Ciro Immobile è il testimonial di Starcks, il progetto blockchain italiano che punta sul calcio e i tifosi per affermarsi nell'industria sportiva, sfidando giganti del calibro di Socios.com e Sorare. Come starà procedendo?

Vi piacerebbe essere parte integrante della serie A? Oppure seguire uno dei vostri calciatori preferiti lungo tutto il suo campionato ed essere partecipe dei suoi successi come mai prima d'ora?

Ebbene da oggi si può con la startup Starcks, progetto blockchain basato su criptovaluta nativa che vi permetterà di essere partecipi del famoso campionato italiano come avete sempre desiderato: al fianco dei vostri giocatori e delle vostre squadre, ma dal Web3!

La società ha avuto un discreto successo, raccogliendo dagli investitori circa 1 milione di euro in soli 4 mesi dalla sua nascita a febbraio 2022.

L'ideatore del progetto, Alessandro Moggi, insieme al gruppo WDA di Roberto Macina e Mario Costanzo cerca di spingere l'industria del fantacalcio verso nuovi orizzonti, ma è inevitabile imbattersi in alcuni ostacoli e avversari lungo la strada.

Quindi vediamo come si muove il progetto e quali reali prospettive di crescita presenta la startup affiancata da alcuni personaggi celebri come Ciro Immobile.

Come funziona Starcks, la piattaforma crypto/NFT

Innanzitutto si tratta di una piattaforma dove si ha un sistema molto simile al fantacalcio, dove andremo letteralmente a interagire con i nomi dei nostri calciatori preferiti come se fossero dei titoli quotati in Borsa.

Starcks offre la possibilità di acquistare StarToken, grazie a cui potremo comprare i nostri Star Player Token (STP). Ognuno di essi è legato a un giocatore e, grazie a un algoritmo, cresceranno o diminuiranno di valore in base alle performance del nostro acquisto.

Un progetto importante, Made in Italy, fatto da chi vuole affermarsi in un mercato assai competitivo!

Ciro Immobile, testimonial ufficiale Web 3.0

Consapevoli della difficoltà di fare breccia nel Web3, chi poteva aiutare la startup se non un volto noto del calcio italiano?

Uno dei più grandi campioni, Ciro Immobile, è partner ufficiale, testimonial e azionista della startup italiana!

L'impresa che si propone il team non poteva essere accompagnata da una personalità differente. Considerando, infatti, la fama e l'esperienza del calciatore napoletano, non si poteva scegliere partner migliore.

Ciro Immobile non è solo però: anche i calciatori De Sciglio, Scamacca e Nico Gonzalez fanno parte del progetto.

FASE 1 terminata: com'è andata?

La prima fase del pre-sale si è già conclusa e si cominciano a intravedere i primi risultati positivi.

Dopo il primo milione raccolto dall'iniziale round di finanziamenti in Silicon Valley tenutosi a maggio 2022, Starcks si è portata a casa ben 200.000 euro nelle 24 ore del primo pre-sale!

Niente male, questo è certo. L'entusiasmo c'è e anche la partecipazione degli investitori, considerando che si tratta di una buona opportunità per monetizzare all'interno dell'industria calcistica, sempre a caccia di nuovi modi per fare soldi.

Al via FASE 2 presale, come partecipare?

La seconda pre-sale è già cominciata e tutti i fan e gli investitori che vogliono entrare a fare parte della piattaforma Starcks sono invitati ad accedere alla wait list del progetto.

Semplicemente inserendo i propri dati (email, nome, cognome e server Discord) era possibile ricevere un invito per il "Priority Pass" fino al 22 ottobre, avendo così i Star Player Token al prezzo di 1,50 cent.

Ora potremo eseguire l'iscrizione comunque, ma non potremo accedere più all'account priority.

Attenzione, però, la FASE 2 non durerà per sempre e potrebbe essere una buona idea valutare la cosa, o in alternativa unirsi a Starcks semplicemente su Discord!

Calcio, NFT e crypto: quali sono gli obiettivi?

Gli appassionati di calcio sono circa 3 miliardi nel mondo e il mercato è molto vasto.

Starcks lo sa e vuole approfittarne, consapevole delle difficoltà, ma soprattutto delle opportunità!

L'obiettivo è di sicuro coinvolgere quanti più fan del calcio possibile, permettendogli di seguire a ogni passo il proprio campione. Questo farà sì che gli utenti possano sbloccare premi incredibili, che rende l'iniziativa Starcks ancora più interessante.

Oltre ai SPT, potremo aspettarci di ottenere tanti altri vantaggi, che ci premieranno per la fiducia data ai nostri calciatori. Pensiamo a NFT esclusivi legati al nostro campione, piuttosto che gadget e maglie autografate!

Ovviamente dobbiamo sperare che la startup riesca a emergere dalla concorrenza.

Starcks batterà Socios.com e Sorare?

Ci sono tante altre piattaforme dedicate al fantacalcio su blockchain o ad attività legate ai nostri calciatori preferiti.

Uno di questi è Sorare, la più celebre piattaforma per il fantacalcio di Serie A, dove possiamo acquistare i nostri giocatori come NFT, che più alti saranno in classifica più ci faranno ottenere punti e premi.

Anche Socios.com partecipa al mercato da più tempo di quanto faccia la startup di Alessandro Moggi e utilizza i cosiddetti Fan Token.

Questi permettono d'influenzare le decisioni di squadre, vincendo premi e token in modo coinvolgente.

Le due piattaforme citate sono ovviamente i due giganti con cui dovrà confrontarsi Starcks e, considerando che una piattaforma come Sorare vanta 600.000 utenti, di sicuro avrà filo da torcere!

Attendiamo la conclusione della seconda pre-sale per vedere se Ciro Immobile e gli altri partner avranno qualche speranza d'imporsi sul mercato. Per il momento sembra che Starcks abbia ottenuto buoni risultati.

