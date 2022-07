Se non hai mai investito in criptovalute, questo è il momento giusto per farlo. Gli esperti sono convinti che il mercato delle monete digitali continui a crescere, e con l'aumentare della domanda di bitcoin e altre monete digitali, la loro quotazione continuerà a salire. Ecco le coin più promettenti per il prossimo futuro.

Dopo un periodo ricco di buone notizie sul mercato delle coin, i crypto-exchange hanno registrato un incremento della capitalizzazione complessiva a 2.000 miliardi di dollari.

Secondo il Weiss Crypto Ratings Report, la maggior parte dei guadagni si è verificata alla fine della prima settimana del 2022, quando migliaia di investitori e speculatori hanno iniziato a scambiare criptovalute come Ethereum (ETH) e Litecoin (LTC).

L'ondata di attività ha rapidamente portato la capitalizzazione complessiva del mercato della criptovaluta al picco più alto dal 2018 a 2.200 miliardi di dollari.

Investimenti in crypto coin: i nomi con più profitto

Se non hai mai investito in criptovalute, questo è il momento giusto per farlo. Gli esperti sono convinti che il mercato delle monete digitali continui a crescere, e con l'aumentare della domanda di bitcoin e altre monete digitali, la loro quotazione continuerà a salire.

Ethereum è la piattaforma che supporta molte altre criptovalute, quindi non sorprende che il prezzo sia aumentato. In qualità di seconda criptovaluta dopo Bitcoin, è cresciuta del 125% dal 1° gennaio del corrente anno. Corso di Litecoin da inizio anno +107%, seguito da Cardano (+102%), Stellar (+99%), e Ripple (+94%).

Se vi state chiedendo quali criptovalute siano le più profittevoli da inizio anno, ecco la lista per voi:

• Ethereum: +125%

• Litecoin: +107%

• Cardano: +102%

• Stellar: +99%

• Ripple: 94%.

E non è finita qui, continuate a leggere per saperne di più!

Investire sulla Ethereum coin: perché farlo ora

Ethereum è una delle criptovalute più popolari che siano state create nel corso degli ultimi anni. Ovviamente, il suo valore è destinato a salire con il tempo: chi investe ora ha la possibilità di ottenere dei guadagni sicuramente molto interessanti per il futuro. Ecco qualche ragione per cui potrebbe essere un buon momento per iniziare ad investire su Ethereum!

Ethereum è una criptovaluta molto popolare e sta diventando sempre più popolare ogni giorno. Risulta costantemente in rapida crescita, il che significa che il suo valore probabilmente aumenterà con costanza.

Possiamo considerarla molto promettente rispetto ad altre crypto coin: nuove funzionalità vengono aggiunte continuamente, rendendola sempre più utile. Non va sottovalutato il fatto che è una crypto molto redditizia, per questo conviene investire in questo momento grazie al suo alto potenziale di espansione.

Infine, Ethereum è diventata una delle criptovalute più sicure sul mercato grazie ai suoi protocolli di sicurezza e metodi di crittografia che tengono a bada gli hacker, mentre i tecnici rendono le transazioni più facili che mai!

Litecoin: investire adesso in questa oppure no?

La criptovaluta Litecoin è una delle migliori crypto coin su cui investire in questo momento. Negli ultimi anni, il Litecoin è riuscito a creare un sistema di pagamento migliore del Bitcoin. Il primo vantaggio è che è più veloce ed economico del Bitcoin.

Mentre la rete della criptovaluta madre elabora circa sette transazioni al secondo, Litecoin è in grado di elaborarne quasi duecento volte di più, con circa duecentocinquanta transazioni al secondo.

Inoltre, il Litecoin ha commissioni più basse rispetto al Bitcoin, il che lo rende ideale per i piccoli pagamenti online o di persona. Un'altra importante differenza tra Litecoin e Bitcoin è che le loro reti sono più sicure perché utilizzano tecnologie diverse: Scrypt per Litecoin e SHA-256 per Bitcoin.

In sostanza Litecoin risulta meno impegnativo dal punto di vista energetico, perché consuma meno elettricità.

Cardano: una crypto coin da avere nel proprio wallet

A differenza di molte altre criptovalute, Cardano si basa su una tecnologia completamente innovata rispetto alla classica "blockchain". Questa nuova tecnologia ha il potenziale per migliorare qualsiasi attività, o settore, migliorando la sicurezza, l'affidabilità e la trasparenza dei libri contabili.

Cardano stessa è una piattaforma di contratti intelligenti che cerca di offrire funzionalità più avanzate rispetto a qualsiasi protocollo precedentemente sviluppato. La valuta in cui investirete se acquistate Cardano si chiama Ada, dal nome di Ada Lovelace (considerata da alcuni la prima programmatrice di computer al mondo).

Cardano presenta una blockchain di terza generazione che ha buone prospettive. Il prezzo di questa criptovaluta è aumentato costantemente dal suo lancio nel 2017, rendendola un investimento promettente. Se volete investire in qualcosa con un alto potenziale di rendimento, questa è sicuramente la scelta migliore!

Al momento, Cardano è una delle monete più promettenti del mercato grazie al suo forte team e alla sua piattaforma tecnologica. La sua crescita è rapida, quindi sarebbe una buona idea per gli investitori partecipare al più presto a questo progetto.

Stellar: la coin che promette bene già da un po'

Stellar è una criptovaluta che si è dimostrata incredibilmente promettente. Se siete alla ricerca di una moneta su cui valga la pena investire, Stellar potrebbe essere quella che fa per voi.

Esistono diverse ragioni che potrebbero portare a considerare la coin Stellar come opzione di investimento: la sua storia, la sua tecnologia e altri fattori la rendono una scelta finanziaria davvero interessante.

Nel complesso, Stellar è una criptovaluta molto vantaggiosa. Il suo team di esperti e le partnership di fiducia le conferiscono un asso nella manica rispetto alle altre criptovalute, e la sua base consolidata di utenti contribuisce a rafforzare il suo posto nel mercato.

Vale anche la pena di notare che il suo prezzo più basso significa che probabilmente sarà più accessibile ai potenziali investitori rispetto ad altri grandi operatori del settore. Se siete alla ricerca di una moneta emergente che ha già fatto colpo sul mercato e che non mostra segni di rallentamento a breve, prendete in considerazione l'investimento in Stellar.

Ripple: la coin giovane che piace a molti

Ripple è una rete di pagamento, scambio e valuta digitale. Fornisce soluzioni di regolamento finanziario globale per consentire al mondo di inviare e ricevere denaro in tempo reale.

Ripple si basa su un protocollo open-source che consente agli utenti di effettuare pagamenti interbancari a basso costo con qualsiasi valuta o criptovaluta utilizzando un portafoglio Ripple standard.

Sebbene XRP sia stato commercializzato come asset digitale alternativo, che può essere utilizzato da banche e fornitori di pagamenti per ridurre i costi di liquidità, la sua proposta di valore è stata recentemente messa in discussione per il fatto che altre società hanno iniziato ad emettere le proprie stablecoin (monete criptovalute sostanzialmente prive di volatilità).

Questo però non ha fermato la sua corsa! Ripple è stata una criptovaluta interessante da osservare negli ultimi anni, in quanto ha guadagnato trazione in molti mercati diversi. La sua capacità di facilitare i pagamenti internazionali la rende interessante per le istituzioni finanziarie che desiderano un modo più semplice di inviare denaro oltre confine.

Consigli finali per scegliere le migliori coin su cui investire

La valutazione del benessere di un progetto in criptovaluta passa per l’analisi di diverse aree. Anzitutto, abbiate sempre la pazienza di vagliare CoinMarketCap: vi fornisce una foto puntuale sul reale andamento delle criptovalute.

Andate poi a spulciare il sito ufficiale della coin che avete scelto e cercate di memorizzare il sentiment che si è sviluppato intorno ad essa. Ci sono molti seguaci? Si tratta di istituzioni importanti o note? Tutto fa brodo in un tema poco conosciuto come questo.

Per il resto, si sa, serve anche tanta fortuna: è quella che vi auguriamo in abbondanza!