Il mercato degli asset digitali riserva una sorpresa dopo l'altra e oggi assistiamo a una di quelle che potranno nel tempo fare la gioia di grandi e piccini.

Polygon è una piattaforma blockchain più di successo degli ultimi anni e per diversi motivi.

Essa nasce come soluzione di un problema di scalabilità per Ethereum ed è utilizzata dagli sviluppatori per creare applicazioni decentralizzate e nuove strutture blockchain che siano compatibili con la rete della criptovaluta n.2 sul mercato.

Il tutto è poi regolato dalla crypto nativa, cioè $MATIC.

In questi mesi il ribasso di mercato si è di certo fatto sentire, ma stiamo parlando di una delle criptovalute più capitalizzate del settore.

$MATIC ha, infatti, riguadagnato una capitalizzazione di mercato di 7,4 miliardi di USD e il 12° posto tra i leader delle valute digitali.

Con solo l'80% del suo token in circolazione, MATIC ha guadagnato $ 2,4 miliardi di capitalizzazione di mercato negli ultimi cinque giorni, il che rappresenta il 50% di guadagni in appena una settimana. Niente male, vero?

Ma come ci possiamo spiegare una risalita del genere? Ebbene l'accordo recente con Disney potrebbe aiutarci a capire.

Già, la società crypto è stata scelta dal programma di accelerazione lanciato di recente dal colosso dei cartoni animati, che ha dato vita a un incubatore di startup per NFT, IA e AR.

Disney lancia un acceleratore per Web3

Il progetto mira a fare evolvere l'enorme società americana, abbracciando quelli che sono i trend più caldi del mercato.

Disney ha infatti scelto 6 aziende con cui collaborare: Inworld, Flickplay, Lockerverse, Obsess, Red 6 e Polygon, che risulta essere l'unica blockchain selezionata.

Il programma vedrà le diverse aziende affiancate dai manager a partire da questa settimana, avendo accesso anche al campus di Walt Disney a Los Angeles.

Walt Disney Company vuole espandersi in settori come quello NFT, o dell'intelligenza artificiale, senza tralasciare nemmeno la realtà aumentata.

Dulcis in fundo, le selezionate avranno anche a disposizione capitali extra che si andranno ad aggiungere per eventuali progetti in vista del finale durante una Demo Day presso lo stesso spazio di co-wworking a Los Angeles.

Polygon scelta da Disney fra tante: perché?

Il network su cui si basa la questa rete nasce come soluzione a un problema di Ethereum.

La blockchain offre una grande scalabilità, potendo elaborare moltissime transazioni in modo assai rapido e avendo comunque costi bassi.

Con la suddetta rete, infatti, è possibile sviluppare progetti e abilitare transazioni in modo più semplice e a buon mercato rispetto ad altre realtà anche più consolidate come Ethereum. Questo di sicuro non è sfuggito alla Disney!

Non dimentichiamo poi che molti altri progetti relativi agli NFT sono transitati su Polygon (alcuni di questi erano legati anche alla blockchain TERRA), garantendo una ripresa non indifferente della criptovaluta $MATIC!

A proposito, come ha reagito la crypto nativa?

Accordo tra Polygon e Disney, così $MATIC vola: +20%

Il fatto che le due realtà stiano collaborando può solo lasciare spazio a pensieri positivi.

Una collaborazione tra il network di $MATIC e Disney ha una fortissima potenza mediatica, ma di sicuro apre porte alla blockchain che la potrebbero vedere ancora più vicina al colosso statunitense nel prossimo futuro.

Dopo l'annuncio della partnership, 13 luglio 2022, la criptovaluta ha registrato una performance del +23%!

Con un risultato intraday che ha spinto la crypto da $0,52 a $0,65, ma non è finita qui.

I risultati sono stati accompagnati da un rialzo settimanale superiore al 40%, accompagnati dal team che avverte di avere un ulteriore annuncio importante per ringraziare Ethereum.

Polygon è uno dei "killer" di Ethereum? Non proprio

Molti sono convinti che la regina degli smart contracts possa essere spodestata da Polygon, ma non è proprio così.

$MATIC è riuscita a risalire la china grazie alle soluzioni di scalabilità offerte dal problema che ha incontrato Ethereum e non avrebbe mai visto la luce senza la nascita di quest'ultima.

La prima è infatti la "second layer" di Ethereum, cioè una sorta di blockchain associata che ne risolve i problemi e le concede un ecosistema migliore e più efficiente.

Quindi le due realtà entrano in competizione? No, Ethereum resta sempre al centro del progetto come "first layer" per la gioia del fondatore Vitalik Buterin.

Previsioni 2022 per $MATIC

Non solo è entrata a far parte del Disney Accelerator 2022, ma diventerà anche una criptovaluta "green" entro quest'anno azzerando le emissioni di carbonio.

E, come se non bastasse, sembra essere stata scelta anche da Meta per nuovi progetti legati agli NFT!

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un nuovo decollo che addirittura $MATIC potrebbe riportarla al valore di $1 entro luglio.

Alcuni blog di finanza come The Changelly Blog credono possibile che chiuda l'anno a $4,75!

Ma c'è anche chi ha un ottimismo più contenuto come Wallet investor che lo vede al massimo a $0,814 oppure DigitalCoinPrice che prevede un prezzo di $0,78.

Una cosa è certa: la criptovaluta nativa di Polygon potrebbe rivelarsi come uno dei successi del 2022!