Introduzione

Questo gennaio, Bitcoin ha celebrato il suo 13° compleanno. Nel corso del tempo, bitcoin ha fatto notizia in riviste rinomate, spesso raggiungendo il massimo storico, e altre volte sul suo enigmatico creatore— Satoshi Nakamoto.

L'anno scorso, Bitcoin ha raggiunto un enorme valore di $ 68.000 e attualmente si trova a $ 42 mila. Eppure una cosa rimane misteriosa al riguardo. Chi è il fondatore di Bitcoin? Questa domanda da sola ha goduto di tanta attenzione quanto il suo valore monetario. Anche Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, è coinvolto nel caso di Satoshi Nakamoto.

Nel 2008, qualcuno con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto ha pubblicato il libro bianco di Bitcoin. E da lì, bitcoin ha goduto di molti massimi. Le persone hanno fatto fortuna, i primi investitori sono diventati multimilionari. E in questi giorni quasi tutti vogliono averne un assaggio.

E ai tempi dell'invasione russa dell'Ucraina, Bitcoin ha svolto un ruolo fondamentale, aiutando gli ucraini a raccogliere fondi con la sua rete veloce e sicura. Eppure il mistero rimane intricato. E infatti, le persone su Internet hanno inventato storie intriganti e sospetti per smascherare il misterioso creatore di Bitcoin.

La domanda rimane la stessa. Chi è il fondatore di bitcoin? Satoshi Nakamoto è un alieno, un agente della CIA o un prigioniero?

E in questo articolo, abbiamo decodificato ogni sospetto in modo approfondito e abbiamo trovato alcuni indizi per te. Ma prima di smascherare l'enigma di Satoshi Nakamoto, diamo un'occhiata alle sue impronte digitali.

Impronte digitali di Satoshi Nakamoto

Dopo aver avuto l'idea quasi più grande del 21° secolo— l'idea del denaro digitale decentralizzato, che affonda le sue radici nel più ampio campo della scienza, rintracciare Satoshi Nakamoto non sarebbe un compito facile.

Il 31 ottobre 2008, Satoshi Nakamoto, pseudonimo, ha pubblicato il white paper di Bitcoin tramite Metzdowd.com.

Dopo il lancio di Bitcoin nel gennaio 2009, Satoshi Nakamoto ha creato un forum di discussione sui bitcoin in cui gli appassionati di bitcoin potevano connettersi. Lo stesso Satoshi Nakamoto si ritrova lì, condivide idee, interagisce con la comunità e lavora per rendere Bitcoin una rete più sicura.

Ma non è stato per un periodo molto lungo. Satoshi ha presto lasciato il forum il 12 dicembre 2010, affermando di avere più lavoro da fare per migliorare la rete bitcoin. Ha consegnato le chiavi del codice sorgente a Gavin Andersen, che ora è il capo scienziato di Bitcoin.

Secondo i rapporti, Satoshi Nakamoto ha scavato in giro 1,1 milioni di BTC quando la rete era ancora in fase di sviluppo. Mentre altre fonti stimano, la sua scorta è di circa 725.000-1,1 milioni di BTC. A seconda di come sta andando Bitcoin quella settimana, Il patrimonio netto di Satoshi Nakamoto è stimato in circa 45 miliardi di dollari.

Un tweet di avviso nel 2020 ha notificato lo spostamento di 40 BTC verso un portafoglio sconosciuto— un portafoglio dell'era di Satoshi, che è stato estratto entro il primo mese dall'inizio di Bitcoin. Il prezzo di BTC è sceso del 7% poiché gli utenti credevano che il fondatore stesse scaricando il suo Santo Graal. L'impatto sul prezzo di Bitcoin sarebbe enorme, se Satoshi si fosse presentato.

Il sospetto n. 1: Dorian Prentice Il nostro primo candidato è un giapponese-americano, il cui nome di nascita è Satoshi Nakamoto, e vive in California. Tuttavia, nel 1973 ha aggiunto il ‘Dorian Prentice’ prefisso, secondo il tribunale distrettuale degli Stati Uniti di Los Angeles. Si è laureato in fisica e ha una storia di lavoro in progetti militari classificati. A parte il nome, Dorian ha forti valori libertari. Sua figlia ha rivelato che lui diffida fermamente delle interferenze e delle agenzie governative. Dimmi, se la casa di qualcuno viene sequestrata e venduta dalle banche per essere rimasta indietro con le rate del mutuo. Farebbe disprezzare le banche. E simile è stato il caso di Dorian, negli anni '90, la sua casa di famiglia è stata pignorata dalle banche. Come affermato da Gavin Anderson (il capo scienziato di Bitcoin), al vero Satoshi Nakamoto non piaceva l'idea che banche e banchieri si arricchissero solo perché detengono le chiavi.



Una settimana dopo la pubblicazione dell'articolo di Newsweek, Dorian Satoshi Nakamoto ha rifiutato le affermazioni. La sua famiglia lo ha descritto come un uomo intelligente, lunatico e ossessivamente riservato. Qualcuno che ama la solitudine, scherma le sue telefonate e ha le sue email anonime. E i suoi figli si metterebbero nei guai se fossero trovati vicino al suo computer o alla sua stanza di studio. Con la sua motivazione e competenza, Dorian potrebbe pensare, creiamo una valuta digitale decentralizzata che metterebbe fuori gioco banche e governi. È lui il vero fondatore di Bitcoin? Il sospetto n. 2 è Hal Finney

Hal Finney è stata la prima persona a ricevere Bitcoin da Satoshi Nakamoto. Ha scambiato e-mail con Nakamoto, segnalato bug nel software BTC e apportato miglioramenti alla sicurezza bitcoin.

Hal è stato il primo membro della mailing list di Cypherpunk. Una comunità orientata alla crittografia, alle tecnologie basate sulla privacy, all'informatica e alla matematica. Nella stessa mailing list, ha avuto l'idea di CRASH— una forma abbreviata per Crypto Cash. E indovina un po', viveva a pochi isolati da Dorian Prentice S. Nakamoto, secondo un Giornalista di Forbes. Andy Greenberg, lo stesso giornalista, suggerisce che Hal potrebbe essere stato uno scrittore fantasma per conto di Satoshi, oppure ha usato l'identità del suo vicino per rimanere anonimo. Tuttavia, dopo aver incontrato Hal Finney, vedendo le sue e-mail di Satoshi Nakamoto, la cronologia del suo portafoglio bitcoin, Andy Greenberg ha accettato la smentita di Hal Finney. Ma c'è più storia. L'11 gennaio 2009, Hal Finney twittato, “Bitcoin in esecuzione .” Cosa potrebbe significare? Dopotutto, ha sviluppato la Proof of Work riutilizzabile su cui opera il protocollo di consenso Bitcoin.



E l'ultima volta che abbiamo sentito Satoshi Nakamoto è stato più o meno nello stesso periodo in cui Hal si è ritirato a causa della SLA. Le sue condizioni di salute sono peggiorate e purtroppo è deceduto nel 2014. Forse questo potrebbe essere il motivo per cui la scorta di Satoshi (il suo 1 milione di BTC) non ha visto alcun movimento. Ma per credere che Hal Finney fosse il vero Satoshi Nakamoto, dobbiamo presumere che abbia fatto un passo in più per rimanere anonimo inviando messaggi a se stesso dall'inizio. E non dimenticare, Hal e Dorian vivevano nello stesso quartiere. Voglio dire, l'America è il 4° paese più grande per massa continentale e questi due candidati principali vivevano a pochi isolati di distanza. Ci sono rimaste solo queste opzioni, o il defunto Hal Finney era il vero Satoshi Nakamoto o era semplicemente un genio della crittografia. Il sospetto n. 3: Nick Szabo Nick Szabo, simile ad Hal, era anche un membro dei Cypherpunks. È il fondatore di Bitgold— un precursore di Bitcoin che non è mai stato implementato. Nel suo blog personale, Szabo ha parlato sull'idea di mining/miner con l'aiuto del protocollo riutilizzabile Proof of Work di Hal. In seguito, nello stesso blog, ha espresso le sue opinioni sulle carenze degli attuali sistemi finanziari. Qualcosa che suona molto simile a Bitcoin, tuttavia, questa idea è stata proposta per Bitgold. Questa è una parte interessante, però, il suo blog è stato pubblicato il 27 dicembre 2008. Ma ogni proprietario di blog sa quanto sia facile cambiare la data di pubblicazione. Simile è stato il caso di Szabo, su un'indagine condotta da Mohammed su Mybloggerstrick. Si è scoperto che l'articolo di Szabo su Bitgold è stato effettivamente pubblicato il 27 dicembre 2005. Ora, perché Nick ha cambiato la sua data, pochi mesi dopo, con il rilascio del white paper di Bitcoin? Cosa stava cercando di nascondere? Perché Bitgold non è mai stato implementato? Invece, abbiamo avuto un rilascio di bitcoin, la cui idea risuona immensamente con Bitgold’s. Troppe domande, però, Nick Szabo non ha lasciato spazio per la sua giusta quota di affermazioni di Satoshi Nakamoto.

Il sospetto n. 4 è Craig Wright, il fondatore di bitcoin— il vero Satoshi Nakamoto?