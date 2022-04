Guadagnare con le criptovalute è possibile non solo grazie al trading, cioè vendita e acquisto sfruttando le oscillazioni di prezzo, ma esiste un’altra possibilità altrettanto redditizia di creare con esse una rendita passiva. Si tratta dello staking di criptovalute che consiste nel congelare una determinata quantità di token e ricevere in cambio degli interessi. Se molte piattaforme di scambio e wallet digitali mettono a disposizione la possibilità di staking delle monete digitali, quest'oggi vi parleremo di Bloktopia che offre a chi detiene la criptovaluta nativa BLOK una doppia possibilità di ottenere ricompense bloccando una determinata somma. Accanto ai pool classici di staking Bloktopia, che sarà una nuova realtà virtuale (metaverso) su Blockchain, offre infatti la possibilità dei Jobe pool. Si tratta di vincolare una somma di criptovaluta BLOK, ma con lo schema Jointly Owned BLOK Enterprise (JOBE), grazie al quale è come se gli utenti possedessero una porzione di NFT di un lotto e chi lo utilizza gli paga un affitto mensile. Che cos’è lo schema Jointly Owned BLOK Enterprise (JOBE) e in cosa differisce dalla staking di criptovalute Per capire che cosa è lo schema Jobe di Bloktopia e come monetizzare con la criptovaluta BLOK, dobbiamo prima capire perché questo programma è nato. Bloktopia è un metaverso, cioè una realtà virtuale dove le risorse grafiche sono NFT e che basa il suo ecosistema sulla criptovaluta nativa BLOK. Ora, 1 BLOK vale oggi 0,015 euro, con un picco massimo toccato nell’era d’oro delle criptovalute, cioè a novembre 2021, di ben 0,13 euro a unità. Al momento il token BLOK è decisamente al ribasso e ha risentito come tutti gli asset crittografici della situazione macroeconomica, tra cui l’aumento dei tassi d’interesse delle banche centrali, che ha fatto crollare le criptovalute sui mercati, si pensi ai Bitcoin. Tuttavia, l’incredibile rialzo di prezzo vissuto dalla moneta digitale BLOK ha creato dei problemi nel lancio del metaverso. Questo perché per le risorse NFT degli appezzamenti di terreno, che saranno in vendita a breve, era stato stabilito anticipatamente un prezzo in BLOK, ma se il token dovesse tornare anche solo vicino al suo massimo storico la cosa vorrebbe dire che i prezzi dei lotti virtuali sarebbero spropositati e il metaverso non accessibile a gran parte degli utenti. Lo schema Jobe nasce proprio per ovviare a questo eventuale problema al fine di rendere accessibile a tutti una porzione di metaverso. L’obiettivo di questo programma che si affianca ai classici staking pool è di rendere accessibili a tutti gli NFT di Bloktopia. Come funzionano i Jobe Pool di Bloktopia e come creare una rendita passiva dal possesso di criptovalute Bloktopia sarà una realtà virtuale che rappresenterà un grattacielo di 21 piani tutto ispirato al tema delle criptovalute. Saranno infatti ospitati headquarter virtuali delle principali aziende crittografiche. In breve, vincolando una somma minima di 4.800 BLOK si diventerà comproprietari dell’NFT che viene noleggiato dalle aziende crittografiche e in cambio si riceverà un canone mensile. Praticamente con i Jobe si possono acquistare quote degli NFT del metaverso. Un Jobe pool consiste in pratica nella possibilità di acquistare quote, come fossero “azioni”, corrispondenti ad un minimo di 1.000 lotti per un valore ciascuna di 4.800 BLOK. Ogni quota acquistabile è infatti pari allo 0,1% di un Jobe e costa 4.800 BLOK. Gli inquilini di questi NFT, cioè lotti virtuali nel metaverso, che sono perlopiù società crittografiche, pagano un canone di locazione a questi proprietari di azioni del metaverso, che può essere riscosso il 2 di ogni mese e consiste nel 10% della somma vincolata. Come si fa ad entrare nel Jobe Pool e mettere in staking la criptovaluta BLOK Al momento esistono 48 Jobe Pool attivi su Bloktopia, tuttavia l’incredibile successo di questa iniziativa ha fatto sì che gli spazi siano già quasi tutti occupati. In ogni caso ogni volta che un partecipante ritira la quota qualcun altro può subentrare, perciò un consiglio per chi vuole partecipare a questa iniziativa è controllare periodicamente la presenza di spazi liberi. Il team di sviluppo di Blocktopia ha fatto sapere che altri Jobe Pool saranno comunque aperti in futuro per allargare il bacino di partecipanti. Per partecipare allo schema JOBE e guadagnare criptovalute è necessario prima di tutto acquistare un numero di token BLOK in multipli di 4.800. Ricordiamo infatti che ogni quota costa 4.800 BLOK come cifra fissa e corrisponde allo 0,1% dei lotti NFT assegnabili nel pool. Oltre a token BLOK sarà necessario possedere anche la criptovaluta MATIC, cioè quella nativa di Polygon la Blockchain su cui il metaverso Bloktopia opera, perché con essa avverrà il pagamento delle commissioni per le transazioni quando si vincolano i token. Altra necessità sarà avere il wallet crittografico MetaMask perché l’unico al momento supportato dalla piattaforma. Per quanto riguarda gli NFT interi ricordiamo che l’AirDrop dei lotti di Bloktopia è prossimo e questo dovrebbe portare anche ad un rialzo della criptovaluta BLOK. Come funzione il classico staking di criptovalute su Bloktopia Gli utenti di Bloktopia possessori del token BLOK possono però anche accedere al sistema classico di staking delle criptovalute bloccando una somma e guadagnando gli interessi. Anche in questo caso gli staking pool seguono la logica del First Come First Served, ovvero gli staking pool hanno spazio limitato e una volta raggiunta la soglia limite di token bisogna aspettare che siano aperti altri pool o che qualcuno ritiro la propria somma. I pool prevedono possibilità diverse di ska il: a breve, medio e lungo termine, con un APY che varia dal 20% al 60%. Lo staking di criptovalute è spiegato in ogni aspetto nel video YouTube a cura di Tiziano Tridico che riportiamo qui sotto: Qualcosa di più sul metaverso Bloktopia e le sue risorse NFT Bloktopia che è un metaverso di prossimo lancio sarà un grattacielo virtuale di 21 piani. La scelta del numero 21 non è casuale perché corrisponde alla quantità di token Bitcoin che possono essere estratti con il mining. La tematica predominante di questa realtà virtuale saranno infatti proprio le criptovalute e saranno ospitati headquarter virtuali delle principali società crittografiche, secondo il team di sviluppo anche i BTC avranno la loro sede nel metaverso, ma la notizia non è ancora stata confermata da altre fonti. Per il resto questo metaverso permetterà ai propri utenti di possedere immobili, partecipare ad eventi, giocare a videogiochi play-to-earn e tutto ciò che normalmente è premesso in un mondo in digitale. Bloktopia, 21 piani di grattacielo virtuale pensato come un “centro commerciale” delle criptovalute Bloktopia conterrà tutto ciò che gli utenti hanno bisogno di sapere su criptovalute e NFT. Gli autori pensano a Bloktopia come un “centro commerciale” dove ogni criptovaluta e ogni exchange avrà un proprio punto vendita. In questi 21 piani di grattacielo saranno fondamentali i livelli 1, 6 e 21. Il livello 1 contiene infatti l’hub centrale cioè un atrio che funge anche da helpdesk e dove i visitatori di Bloktopia possono trovare qualsiasi tipo di informazione e anche scambiare criptovalute. Al livello 6 si trova invece l’auditorium dove ci saranno video e guide introduttive sul mondo delle criptovalute. Il piano 21 contiene invece un attico di lusso e sarà l’area dedicata ai giochi, cioè sia videogiochi play-to-earn aperti a tutti che giochi d’azzardo a cui avranno accesso solo i maggiorenni.

Alda Moleti