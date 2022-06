L'uso corretto del dominio BTC ti consentirà di decidere se il trading di altcoin è una tendenza più forte rispetto al trading di Bitcoin. Come con "Bitcoin" e "BTC", termini quali "Bitcoin dominance ratio" e "bitcoin dominance index" vengono spesso scambiati. In questo articolo, definiremo cos'è il dominio di BTC, mostreremo cosa influenza il rapporto e offriremo alcune strategie per prendere decisioni di investimento in criptovalute.

Bitcoin (BTC) è sia la prima criptovaluta al mondo sia la più popolare in termini di mercato capitalizzazione e volume degli scambi. Alla luce del fatto che tutte le criptovalute vengono scambiate contro Bitcoin e il dominio di Bitcoin funge da indicatore prezioso quando si negoziano tutti i tipi di criptovalute, non sorprende che questi fattori siano piuttosto significativi.

Lo scopo di questo articolo è fornire informazioni su come fare trading di criptovaluta utilizzando l'indicatore di dominanza Bitcoin e come leggere il grafico generale dell'indicatore di dominanza Bitcoin.

Qual ​​è il dominio BTC?

Il dominio di BTC nel mercato delle criptovalute viene rivelato confrontando la capitalizzazione di mercato di Bitcoin con la capitalizzazione totale di tutte le criptovalute. In altre parole, maggiore è la capitalizzazione di mercato di Bitcoin, più domina e conosciamo la risposta alla domanda: Quale percentuale del mercato delle criptovalute è Bitcoin?

È facile capire a colpo d'occhio dove si trova il dominio di BTC guardando il Grafico TradingView, che li presenta in un chiaro formato percentuale.

D'altra parte, gli utenti possono anche vedere il Real Bitcoin Dominance Index, che misura la dominanza di BTC solo nei confronti di monete proof-of-work (PoW) che intendono diventare denaro. È possibile che il Real Bitcoin Dominance Index dipinga un quadro più accurato del dominio a lungo termine di Bitcoin da molti altcoin, come stablecoin, non mirano a competere con Bitcoin.

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di escludere Ethereum, poiché non è chiaro se Ether ( ETH) è pensato per essere una valuta o semplicemente un token di utilità.

Quali sono gli effetti della dominanza di BTC sugli altcoin?

Il dominio di BTC ha un impatto diretto sugli altcoin, dal momento che indica quanto del volume di scambio del mercato è in BTC rispetto a quanto è in altcoin.

Si consiglia di detenere una parte maggiore delle proprie risorse crittografiche in Bitcoin rispetto a valute alternative se il dominio di Bitcoin è elevato. I trader hanno raccomandato che se il dominio di BTC fosse diminuito, uno avrebbe detenuto più altcoin di Bitcoin.

Tuttavia, esistono correlazioni tra la dominanza di Bitcoin e i mercati ribassisti o rialzisti, anche se non sembrano esatte. I mercati rialzisti, ad esempio, potrebbero far diminuire il predominio di BTC, perché i fondi tendono a entrare in altcoin allora.

Inoltre, è probabile che i trader ritirino fondi dalle altcoin durante i mercati ribassisti, investendo i loro soldi in Bitcoin poiché è un asset molto più stabile.

Alcuni appassionati potrebbero obiettare che c'è un lato positivo nel dominio in declino di Bitcoin, poiché significa che il mercato delle criptovalute si sta espandendo e i fondi stanno fluendo verso tutti i tipi di progetti, non solo Bitcoin. Tuttavia, vale anche la pena considerare che la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute includerà monete pre-mined e fork, il che significa che i conteggi delle altcoin verranno gonfiati artificialmente.

Nonostante il prezzo di Bitcoin aumenti, la posizione dominante può diminuire anche quando il prezzo dell'asset aumenta. È possibile vedere una bolla quando il denaro si riversa nel mercato delle criptovalute, incluso Bitcoin. Tuttavia, è possibile che si muova più denaro in altcoin rispetto alla criptovaluta più grande del mondo.

Il punto è che mentre il dominio di BTC potrebbe far apparire il mercato delle criptovalute in un certo modo, ci sono una serie di fattori che devono essere considerati per formare un'opinione informata.

In alcuni casi, il dominio potrebbe essere ridotto a causa di un boom di altcoin a breve termine, mentre in altri casi l'intero mercato potrebbe perdere denaro. Prima di investire, è sempre meglio fare ulteriori ricerche.

Come scambiare il dominio BTC?

Tradare il dominio di Bitcoin richiede la considerazione di numerosi fattori. Devi prima renderti conto che il dominio di Bitcoin può essere diluito se anche un solo altcoin diventa popolare. Anche se questo interesse per una particolare altcoin può portare a tendenze al rialzo per altre altcoin, non implica una tendenza generale al rialzo. Potrebbe esserci un periodo di tempo per l'adeguamento.

Inoltre, è importante considerare le intenzioni alla base di alcuni popolari altcoin e se tali intenzioni si tradurranno o meno in un impatto duraturo sul mercato degli altcoin. Per il momento, potremmo assistere a un aumento significativo del volume di una stablecoin.

Tuttavia, le stablecoin possono fungere da facile rampa nel settore delle criptovalute poiché gli utenti possono investire in esse semplicemente per trasferire quei fondi.

Di conseguenza, il dominio di Bitcoin potrebbe diminuire e rimbalzare rapidamente, il che potrebbe influire negativamente sul trading a breve termine. C'è un altro fattore che potrebbe portare a fluttuazioni nel dominio di Bitcoin come la paura di perdersi (FOMO).

Ci sono sempre nuove monete che entrano nel mercato delle criptovalute. Spesso, questi altcoin entrano nel mercato con un sacco di clamore, con il risultato che centinaia di migliaia di dollari affluiscono dalla loro parte e abbassano in modo sproporzionato il dominio di Bitcoin sul mercato.

In realtà, molti progetti di altcoin sono una truffa o perdono il loro clamore prima di decollare, costringendo gli utenti a vendere le loro partecipazioni non appena le depositano. Pertanto, Bitcoin potrebbe riguadagnare il suo precedente dominio.

Inoltre, bisogna considerare anche gli estremi rapporti di dominance di Bitcoin. In precedenza, Bitcoin deteneva una quota di mercato superiore al 90% prima che le altcoin entrassero nel mercato. Tuttavia, dal momento che oggi sul mercato è disponibile una grande quantità di altcoin, è improbabile che il dominio di Bitcoin raggiunga nuovamente quel livello. Anche così, è impossibile saperlo con certezza, come se i paesi seguissero l'esempio di El Salvador e implementassero Bitcoin come moneta a corso legale, allora il suo dominio potrebbe riprendere.

Dato che i progetti di altcoin continuano a guadagnare popolarità in tutti i mercati tradizionali, è molto più probabile che Bitcoin raggiunga nuovi minimi piuttosto che nuovi massimi.

Per questo motivo, i trader dovrebbero prestare attenzione a qualsiasi aumento del dominio di Bitcoin verso i massimi storici, poiché potrebbe fungere da buona soglia dove il dominio di BTC potrebbe essere in grado di superare. Al contrario, gli utenti dovrebbero prestare attenzione a come il mercato delle altcoin reagisce con il dominio di BTC che raggiunge nuovi minimi.

Cosa succede se Bitcoin crolla?

Sebbene il calo dei prezzi di Bitcoin potrebbe indicare una dominanza ridotta nella misura in cui gli utenti stanno migrando da BTC ad altri altcoin, un calo del prezzo potrebbe non significare davvero qualcosa nel grande schema delle cose. I trader possono aspettarsi una corsa rialzista di altcoin dopo il calo del dominio di Bitcoin e possono fare trading di conseguenza.

Detto questo, potrebbe verificarsi un calo del prezzo di Bitcoin se gli utenti prelevano fondi da tutte le criptovalute, con conseguente riduzione della capitalizzazione di mercato delle criptovalute in generale. In questo caso, il dominio di Bitcoin potrebbe rimanere a una certa percentuale nonostante i trader’ anticipazione di un potenziale mercato ribassista.

I trader devono essere consapevoli del fatto che il dominio di Bitcoin non dovrebbe essere l'unico strumento disponibile, piuttosto uno dei tanti da esaminare prima di fare uno scambio.

L'impatto del crollo di Bitcoin sui mercati delle criptovalute

Anche senza il dominio di BTC, ci sono state poche eccezioni ai crolli dei prezzi di Bitcoin storicamente grandi che hanno portato a crolli del mercato. Sembra che Bitcoin sia associato a un crollo del mercato poiché è la prima criptovaluta al mondo e tutte le risorse crittografiche vengono scambiate contro di essa.

Ad esempio, considera quanto segue: if a il paese pensa di vietare Bitcoin e il prezzo scende considerevolmente di conseguenza, trader e speculatori potrebbero perdere fiducia anche nelle altcoin, tirando fuori denaro da questi investimenti alternativi.

Tuttavia, i crash di Bitcoin non sempre significano un crollo del mercato. Il prezzo di Bitcoin è diminuito in modo significativo in più occasioni, ma Ether è stato più stabile. È importante tenere a mente che asset diversi hanno scopi diversi e una tendenza al ribasso in uno potrebbe non essere correlata l'uno nell'altro.

Nel tempo, quando le altcoin iniziano a essere accettate, i futuri crash di Bitcoin potrebbero avere un impatto minore sul mercato nel suo complesso. Grazie al suo status di criptovaluta più popolare al mondo, Bitcoin domina il mercato oggi. Il dominio diventerà sempre meno importante se altre monete inizieranno a rubare quel mantra a Bitcoin.

Cos'è la capitalizzazione di mercato delle criptovalute?

La capitalizzazione di mercato ("capitalizzazione di mercato"), per una criptovaluta come Bitcoin, è il valore totale di tutte le monete estratte fino ad oggi. Moltiplicando il prezzo di mercato corrente di ciascuna moneta per il numero di monete in circolazione, si ottiene la capitalizzazione di mercato.

Il numero di bitcoin esistenti a novembre 2021 era di circa 18,881 milioni. Di conseguenza, se il prezzo di Bitcoin fosse $ 600,00, la capitalizzazione di mercato totale sarebbe di $ 1.133 trilioni, ovvero 18.881 milioni x $ 600,00. Pertanto, la capitalizzazione di mercato totale della rete Bitcoin è $ 1.133 trilioni.

È difficile capire il significato della cifra di $ 1,133 trilioni da sola finché non inizi a confrontarla con altri mercati. Si stima che il mercato dell'oro, ad esempio, valga circa $ 10 trilioni. Di conseguenza, Bitcoin è circa l'11% più prezioso dell'oro. L'investitore può quindi determinare se è sopravvalutato o se è probabile che la rete Bitcoin cresca di valore.

Come vantaggio delle criptovalute, puoi determinare rapidamente il numero di monete esistenti, oltre ai loro prezzi. Di conseguenza, trovare la capitalizzazione di mercato totale dell'intero mercato delle criptovalute e rappresentarla graficamente su un grafico è abbastanza semplice.

In che modo la dominanza di BTC si relaziona con la capitalizzazione di mercato

Calcola la posizione dominante di Bitcoin in base alla capitalizzazione di mercato di Bitcoin e alla capitalizzazione di mercato totale della criptovaluta.

In generale, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute seguirà la stessa tendenza della capitalizzazione di mercato di Bitcoin. A causa della posizione dominante di Bitcoin nel mercato delle criptovalute, poiché è anche la prima, più grande e più ampiamente accettata criptovaluta, questo è in parte vero.

Dato che la maggior parte delle persone in tutto il mondo non è a conoscenza dell'ampiezza del mercato delle criptovalute, noi come investitori e trader di criptovalute la diamo per scontata. Pertanto, è probabile che pensino che Bitcoin sia l'unica criptovaluta.

Pertanto, quando la domanda di criptovalute aumenterà, sia Bitcoin che l'intero mercato delle criptovalute aumenteranno, facendo salire le loro capitalizzazioni di mercato. Nel caso in cui ci fosse un'ondata di avversione al rischio nel mercato delle criptovalute, la maggior parte delle grandi criptovalute verrebbe liquidata, il che ridurrebbe la capitalizzazione di mercato.

Conclusione

Nel mercato delle criptovalute, il rapporto di dominanza di Bitcoin facilita la comprensione delle tendenze. La tendenza all'interno del rapporto, così come il prezzo di Bitcoin, consente a un trader di determinare se la tendenza favorisce altcoin o bitcoin.

Il dominio di BTC ha i suoi limiti. Nei prossimi anni, potrebbero arrivare online ancora più altcoin, rendendo l'indice obsoleto, dal momento che il mercato delle criptovalute è così nuovo. Può, tuttavia, aiutare i trader a comprendere meglio le condizioni del mercato delle criptovalute, almeno per il momento.