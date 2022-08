Nel complesso mondo delle criptovalute ci sono tante novità che si fanno apprezzare, però, nel tempo: questo è il caso di Bitpanda Visa Card. La carta di debito fornita dal noto exchange ha infatti diverse ragioni per farsi apprezzare dai consumatori.

Bitpanda è uno degli exchange più riconosciuti oggi a livello globale.

Inutile negare che la quantità di provider di servizi crypto è costantemente in aumento, ma non si può fare finta che le realtà già affermate stiano accrescendo la loro influenza.

Da non dimenticare che la piattaforma di compravendita di criptovalute ha circa 3 milioni di utenti nel mondo ed è stata fondata nel 2014 a Vienna, Austria.

La sua crescita è costante e non ha subito delle flessioni negative nemmeno durante il cosiddetto "crypto winter"! Recentemente ha perfino aggiunto la quotazione di nuove coppie di trading con un focus sul settore GameFi.

L'exchange austriaco ha anche aggiunto nuove coppie di trading da altri settori delle criptovalute, dalla più classica Defi agli smart contract, offrendo maggiori opportunità di profitto per gli investitori.

Insomma, non sorprende che la sua carta di debito sia stata opzione di scelta per numerosi utenti, dentro e fuori la piattaforma, vero?

Siano essi interessati alle criptovalute o semplicemente ad avere accesso ai propri fondi tramite carta di debito, vediamo adesso perché la sua Bitpanda Visa Card è stata una delle scelte migliori che i consumatori potessero fare!

Pagare con criptovalute non è mai stato così facile

Ci sono ancora molti curiosi che non si sono lanciati nel mondo crypto.

"Tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare", si sa e con gli investimenti in valute digitali funziona allo stesso modo.

Una delle prime curiosità per un investitore interessato all'utilizzo delle criptovalute è: come posso spenderle?

Utilizzando Bitpanda Visa Card è possibile comprare, conservare e accumulare criptovalute, approfittando di alcuni vantaggi e del sostegno di un exchange assai rinomato nell'acquisto di svariati beni e servizi in oltre 54 milioni di esercenti.

Basterà scaricare l'applicazione dal Google Play Store o dall'App Store, seguire le istruzioni e collegare i nostri fondi alla carta. Avremo così tutte le nostre criptovalute a portata di mano, potremo acquistarle e usarle per pagare!

Tutto il nostro portafoglio digitale interamente all'interno di una carta.

Carta di debito crypto: dal cashback al cambiovaluta

Si tratta di una carta di debito, è vero, ma in pratica spenderemo i nostri stessi investimenti.

Che cosa vuol dire? Significa che saremo collegati in tempo reale ai fondi del nostro account Bitpanda, spendendo le nostre crypto, oro e azioni oltre alle più classiche valute fiat!

Dovremo selezionare anche una "Risorsa di pagamento principale" con cui pagheremo ogni volta che utilizzeremo la carta con l'asset selezionato e una "Risorsa di pagamento di riserva" che potremo scegliere facoltativamente, andando così a coprire eventuali somme troppo elevate e impossibili da coprire con la prima scelta.

Inutile poi dire che ci sono dei vantaggi incredibili con cui l'exchange ha voluto premiare i consumatori.

Uno riguarda il cashback in Bitcoin: si perché più investiamo più saliamo di categoria all'interno della piattaforma e, ottenendo il grado di BEST VIP, potremo ottenere fino al 2% di cashback direttamente in BTC.

Un altro, invece, riguarda gli sconti per il cambiovaluta nel Forex, per un valore che oscilla dallo 0,75% al 2,25%!

Costi e commissioni di Bitpanda Visa Card

Dettagli interessanti riguardano anche le spese della carta di debito in questione.

Sì, perché molte carte di debito prevedono commissioni di prelievo, costi mensili o annuali e altri addebiti a cui il proprietario può essere sottoposto.

Ecco, con Bitpanda Visa Card non abbiamo spese di gestione e di emissione della carta.

Tutte le transazioni in EUR sono gratuite mentre i prelievi presso gli ATM hanno un costo di 1,50 euro con le transazioni in valute diverse dall'euro a cui si applicano delle commissioni che si riducono se si è BEST VIP.

Nessun costo minimo di transazione, contactless fino a 50 euro, 350 euro al giorno prelevabili da ATM e una spesa giornaliera massimo di 10.000 euro. Non male, vero?

Acquistare criptovalute su Bitpanda è diventato semplicissimo. Perché?

La risposta è ovvia!

Account personale presso l'exchange, wallet digitale e strumento di risparmio saranno praticamente un'unica cosa.

Insomma, non vi servirà un'altra carta per comprare crypto, ma vi basterà sfruttare la vostra "Risorsa di pagamento principale" ed eseguire il pagamento per aggiungere i nuovi asset digitali al vostro account personale!

Bitpanda collega così il vostro portafoglio digitale direttamente alla vostra riserva di risparmi, con cui potrete pagare beni e servizi oltre che l'acquisto di Bitcoin, Ethereum, ecc.

Leggi anche:"Criptovalute in Italia: i 6 migliori exchange nel Belpaese iscritti al registro OAM"

Come ordinare la carta Bitpanda?

Basta poco per potere ricevere questa carta di debito.

Dovete possedere 3 requisiti: avere un account verificato su Bitpanda, essere residenti in un Paese che ha adottato l'euro come valuta nazionale e avere almeno un controvalore di 100 EUR in una delle risorse digitali concesse all'interno del proprio account.

A questo punto basterà semplicemente andare sulla dashboard del vostro account e richiederla cliccando su "Card", arriverà da voi in circa 10 giorni lavorativi.

Per approfondire:"Bitpanda: piattaforma social per le criptovalute! 5 vantaggi"