Il progetto di Visa era in preparazione da tempo, ma ora è il momento: il gigante digitale ha deciso di lanciare delle carte abilitate per l'utilizzo delle criptovalute in America Latina e Caraibi. Il passo per la diffusione della nuova tipologia di carte nel mondo intero sarà breve, ma prima cerchiamo di comprendere le novità in merito.

Non possiamo negare che il circuito Visa sia uno dei più utilizzati al mondo e oggi non sono molte le alternative altrettanto valide.

Conosciamo Mastercard e American Express, che probabilmente sono gli unici competitor a livello globale, ma Visa sta affrontando la rivoluzione digitale con atti pratici che vanno incontro ai milioni di utenti che ogni giorno si affidano al circuito per le proprie operazioni.

Sì, perché da tempo si parla di criptovalute da legittimare, di denaro elettronico, ma poche compagnie internazionali e istituzioni stanno elaborando azioni concrete, seppur un numero sempre maggiore si stia avvicinando a questo mondo.

Oggi, però, l'industria digitale fa un grande passo avanti e in America Latina, come nei Caraibi, sarà possibile ottenere carte Visa che abilitano Bitcoin e altre criptovalute!

D'altronde non si può dire che l'interesse per l'adozione delle crypto sia diminuito, anzi.

Se andiamo, infatti, a dare uno sguardo al trading con le valute digitali, noteremo senza dubbio un lungo trend ribassista che ha messo a dura prova il settore, ma se andiamo a dare un'occhiata alle realtà che scelgono di dare uno sguardo a criptovalute, NFT e metaverso, scopriremo che esse sono in crescita.

Vediamo perciò cosa sta scuotendo la terra americana e cosa spetta al resto del mondo probabilmente nel prossimo futuro.

Sì alle criptovalute, Vicepresidente Senior Visa è chiara

Tutto comincia con l'intenzione di grandi compagnie di afferrare una fetta del settore crypto, da sempre assai intrigante e colmo di opportunità.

La sezione Visa America Latina e Caraibi ha voluto cogliere prima di molti altri concorrenti questa occasione d'imporsi sul mercato in modo marcato, deciso, e il merito è in particolare della Vicepresidente di prodotti e innovazione, Romina Seltzer.

Da tempo ormai, il circuito di pagamenti internazionale è grande sostenitore delle valute digitali e la Vicepresidente ha voluto ricordare che l'azienda punta a essere la numero uno nel settore, fornendo scalabilità e sicurezza agli utenti.

L'obiettivo è chiaro: essere la nave che traghetterà le criptovalute verso l'accettazione globale e la crescita futura.

Nuove carte crypto Visa: come si potranno utilizzare?

La novità non è di poco conto, anzi, lancia una serie di nuove possibilità da non sottovalutare.

Specialmente i concorrenti del team guidato dalla Seltzer dovranno presto adeguarsi, altrimenti rischieranno di restare troppo indietro.

Ad ogni modo, quello che potranno fare gli abitanti di America Latina e Caraibi sarà sfruttare nuove carte del circuito Visa in collaborazione con diverse aziende e startup fintech del territorio oltreoceano.

Potremo prima di tutto conservare le nostre criptovalute al loro interno, come qualsiasi altra valuta, e di spenderle allo stesso modo.

Inoltre potremo anche utilizzare il circuito per acquistare nuove valute digitali e, come se non bastasse, alcune partnership garantiranno il servizio cashback in criptovalute attraverso diversi negozi partner diffusi nel territorio.

Per chi non avesse familiarità con il servizio, lo invito a leggere "Fai shopping e guadagna un cashback in Bitcoin".

Ecco nuovi e vecchi partner fintech che accompagneranno il progetto

Abbiamo parlato di alcuni partner del nuovo progetto che accompagneranno la Joint venture americana, ma adesso facciamo luce su quali saranno!

Per citare alcuni dei più noti, Blockfi, Coinbase e Crypto.com (con cui è in collaborazione da molto tempo) rappresentano alcuni dei partner più longevi di Visa.

Ma non sono i soli, perché avremo anche startup come Lemon Cash, Satoshi Tango, Alterbank e Zro Bank!

L'obiettivo è creare una rete affidabile, sfruttando le startup e le aziende crypto migliori sul mercato, per avvicinare gli utenti alle opportunità che le criptovalute rappresentano e garantire servizi all'avanguardia per tutti.

Non a caso se leggiamo l'elenco de "Le migliori carte di debito Bitcoin nel 2022", scopriremo che il circuito utilizzato per la maggior parte di esse è proprio supportata da Visa.

I primi prodotti disponibili in Brasile e Argentina

Il lancio prevede di dare priorità a quelle startup che garantiranno il servizio cashback.

A questo proposito, le prime carte Visa dedicate alle criptovalute saranno disponibili in Argentina grazie al partner Lemon Cash, che fornirà un cashback del 2% a chi acquisterà usando le carte di debito in questione.

Mentre in Brasile il primo sarà il partner più stretto, Crypto.com, che spingerà il cashback al 5%, la percentuale più alta disponibile tra i partner.

Non possiamo che dirci entusiasti, ma gli argentini e i brasiliani saranno i primi a testare i servizi, perciò dovremo aspettare un resoconto da parte loro per capire meglio il funzionamento e l'affidabilità offerta.

Perché puntare sulle criptovalute in America Latina e Caraibi?

Tra tutti i Paesi del mondo i primi a poter usare delle carte di debito basate su criptovalute saranno quelli dall'economia meno stabile del panorama mondiale.

Da Bitcoin City, a El Salvador, fino alla digitalizzazione del denaro in Venezuela con il Petro: l'America Latina sembra il fulcro mondiale del mondo crypto.

Questo interesse è dovuto proprio all'instabilità economica, all'alta inflazione che mina i risparmi e le sempre più lontane pensioni dei cittadini che cercano quindi rifugio nelle criptovalute.

Questa propensione a cercare rifugio e soluzioni sfruttando blockchain e denaro digitale non poteva che attrarre grandi compagnie, impegnate nella legittimazione degli asset digitali e a cercare un buon mercato dove fare decollare i propri investimenti guardando al futuro.