quadrato di Bitcoin.

Queste nuove monete sono state quindi riposte a tutti gli effetti attraverso un set di dati basato sul web chiamato la blockchain.

Quanti Bitcoin produrrà?

La misura più estrema di bitcoin che può esistere in qualsiasi momento è 21 milioni. Per essere esatti, una somma di 20.999.999.9769 bitcoin. È stato stimato che il prezzo del bitcoin aumenterà quando la sua offerta si starà esaurendo.

1) Qual è il numero di bitcoin persi?

Il numero specifico non può essere determinato. Tuttavia, si stima che fino alla fine dei tempi si perdano 3-4 milioni di bitcoin. Questo perché i proprietari della moneta non hanno ricordato la loro parola segreta, ci sono portafogli di equipaggiamento smarriti, e questo è solo l'inizio. Una volta che il tuo bitcoin è perso, è perso per sempre.

2) Qual è il numero di bitcoin estratti ogni giorno?

È stato valutato che sono stati estratti 900 nuovi bitcoin ogni giorno. In totale, vengono estratti 144 quadrati ogni giorno e ciascuno contiene 6,25 Bitcoin. D'altra parte, ci sono molti modi per estrarre monete.

3) Quando verrà estratto l'ultimo bitcoin?

È previsto che l'ultimo bitcoin verrà estratto nel 2140. Nessun nuovo bitcoin entrerà in corso dopo il mining dell'ultimo rimanente.

Il mining di criptovalute può essere redditizio?

Bitcoin ha segnato il suo valore in tutto il mondo espandendo le tendenze minerarie.

Il bitcoin mining ha un altro mondo di programmazione con tutte le apparecchiature computerizzate per il mining. Inoltre, sono richieste grandi quantità di elettricità per far funzionare l'hardware.

“Bitcoin è come qualsiasi altra cosa: vale quello che le persone sono disposte a pagare.” - Stanley Druckenmiller

1) Pool di mining di Bitcoin

A causa dell'incredibile spesa e dei problemi di accesso diretto all'estrazione di Bitcoin, la maggior parte dei minatori consiglia piscine minerarie a prezzi convenienti. Oggigiorno le persone sono diventate più intelligenti nello scegliere e decidere la strategia di acquisto per mimare o prendere parte al mining pool.

Inoltre, le persone hanno visto un profitto maggiore nell'entrare nel pool minerario. Individualmente stanno lavorando per ottenere ricompense in Bitcoin. Più tardi al momento, il quadrato è stato minato, quindi Bitcoin può essere minato.

2) Passaggi che devono essere presi in considerazione durante la scelta di un pool minerario

La maggior parte dei nuovi minatori non è a conoscenza delle accuse di mining. Le spese di mining vengono facilmente sottratte alla ricompensa del mining di Bitcoin, che è quasi compresa tra lo 0% e il 4%.

Un'altra cosa interessante del mining è che sarebbe un pool di successo se fosse grande. Il motivo alla base di ciò, il suo potere di hash aumenta quando viene trovato il numero di quadrati. Quindi, ecco perché ogni rata sarà divisa tra tutti i membri del pool. D'altra parte, i piccoli pool di solito pagano grandi somme di rate.

La maggior parte dei minori sceglie sicurezza e affidabilità perché non vuole a nessun costo che la loro piscina venga violata. L'estrazione in un gruppo ridurrebbe sicuramente il pericolo di essere hackerato.

Cambiamento costante nel mining di Bitcoin

All'inizio del mining bitcoin, la potenza del PC era sufficiente per l'unità di gestione della CPU.

Ma con il passare del tempo, si è verificata un'altra invasione. Poiché viviamo nel mondo più tecnico. Per l'industria mineraria, le macchine all'avanguardia come i circuiti integrati in breve (ASIC) sono in uso costante. È diventata la priorità più ricercata.

Se parliamo del punto di partenza dell'utilizzo di queste tecnologie, non arriva molto output, ecco perché i miner hanno sviluppato nuove tecnologie per guadagnare più monete insieme a molti profitti.

Essere esigenti nell'acquistare attrezzature per il mining di bitcoin sarebbe vantaggioso. Ecco alcuni punti interessanti durante l'acquisto di attrezzature:

i) Acquista i prodotti convenienti

ii) Acquista prodotti di grande qualità non solo vedendone il prezzo, ma tutto ciò che conta è la qualità che genera anche denaro.

1) Periodo di tempo per il mining di Bitcoin nel 2022

Un hash rate forte e veloce che decide il periodo di tempo in cui ogni Bitcoin viene estratto. Successivamente genera nuovi brillanti bitcoin dopo aver ricevuto un quadrato.

Quando il tasso di ogni moneta viene aumentato. Tutti sono ansiosi di guadagnare più monete. Funziona sempre in senso orario. Per grandi guadagni, tutto ciò di cui un utente ha bisogno è una grande quantità di elettricità e Internet.

D'altra parte, il prezzo dell'hardware di mining bitcoin è aumentato con il profitto che ha guadagnato. Di conseguenza, una grande risorsa energetica e la connessione Internet più veloce sono tutto ciò di cui hanno bisogno.

2) Bitcoin che verranno estratti quest'anno (2022)

Quasi 900 bitcoin sono già stati estratti.

Se questo processo continua allo stesso ritmo, ci si aspetta che vengano estratte quasi 328.500 monete per l'anno in corso.

Bitcoin è in piena espansione in tutto il mondo, sia nel mining che nelle criptovalute.

La cosa sorprendente di Bitcoin non è in quella categoria che non ha elaborato il numero di monete che sono già state estratte.

Secondo il mercato, il prezzo quadrato è stato fissato a 6,25. Ogni moneta ha un quadrato che normalmente viene estratto a intervalli regolari. I blocchi estesi supportano un tasso di hash più elevato.

Diverse opinioni sull'estrazione di Bitcoin

Molte persone hanno scelto i progetti più difficili di mining di criptovalute. D'altra parte, scelgono la crittografia che ha un valore di costo molto basso con basse circostanze di perdita.

Queste criptovalute sono costanti, quindi non è un'idea che la valuta su cui scegliamo di estrarla avrà lo stesso valore domani.

Al momento i minatori hanno guadagnato una grande quantità di denaro perché, all'inizio, estraggono le monete meno costose che in seguito hanno dato l'esempio di quelle più costose. Questa situazione si è verificata due volte. Uno è nell'anno 2017 e poi a metà del 2020-2021.

Le monete più semplici di solito creano problemi minimi, il che mostra la motivazione di un gran numero di monete in meno tempo.

Estrarre monete è come acquistare un biglietto della lotteria perché è difficile prevederne il profitto. Darà solo profitto alle persone fortunate.

Conclusione

Bitcoin è già diventato il futuro dell'economia. Mentre Bitcoin mining ha avuto un forte impatto sul mondo intero. Molti investitori stanno prendendo sul serio il mining. Lo fanno come professione. Sarebbe sorprendente vedere il numero di Bitcoin rimasti da estrarre nel 2022.