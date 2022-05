È opinione diffusa che la tecnologia blockchain cambierà il mondo, ma come? Questo articolo spiega come la tecnologia blockchain può cambiare il project management.

Quando senti “Blockchain,” cosa ti viene in mente? Le qualità che lo rendono ideale per le criptovalute lo rendono utile anche per alimentare altri tipi di processi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei pagamenti, l'invio di rapporti, la condivisione di informazioni, la garanzia del completamento degli incarichi e altro ancora.

In una recensione aziendale di Harvard intitolata "Come la blockchain cambierà la costruzione" affermano gli scrittori Ricardo Viana Vargas e Don Tapscott:

"Lo stesso registro distribuito che alimenta bitcoin può anche consentire una migliore esecuzione di progetti strategici in un settore conservatore come il settore edile, che coinvolge grandi squadre di appaltatori, subappaltatori e numerose norme di sicurezza, codici edilizi e standard"

Le risposte in questa recensione rivelano una serie di applicazioni rilevanti per la gestione dei progetti. Ma cos'è la tecnologia Blockchain?

La Blockchain è un registro pubblico che memorizza i record delle transazioni. Questi record sono resi pubblici in modo che tutti sulla rete possano vedere i dettagli della transazione nel libro mastro a seconda delle regole dell'ecosistema blockchain. Sviluppato inizialmente come sistema che alimenta le criptovalute, Blockchain si è evoluto ed è rilevante in molti casi d'uso.

Gli sviluppatori di tutte le divisioni hanno scoperto nuovi modi per utilizzare la tecnologia Blockchain al di fuori delle criptovalute e delle transazioni finanziarie. Ethereum e l'avvento di contratti intelligenti ne sono ottimi esempi. Inoltre, la Blockchain consente agli sviluppatori di creare soluzioni sulle piattaforme. Di conseguenza, vedremo più applicazioni nella vita reale negli anni a vieni.

Ad esempio, gli sviluppatori che creano app decentralizzate (dapps) sulla blockchain di Ethereum hanno molti vantaggi rispetto alle app convenzionali.

In secondo luogo, gli utenti non devono registrarsi per utilizzare dapps. Le chiavi private e pubbliche vengono generate automaticamente utilizzando i metadati e la sessione utente. Inoltre, non necessita di log esterni, poiché I contratti di Ethereum creano automaticamente log che possono essere interrogati in caso di necessità. Questa è un'ottima notizia per gli sviluppatori di software. Qui considereremo come Blockchain può rivoluzionare la gestione dei progetti.

Come la blockchain cambierà altri settori

Come accennato in precedenza, la tecnologia blockchain ha guadagnato importanza con la criptovaluta, ma ora è ben posizionata per cambiare altri settori, molti dei quali stanno già subendo sostanziali interruzioni. Secondo Informazioni CB, ci sono altri 55 settori in cui Blockchain è destinato a trasformarsi.

La trasformazione si è già fatta sentire nel settore bancario. Ad esempio, Barclays con sede nel Regno Unito e banche svizzere sono entrambe esplorare le possibilità di Blockchain per velocizzare gli accordi e le funzioni di back-office.

Blockchain può anche aiutare la banca a ridurre il costo delle transazioni internazionali. Sta anche facilitando lo sviluppo di nuovi servizi finanziari. Ad esempio, una società blockchain, sta lavorando con AB InBev per accelerare i pagamenti agli agricoltori in Zambia. La piattaforma di BanQu monitora i prodotti degli agricoltori attraverso la catena di approvvigionamento e invia gli insediamenti digitali tramite i loro telefoni cellulari. Gli agricoltori possono riscattare il pagamento anche senza un conto bancario.

Considera app per la condivisione di corse come Lyft e la recente parziale adozione da parte di Uber di modelli decentralizzati, utilizzando la loro applicazione per controllare le flotte anziché gli spedizionieri centrali.

Un altro eccellente esempio di ciò è la startup di condivisione di corse Arcade City che gestisce tutte le sue transazioni tramite l'ecosistema blockchain.

Arcade City è simile a Uber e Lyft. Ma consente ai suoi conducenti di determinare le loro tariffe (mentre addebitano una percentuale sulla tariffa) con tutte le interazioni registrate sulla Blockchain. Questo rende Arcade City popolare tra molti conducenti professionisti che preferiscono costruire un marchio di trasporto invece di essere controllati da una sede centrale.

L'enorme volume di scartoffie nel settore immobiliare rende inevitabili gli errori. Questo può costare denaro, tempo e opportunità perse. Blockchain può aiutare a registrare, monitorare e trasferire atti di proprietà.

Ad esempio, HerenBouw sta adottando una soluzione blockchain sviluppata da Propulsion Consulting su un progetto su larga scala ad Amsterdam. Si concentra sulla "registrazione delle transazioni in momenti legalmente vincolanti, in cui l'audit trail e l'accuratezza sono essenziali". La tecnologia Blockchain può migliorare i processi di Project Management?

Sì! La tecnologia Blockchain è super efficace se configurata e distribuita correttamente. Un'azienda deve determinare come funzioneranno i suoi processi di lavoro sull'ecosistema blockchain per raggiungere questo obiettivo.

Ad esempio, la fatturazione è spesso caratterizzata da scartoffie e deve passare attraverso molte autorizzazioni. Questo verrà implementato su un contratto intelligente per garantire che la rete si comporti come previsto quando viene spostata su Blockchain.

Il fatto è che le aziende hanno centinaia e migliaia di processi che attraversano ogni giorno; costruire una blockchain per racchiudere tutto ciò che richiederà un po' di tempo. Come tale, l'implementazione dovrebbe essere lenta, attenta e calcolata. Una volta distribuito, migliorerà istantaneamente il flusso di lavoro. Anche la quantità di lavoro che un'azienda deve svolgere si ridurrà drasticamente.

Attualmente, impostando una blockchain da gestire i processi aziendali sono nuovi e non del tutto compresi. Tuttavia, man mano che il trading di criptovalute diventa più snello, Ethereum e altri progetti diventano mainstream,

Come la tecnologia blockchain può cambiare la gestione dei progetti

Ci sono 5 modi principali con cui Blockchain può cambiare la gestione dei progetti:

Gestione dei record digitali

La gestione dei record è una sfida in molti settori. Il lavoro su carta spesso porta a manipolazioni, errori e può essere fuori posto. Questo sarà utile quando si maneggiano cartelle cliniche, documenti legali e atti di proprietà. Memorizzare il tuo record sulla Blockchain lo manterrà sicuro e protetto. Ti aiuta a stare tranquillo sapendo che qualcosa di spiacevole non può accadere.

Miglioramento e convalida delle prestazioni accettabili

La tecnologia Blockchain automatizza i processi. Ciò significa meno carico di lavoro durante la gestione di un progetto.

Il termine di gestione per questo è snellimento dei processi.

Costruire sistemi di reputazione

Un problema importante con molte operazioni industriali è che tutte le persone coinvolte devono avere fiducia che tutte le parti componenti adempiranno alla loro parte dell'accordo. Con Blockchain, invece, gli utenti devono solo fidarsi del sistema. Tutte le persone coinvolte hanno protezione per tutta la durata del processo. Blockchain consentirà all'azienda A di pagare l'appaltatore B solo quando l'appaltatore B completa l'attività assegnata. Gli utenti conoscono i propri obblighi e quel premio verrà rilasciato solo al completamento del processo.

Scambio di risorse digitali

Nel mondo di oggi, le aziende sono soggette a numerose barriere di pagamento. Ciò è ancora più evidente con le transazioni transfrontaliere. Ciò non si applica solo alle transazioni transfrontaliere, ma anche alle transazioni interne.

Di conseguenza, è importante passare a un sistema con termini di scambio trasparenti per scambiare le tue risorse digitali. Blockchain è il futuro dei pagamenti.

Facilita i pagamenti su più reti, addebitando solo le tariffe di rete. Alcune tariffe di rete sono così piccole che non lo farai non notare nemmeno un addebito per il servizio a cui hai appena effettuato l'accesso. Inoltre, le blockchain sono senza confini, prive della burocrazia bancaria che caratterizza i sistemi di pagamento convenzionali del mondo.

Esecuzione di contratti intelligenti

I contratti intelligenti facilitano la sicurezza e la trasparenza del sistema. Con i contratti intelligenti, gli utenti non possono rinunciare a un contratto una volta bloccati. Entrambi gli utenti ricevono uguale protezione e sono pienamente consapevoli dei propri obblighi. Elimina le controversie sul lavoro o sul pagamento,

Conclusione

Blockchain e gestione dei progetti vanno di pari passo. Si prevede che la maggior parte dei settori migrerà i propri servizi alla rete blockchain in i prossimi due anni. Ma fino ad allora, sarà senza dubbio una curva di apprendimento ripida. A lungo termine, l'implementazione di Blockchain migliorerà i flussi di lavoro e ridurrà i costi.