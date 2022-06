Di criptovalute ce ne sono tantissime, ma anche le piattaforme blockchain non è che siano da meno.

Certo ce ne sono di più e di meno famose, ma quel che è certo è che ognuna ha funzioni e caratteristiche proprie ed un suo bacino di utenza.

Tra le blockchain open source la prima creata ed anche la più “trafficata” è Ethereum, ma tanti sono i competitors con del potenziale esplosivo che si fanno sempre più strada nel mercato.

Una di queste è Chromia con la sua moneta nativa (CHR) ed è proprio l’argomento che approfondiremo in queste pagine.

Le caratteristiche che rendono unica la blockchain Chromia

Quando si valuta l’acquisto di una criptovaluta che non ha alle spalle le solide base e i solidi capitali di mercato dei Bitcoin o di monete simili, bisogna guardare al progetto con uno sguardo a 360 gradi. Non solo alla valuta digitale, ma a cosa essa serva e in quale ecosistema andrà ad inserirsi. Questo distingue ad esempio i meme coin, che alla nascita un progetto non ce l’hanno salvo poi svilupparlo come Shiba Inu.

Tra gli ecosistemi che promettono di far esplodere la loro criptovaluta una di queste è la blockchain Chromia.

Che cos’ha di tanto particolare questa piattaforma open source? La sua architettura unica a partire dal linguaggio di programmazione per finire al protocollo di consenso che rifiuta i classici Proof-of-Work (PoW) e Proof-of-Stake (PoS), ma abbraccia il “Postchain”.

La sua caratteristica principale è di essere una blockchain standalone Layer-1, cioè capace di funzionare in autonomia completa, ma all’occasione però può fungere dal Layer-2 di un’altra blockchain ed è compatibile con gli EVM sia con Ethereum che con Bianche Smart Chain.

Chromia è quella che si definisce una blockchain relazionale ad alta interoperabilità.

Leggi anche: Ethereum vs. BSC (BNB Smart Chain): Blockchain a confronto

Chromia dove le Dapp diventano sidechain per una scalabilità massima

Al pari di Ethereum Chromia è una piattaforma open source, termine con cui si intende una rete dove sviluppatori esterni possono progettare le loro “Dapp”, che sono le applicazioni di finanza decentralizzata.

La differenza con le altre blockchain è che qui ogni Dapp diventa sidechain della blockchain madre e questo aumenta la scalabilità, che è la velocità di esecuzione delle operazioni.

Proprio per queste sue caratteristiche Chromia sta diventando sempre più popolare, perché altamente compatibile e adatta allo sviluppo di criptovalute, ma anche di NFT e metaversi interi, My Neighbor Alice ne è una prova.

Leggi anche: Blockchain: cosa sono Hard Fork, Soft Fork e Sidechain?

Come si inserisce la criptovaluta CHR in questo contesto

Tutte le blockchain, anche quelle open source, dove si trovano criptovalute di sviluppatori esterni, hanno un token nativo. Cioè una criptovaluta ad utilizzo interno, con la quale vengono sempre, ad esempio, pagate le commissioni in piattaforma.

Se vi è mai capitato di acquistare una criptovaluta o un NFT costruito su Ethereum qualsiasi sia l’asset comprato le gas fee, cioè le commissioni che applicano direttamente la blockchain pagate con l’utility token. Per Ethereum questo è Ether (ETH), per Binance Smart Chain i BNB, Solana ha SOL, Polygon la sua MATIC e Chromia la sua moneta CHR.

Aumentando il bacino di utenza della piattaforma aumenta l’utilizzo e il valore del token. Insomma il successo dell’ecosistema è proporzionale al successo della sua criptovaluta sui mercati.

CHR, che esiste in versione Ethereum (ERC-20) e BSC (BEP-20), è stata lanciata nel 2019 e ad oggi vale circa 0,19 euro. Ma ha avuto un massimo storico toccato a Novembre 2021 di 1,42 euro. La fornitura circolante di token è di poco superiore ai 567 milioni con una massima consentita di 1 miliardo di monete. Mentre la capitalizzazione di mercato si attesta sui 108 milioni di euro ed è in listing, tra gli altri, su Binance exchange.

NFT e Metaverso sbarcano su Chromia con My Neighbor Alice

Lasciamo le criptovalute e veniamo agli NFT e al metaverso. Perché tra i progetti da tenere sotto controllo sviluppati sulla blockchain Chromia troviamo My Neighbor Alice.

Si tratta di un videogioco play-to-earn costruito su questa piattaforma attraverso risorse digitali NFT.

È uno di quei giochi stile farmville, dove dovrete portare avanti una fattoria. La trama consiste proprio nell’aiutare Alice la vostra vicina a compiere delle operazioni di routine, dovrete cioè completare delle sfide dove guadagnerete asset crittografici.

A differenza dei semplici videogiochi sul web, quando si usa una blockchain si usano anche risorse digitali che sono Non Fungible Token e con i quali si può fare trading dentro e fuori il metaverso, portandoli per esempio su altre piattaforme di scambio.

Trattandosi di un videogioco gli NFT di un metaverso possono essere modificati come nel caso delle LAND e persino generato giocando e completando sfide. I progressi di gioco fanno evolvere in genere le risorse stesse che acquistano un valore maggiore anche sul mercato.

Leggi anche: My Neighbor Alice: guadagnare con gli NFT a colpo sicuro!