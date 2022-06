Dall'inizio delle criptovalute, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sono stati i token più riconosciuti tra gli investitori in criptovalute.

Dall'inizio delle criptovalute, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sono stati i token più riconosciuti tra gli investitori in criptovalute. Ma, essendo la prima, la loro rete presenta molteplici inconvenienti come una minore scalabilità a causa del traffico elevato. È qui che piacciono le nuove monete alternative CashFi (CFI).

Entrano in gioco Dogecoin (DOGE) e Binance Coin (BNB). Mentre BNB e DOGE sono in gioco da un po' di tempo ormai, CashFi (CFI) è una nuova aggiunta che offre loro una forte concorrenza.

Le criptovalute stanno rimodellando i servizi finanziari e patrimoniali esistenti. Non avere una conoscenza sufficiente delle criptovalute può renderti difficile sfruttarle in seguito. Quindi, ecco alcune informazioni sulle migliori criptovalute in arrivo.

CashFi (CFI)

Il token utilizza una metodologia qualitativa che consentirà l'interoperabilità on-chain e la cooperazione off-chain. L'ecosistema multi-catena offrirà prodotti Web 3.0 e fornirà uno scambio di valore fluido e stimolerà la liquidità globale.

Non solo, ma la piattaforma integrata di CashFi (CFI) fornirà anche servizi di Synthetic Asset e NFT. Staking CFI, gli utenti possono svolgere un ruolo significativo nella protezione della sua piattaforma PoS.

Per raggiungere questo obiettivo, il token facilita i token ERC-20 con ancoraggio 1:1 che rappresentano lo staking liquido su Ethereum. Inoltre, consente agli utenti di sbloccare la liquidità degli asset in stake.

Investendo in CashFi (CFI), avrai l'opportunità di accedere al mercato delle materie prime attraverso i suoi sintetizzatori CFI. Saresti in grado di entrare in un'ampia gamma di attività con una maggiore liquidità, seguita da legalità ridotte, commercio organizzato e costituzione di fiducia.

Dogecoin (DOGE)

Jackson Palmer e Billy Markus, i creatori del popolare Dogecoin (DOGE), hanno creato il token per scherzo. Hanno usato questa giocosa moneta meme per prendere in giro le massicce speculazioni relative almercato delle criptovalute al momento. La cosa migliore di Dogecoin (DOGE) è la sua vivace comunità di persone amichevoli.

È il primo gettone nella categoria delle monete meme; possiamo dire che è il pioniere dello sviluppo giocoso di criptovalute.

Inoltre, DOGE è noto per causare minori emissioni di impronta di carbonio rispetto ad altre valute, che hanno attirato più investitori. DOGE ha mostrato una traiettoria ascendente nel valore del capitale di mercato durante il suo viaggio nel mercato delle criptovalute.

Binance Coin (BNB)

La più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, Binance Exchange, emette token Binance Coin (BNB). Tuttavia, in precedenza, BNB operava sulla rete Ethereum, ma al momento è riconosciuto come il token nativo della Binance Chain, che è la rete blockchain di Binance.

Ogni tre mesi, Binance utilizza 1/5 dei suoi guadagni per riacquistare e distruggere in modo permanente o bruciare tutti i BNB tenuti nella sua tesoreria. Il processo di auto-masterizzazione avviene per mantenere una fornitura totale di BNB inferiore a 100.000.000.

Binance Coin (BNB) ha una serie di applicazioni, tra cui prenotazioni di viaggi, servizi finanziari, intrattenimento, pagamenti di commissioni di transazione e servizi online.

Conclusione

L'interpolarità è ciò che gli investitori cercano in una catena di reti crittografiche. CashFi (CFI) si assicura di soddisfare questa esigenza, insieme a molti altri requisiti degli investitori dedicati.

Puoi avere il miglior vantaggio di realizzare un profitto con questo token in arrivo registrandoti in prevendita.

