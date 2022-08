La Cina è un esempio di come le tematiche ambientali e l'appellativo green possa essere utilizzato con altri fini diversi dalla tutela dell'ambiente. Infatti le criptovalute non sono proprio conformi all'idea politica del Partito Comunista cinese.

Dallo scorso anno la Cina ha preso provvedimenti molto severi contro il mining ed è passata dall'essere il primo Paese al mondo in termini di numero di miniere di bitcoin a una delle poche Nazioni così intransigenti e severe. Le miniere di bitcoin quando il prezzo della moneta non era ancora decollato non era una grande preoccupazione.

La maggior parte delle fonti di energia a cui attingevano i miners proveniva da fonti di energia rinnovabile, soprattutto idroelettrica. Al crescere della domanda però la richiesta non rientrava più tra i nuovi standard minimi imposti dal governo passato, in particolare tra le nuove politiche ambientali sempre più restrittive.

Ma come mai la Cina ha optato per una scelta così drastica? E dopo un anno si può dire che sia davvero riuscita ad abolire completamente gli scambi di monete digitali?

Il processo di divieto delle criptovalute in Cina

La Cina è intervenuta molto velocemente sulle criptovalute generando dei cambiamenti radicali in pochi mesi. Prima di tutto ha stabilito a maggio dello scorso anno che le istituzioni finanziarie non potessero più effettuare transazioni con monete digitali. Un mese dopo ha vietato qualsiasi attività di mining domestico.

A settembre dello scorso anno in Cina le criptovalute sono diventate definitivamente fuori legge.

Ciò nonostante la Cina sta portando avanti la crescita di monete digitali statali che secondo quanto dichiarato consumerebbero meno energia e sarebbero più controllate riducendo truffe e attività illecite. La criptovauta cinese yuan segue anche dinamiche che si avvicinano di più alle politiche comuniste del governo in corso.

Infatti oltre alla paura dell'impatto ambientale generato, il governo cinese ha dichiarato che le monete digitali decentralizzate sono un pericolo incontrollato perchè possono venire facilmente utilizzate per traffici di denaro con fini illegali e potrebbero anche destabilizzare il sistema politico-finanziario in pochi anni.

La Grande Migrazione delle miniere di bitcoin

Questa scelta ha scombussolato il sistema Bitcoin spingendolo a cercare alternative rapide per mantenere il prezzo della moneta alto e soddisfare le esigenze del mercato. Infatti proprio quando il bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico, la Cina gli ha chiuso le porte provocando quella che si conosce come la Grande Migrazione.

Prima delle scelte politiche cinesi le miniere di criptovalute erano più o meno controllate e, anche se non ci sono dati precisi riguardo i consumi, si può stimare che l'energia utilizzata per minare bitcoin non era così alta. Il numero di monete digitali in circolazione e i trasferimenti erano pochi e circoscritti a una nicchia di utenti, il che non determinava alti consumi di energia per validare le transazioni.

Non è stato facile per Bitcoin trovare un'altra oasi felice come la Cina soprattutto perchè altri Paesi dove il costo dell'energia è molto basso sono corsi al riparo vietando l'ingresso ai minatori. Tra questi troviamo l'Egitto, la Tunisia, l'Iraq, il Marocco, il Bangladesh, il Qatar e l'Oman.

Che cosa si nasconde dietro ai divieti cinesi

La Cina è un Paese in sviluppo accelerato e i consumi di risorse sono di conseguenza molto alti. Nonostante la spinta industriale ed estrattiva, il governo cinese mostra particolari preoccupazioni riguardo l'impatto ambientale delle criptovalute che realmente copre una piccola fetta dei consumi totali.

Il territorio cinese è controllato da una forte politica statale che limita il capitalismo. Le monete digitali escono per definizione da questo schema alterando l'equilibrio interno della condivisione dei beni perchè i ricchi imprenditori possono facilmente aggirare il sistema evadendo le tasse.

Analizzando la presa di posizione cinese emergono alcune considerazioni soprattutto perchè il divieto di scambio di criptovalute è nato solo un mese dopo l'annuncio del programma di prosperità comune.

Questo divieto molto probabilmente è in linea con le politiche interne che mirano a ridurre gli investimenti all'estero e a obbligare i ricchi imprenditori cinesi a pagare tasse più elevate sul reddito.

Il problema della fuga dei capitali cinesi

Con le criptovalute sono stati registrati forte perdite di capitale cinese verso l'estero. I ricchi cinesi semplicemente scambiando criptovaluta potevano evadere le tasse locali e non contribuivano più al disegno del Partito Comunista.

Più che un'allerta in nome delle conseguenze disastrose sull'ambiente del mining, la mossa della Cina sembra una prova per cercare di prendere nuovamente il controllo dei capitali, cosa che non sarebbe possibile se venissero aggirati i severi controlli con scambi offshore per acquisto di beni e servizi esteri.

Questo è un esempio di come le tematiche ambientali e l'appellativo green in relazione alle criptovalute possa essere utilizzato con altri fini diversi dalla tutela dell'ambiente. Quando una politica ambientalista è ben strutturata si percepisce un modello di base comune per tutti i piani di intervento a partire dalla fase di progettazione.