Il 24 giugno un notizia diffusa dal Wall Street Journal fornisce nuovi sviluppi sulle vicende della società di prestito di criptovalute Celsius Network.

Già dieci giorni prima era stata la stessa azienda a rivelare che un team legale era al lavoro per una possibile ristrutturazione.

Il salvataggio deve essere risultato impossibile perché a quanto sappiamo Celsius si sta preparando ora alla dichiarazione di bancarotta per cui sarebbero già stati chiamati i curatori fallimentari.

Celsius Network, un disastro annunciato

A quanto sembra il recovery plan per Celsius Network non sembra attuabile e la società avrebbe già assunto dei curatori fallimentari della Alvarez & Marsal che la stanno preparando la dichiarazione di bancarotta.

Di Celsius non si fa che parlare dal 12 giugno quando la piattaforma, in seguito al crollo degli asset crittografici sui mercati, ha di fatto congelato i conti dei clienti, interrompendo la possibilità di prelevare i fondi dai wallet e rendendo di fatto i soldi non disponibili agli utenti fino a data da destinarsi.

Per rendere l’idea l’ammontare di capitali che la piattaforma possiede in gestione è quasi di 12 miliardi di dollari.

Addio Celsius Network! La bancarotta sembra vicina. Quali conseguenze

Dopo il congelamento dei conti i vertici dell’azienda avevano annunciato un possibile piano di ristrutturazione per salvare il progetto.

Simo Dixon, il fondatore di BnkToTheFuture ed anche un grosso investitore di Celsius, ha proposto alla piattaforma un salvataggio modificandone la struttura è modellandola su quella di Bitfinex.

Ma il 24 giugno il mondo apprende, da fonti del WSJ che raramente sbaglia in queste cose, che invece la piattaforma si avvia a dichiarare la bancarotta, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Prima di tutto resta da capire che fine faranno i soldi dei vari utenti ora congelati. Ma quello che si teme è un effetto devastante su Bitcoin e simili date anche le circostanze particolari, cioè il bear market e la stoccata che il collasso di Terra Luna ha assestato agli asset crittografici.

Le autorità statunitensi hanno comunque avviato un’indagine e sia in Texas che a Washington stanno esaminando la questione in merito ai conti bloccati.

I tentativi di salvataggio aziendale

Celsius, sempre a quanto riporta il WJS, avrebbe contattato prima un team di avvocati esperti in ristrutturazioni che lavorano per lo studio legale Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Insieme a questi anche la banca Citigroup sarebbe stata ingaggiata come consulente per valutare una serie di possibilità, come quella di un prestito dalla piattaforma Nexo.

Ma sarebbero stati proprio gli avvocati e Citigroup a consigliare a Celsius di pensare alla dichiarazione di bancarotta.

Anche in questo caso non ci sono state conferme o smentite dalle parti interessate.

Le voci sul CEO sotto custodia delle autorità USA

I portavoce di Celsius intanto hanno rilasciato una dichiarazione a Blockchain.News in cui negano alcune presunte accuse che erano state mosse al suo CEO e cioè che stesse cercando di fuggire illegalmente dagli USA, dopo che le autorità gli hanno impedito di lasciare il paese.

La vicenda risale a domenica 26 giugno quando l’analista di criptovalute Mike Alfred ha Pubblicato un post su Twitter sostenendo che, dopo le voci di insolvenza di Celsius, le autorità USA avrebbero impedito al suo amministratore delegato, Alex Mashinsky, di lasciare il paese. Non solo, ma secondo la fonte, Mashinsky avrebbe provato ad abbandonare lo stesso gli USA imbarcandosi verso Israele dall’aeroporto di Morristown in New Jersey, dove però sarebbe stato bloccato dalle forze dell’ordine.

Celsius ha dichiarato che le accuse sono false e che ognuno dei sui dipendenti dal primo all’ultimo sta lavorando per salvare la situazione. Le accuse non sono state confermate e non ci sono prove materiali fornite a sostegno della dichiarazione di Alfred, almeno al momento.

Ricordiamo però che anche Do Kwon appena ci furono i primi segnali di depeg di UST assicurava che tutti erano al lavoro per risolvere il problema. Le conseguenze la conosciamo tutte Terra Luna è fallita con miliardi di capitale in fumo.

La piattaforma inizia a rimborsare gli investitori e Goldman Sachs si prepara all’acquisizione

Nel tentativo di sbloccare la situazione dati i problemi di liquidità Celsius, a quanto riportano Crypto Briefing e Blockchain.News, avrebbe comunque iniziato a rimborsare i clienti.

Nello specifico avrebbe restituito l’equivalente di 10 milioni di dollari di stablecoin DAI a Compound Finance e 53,6 milioni di dollari, sempre in DAI, a Oasis Protocol.

Ultimi aggiornamenti provenienti da Coindesk dicono che la Goldman Sach stia pensando di acquisire Celsius Network.

La Goldman Sachs, in Italia piuttosto nota per via del coinvolgimento in passato di Mario Draghi, starebbe infatti pianificando di raccogliere due miliardi di dollari dagli investitori proprio a questo fine. In ogni caso anche questa informazione non ha avuto conferma dalle parti coinvolte