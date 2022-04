La tecnologia Blockchain ha una visione senza precedenti e un futuro concentrato sulla costruzione di una rete di imprese più sicura. Ha diverse reti con i suoi pro e contro, il che la rende ideale per le aziende per scegliere ciò che si adatta al proprio sistema.

Sin dall'inizio della criptovaluta, La popolarità della tecnologia blockchain ha raggiunto il tetto. Oggi, applicazioni blockchain vanno oltre la criptovaluta. I casi d'uso sono molti, risparmiando denaro alle aziende e portando maggiore trasparenza e sicurezza nelle operazioni. La tecnologia blockchain ha un impatto su vari settori in modi diversi, da come vengono applicati i contratti a rendere più efficiente il lavoro del governo.

Spiegazione della tecnologia blockchain

Il sistema Blockchain sfrutta la registrazione delle informazioni per rendere difficile o impossibile modificare, hackerare o imbrogliare il sistema. Funge da registro digitale delle transazioni distribuite attraverso le reti di computer sulla Blockchain.

La catena comprende blocchi in cui ogni blocco contiene diverse transazioni. Ogni volta che si verifica una nuova transazione sulla Blockchain, viene aggiunto un record di transazione computerizzato al libro mastro del partecipante. La tecnologia che potenzia i database decentralizzati gestiti da più partecipanti si chiama

Blockchain e funziona come un tipo di DLT, che registra le transazioni utilizzando una firma crittografica immutabile chiamata a hash.

Nel costruire un modello blockchain come questo, se un blocco viene modificato, è evidente che ha interferito con il sistema. Qualsiasi attività di hacker dovrebbe modificare tutti i blocchi della catena in tutte le versioni della catena distribuita.

Nel mondo delle criptovalute, blockchain come Bitcoin ed Ethereum sono in continua crescita e si aggiungono alla catena, il che riassume la sicurezza del libro mastro.

Una blockchain è un modello tecnico che consente alle applicazioni di accedere a contratti intelligenti e servizi e registri. L'utilizzo di contratti intelligenti serve principalmente per avviare transazioni, che vengono ulteriormente trasmesse a ciascun nodo peer nella rete e registrate in modo immutabile sulla loro copia del libro mastro.

Perché il successo della tecnologia Blockchain?

In precedenza, sono stati fatti molti tentativi per creare una valuta digitale che non intacchi la fiducia delle persone. Ad esempio, se investi x dollari, non c'è alcuna certezza concreta che il rendimento sarebbe in X dollari senza furto o frode.

Bitcoin ha colmato questo divario e rafforzato la fiducia. Bitcoin è una criptovaluta che utilizza un database specifico chiamato Blockchain. I database comuni come SQL hanno sempre un rispettivo responsabile per la modifica manuale delle voci.

Offre una roadmap definita per ordini, account, pagamenti, produzione e altro, tracciando tutto e utilizzando una rete blockchain. Blockchain consente all'utente di vedere la fine di tutti i fatti di una transazione con un'unica visione della verità.

Diverse reti di blockchain

Una rete blockchain può essere costruita in vari modi per convalidare e registrare le transazioni. Queste reti potrebbero essere

Privato

Pubblico

Autorizzato

Consorzio

1. Rete pubblica blockchain

Come funziona?

Una blockchain pubblica è la prima rete blockchain in cui ha avuto origine Bitcoin. La Rete blockchain pubblica elimina i problemi associati alla centralizzazione, come una minore sicurezza e trasparenza. Ha anche aiutato a rendere popolare la tecnologia di contabilità distribuita (DLT).

DLT non solo memorizza le informazioni in un unico posto; le distribuisce invece sulla rete peer-to-peer. Ciò determina lo stato corrente della Blockchain e quali blocchi devono essere aggiunti alla catena. Queste reti sono quelle con cui tutti nel mondo possono visualizzare e inviare transazioni. Spesso ci si aspetta che queste transazioni siano incluse se sono valide.

La tecnologia di rete blockchain pubblica non è restrittiva e chiunque può registrarsi su una piattaforma blockchain per agire come nodo consentito.

Questa rete è ideale per le organizzazioni basate sulla fiducia e sulla trasparenza, come ONG, supporto sociale gruppi, ecc.

Pro

La tecnologia blockchain pubblica è completamente indipendente dalle organizzazioni. Ad esempio, se l'organizzazione che l'ha avviato si dissolve, le blockchain pubbliche possono ancora funzionare con la stessa solidità della rete di computer.

Queste sono reti blockchain altamente trasparenti. Inoltre, dipende molto dagli utenti che seguono i protocolli di sicurezza per soddisfare il livello di sicurezza.

Contro

Difficile da scalare bene.

Le reti rallentano con la connessione di più nodi.

2. Rete blockchain privata

Come funziona?

La blockchain privata funziona in modo restrittivo, come una rete chiusa o che controlla una singola entità è chiamata rete Blockchain privata. Funziona come una rete blockchain pubblica utilizzando la stessa rete decentralizzata e peer-to-peer. Tuttavia, funziona su scala minore. Questi sono spesso conosciuti come blockchain autorizzati o blockchain aziendali perché sono gestiti su una piccola rete privata.

La rete tecnologica blockchain viene spesso utilizzata per la gestione della supply chain, la proprietà delle risorse e il voto interno.

Pro

L'organizzazione autorevole genera livelli di autorizzazione, sicurezza e accessibilità. Qui, un'organizzazione che controlla la Blockchain può scoprire quali nodi possono visualizzare, aggiungere o modificare dati.

Limita a terzi l'accesso alle informazioni.

Questi sono piccoli e, quindi, i blockchain privati ​​possono funzionare più velocemente e persino elaborare le transazioni più rapidamente rispetto ai blockchain pubblici.

Contro

Le reti Blockchain private sono spesso dichiarate non autentiche reti blockchain, poiché il terreno operativo fondamentale di Blockchain è decentramento.

La fiducia è difficile da ottenere nelle reti blockchain private poiché i nodi centralizzati determinano ciò che è valido.

Dato che è una piccola rete, ciò significa meno sicurezza. Nel caso in cui un nodo diventi canaglia, comprende l'intero metodo di consenso.

3. Rete blockchain ibrida

Come funziona?

Molte organizzazioni hanno optato per una via di mezzo in cui desiderano ottenere il meglio da entrambi i mondi — Blockchain privata e pubblica. Quindi la tecnologia blockchain ibrida prende elementi da reti blockchain pubbliche e private. Questa rete blockchain ibrida offre un potere di controllo su chi può accedere a dati specifici nella Blockchain e quali dati verranno aperti pubblicamente. Sfrutta le organizzazioni per configurare un sistema privato basato sui permessi insieme a un sistema pubblico senza autorizzazioni.

Per semplificare, le transazioni effettuate su Blockchain ibrida sono rese pubbliche ma possono essere verificate quando necessario da contratti intelligenti. Le informazioni private discrete sono conservate all'interno della rete blockchain , anche se può essere verificato.

Questa rete tecnologica è ampiamente utilizzata nel settore immobiliare. Le aziende possono gestire la propria attività privatamente ma possono rivelare le inserzioni quando necessario. Anche mercati finanziari specifici possono utilizzare questa rete.

Pro

Funziona in un ecosistema chiuso che annulla le possibilità di attività degli hacker.

Supporta la privacy ma sfrutta anche la comunicazione di terze parti.

La scalabilità è spesso superiore a una rete blockchain pubblica con transazioni economiche e veloci.

Contro

Rete non completamente trasparente a causa delle informazioni schermate.

Non offre incentivi agli utenti per la partecipazione o il contributo alla rete.

4. Blockchain del consorzio

Come funziona?

La quarta e ultima rete blockchain, chiamata consorzio , funziona in modo simile alla Blockchain ibrida con funzionalità di rete privata e pubblica. È una tecnologia di rete blockchain privata con accesso limitato a un gruppo particolare in modo più semplice. Differisce nel modo in cui più membri dell'organizzazione collaborano su una rete decentralizzata. Pertanto, rimuove i potenziali rischi associati a un'entità che controlla la rete su una blockchain privata.

Le procedure di consenso controllano i nodi preimpostati e viene fornito con un nodo di convalida che avvia, riceve e convalida le transazioni. Esistono anche nodi membro per la creazione e la ricezione di transazioni.

È altamente sicuro e questa tecnologia blockchain si adatta ai modelli bancari e di pagamento. Anche le banche possono unirsi per formare un consorzio, decidendo quali nodi convalideranno il transazioni. Funziona ugualmente bene per le catene di approvvigionamento, in particolare per applicazioni alimentari e medicinali. Inoltre, funziona perfettamente anche per le organizzazioni di ricerca.

Pro

È una rete blockchain altamente sicura con maggiore scalabilità ed efficienza.

Presta anche controlli di accesso come Blockchain privata e ibrida.

Contro

Le reti blockchain del consorzio mostrano meno trasparenza rispetto alla Blockchain pubblica.

La funzionalità di rete può essere compromessa se un nodo membro viene violato.

Conclusione

La tecnologia blockchain sta rapidamente guadagnando popolarità in tutti i settori. Questa innovazione portata in tavola è qualcosa che nessuno ha mai visto prima.

Le reti blockchain sopra discusse hanno potenziali applicazioni per aumentare la fiducia e la trasparenza e persino creare un record transnazionale senza interruzioni.

L'ascesa istantanea di criptovalute come bitcoin e altre a livello globale è il trampolino di lancio dell'integrazione della tecnologia Blockchain negli affari e nella vita quotidiana. Oggi un pool di aziende lo supporta tecnologia e conoscere l'utilità e i vantaggi offerti dalla tecnologia blockchain.

I prossimi anni e il promettente futuro della tecnologia lockchain fanno solo luce sul fatto che questo spazio tecnologico non si fermerà presto. Può portare una transizione significativa al modo in cui funzionano le grandi imprese. I casi d'uso della tecnologia blockchain stanno aumentando per un cambiamento significativo nell'architettura digitale.

Sebbene i vantaggi delle reti tecnologiche Blockchain siano vaste, ci sono crescenti preoccupazioni sul fatto che manchi di un'ecologia stabile dei partecipanti alla rete o di un processo di consenso verificato e sia vulnerabile agli attacchi degli hacker.

Un altro problema in aumento per il mondo è come Il metodo di consenso proof-of-work (PoW) della tecnologia blockchain influisce sul futuro sostenibile in cui crede il mondo. Un altro punto è come la tecnologia blockchain porta complessità tecnologica e fattore intimidatorio alle imprese e ai privati.