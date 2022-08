Coinbase ha creato una carta di debito con cui possiamo usare le nostre criptovalute come metodo di pagamento, ma non è considerata un'ottima idea. Basta continuare a leggere per conoscere le 3 ragioni di chi la sconsiglia.

Dall'anno scorso Coinbase offre una carta per pagare con criptovalute.

La novità riguardava diverse valute digitali, tra cui Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.

Il servizio prevede l'utilizzo di applicazioni per pagamenti famose, quali Apple Pay e Google Pay, offrendo una soluzione alternativa a chiunque volesse pagare usando le proprie crypto piuttosto che valuta fiat.

L'exchange offre poi diversi stimoli come il cashback e premi in relazione alla spesa, senza contare l'azzeramento recente delle commissioni di transazione.

In USA le leggi sono ancora vaghe e spesso i provider di servizi relativi al Web3 si trovano in contrasto con le istituzioni, ma ci sono delle ragioni con cui la Coinbase Card è fortemente sconsigliata per fare acquisti.

Vediamo le 3 ragioni a sostegno della tesi contraria all'utilizzo di crypto come strumento di pagamento, che più di tutti gli altri provider, ha proprio preso di mira uno dei più consolidati di sempre.

Come funziona Coinbase Card?

Questo tipo di offerte sono sempre più comuni tra gli exchange crypto più consolidati, ma vediamo cosa offre uno dei migliori in assoluto.

Coinbase Card è una carta di debito del circuito VISA, funziona offline, online e in tutto il mondo.

Puoi utilizzare la Carta per gli acquisti quotidiani presso i più comuni negozi e agli sportelli automatici per i prelievi di contanti. Il limite di prelievo giornaliero presso ATM è di $1.000, mentre quello di pagamento tramite la carta è di $2.500.

La carta fisica si può richiedere una volta registrato il proprio account all'interno della piattaforma e vi sarà recapitata entro 10 giorni lavorativi.

Quanto costa la carta di debito Coinbase?

Non molto, specialmente ora che alcune commissioni come quella di transazione pari al 2,49% è stata eliminata.

Se spendi USD o USDC, Coinbase non addebita nulla e lo stesso vale per prelievi inferiori a 200 euro, ma il costo di emissione, addebitato durante l'attivazione del conto, è pari a 4,95 euro.

Tuttavia ci sono alcuni vantaggi a detenerla ed ecco molti potrebbero desiderarla.

Emessa da MetaBank, Coinbase Card offre una serie di premi crittografici, che ti consente di guadagnare il 4% ogni volta che effettui un acquisto, parte in Bitcoin e parte in Stellar.

Va notato che le offerte di premi possono variare e purtroppo non sempre sono abbastanza per convincere gli utenti a spendere le proprie criptovalute sfruttando questa carta.

Primo problema? Il circuito Visa non basta

Oltre a problemi molto complessi, come con coloro che (specialmente negli USA) decidono di convertire il proprio stipendio in valuta digitale, ci sono 3 problemi con cui i detentori di Coinbase Card devono avere a che fare.

Il primo problema è relativo alla possibilità che alcuni esercenti, pur accettando le carte del circuito Visa, non vogliano essere pagati in criptovalute.

Che cosa fare a quel punto? Purtroppo ci si ritrova con un limite non da poco.

Soprattutto perché sono diverse le attività ad attuare la politica "no crypto accepted", soprattutto, ancora una volta (ma non solo) negli USA.

Un esempio? Le scommesse/gioco d'azzardo da casinò, e-commerce, gioco d'azzardo online o piattaforme su corse di cani e cavalli. Ironico, non credete?

Rimborsi problematici non aiutano

Cosa succederebbe infatti se comprassimo qualcosa che dobbiamo restituire, con conseguente rimborso della somma spesa, cioè in quale valuta sarebbe rimborsato il denaro?

Se restituisci un articolo acquistato, infatti, Coinbase metterà l'importo restituito nel tuo portafoglio digitale in USD. Ciò significa che se vuoi reinvestire quei soldi in Bitcoin o qualche altra criptovaluta, pagherai una commissione per quella transazione.

Quindi, oltre a ulteriori costi, dovrai tenere in considerazione la volatilità del prezzo delle monete virtuali che potranno anche avere un valore superiore, facendoti perdere così denaro, rispetto a quando magari le avevi acquistate.

In sostanza il rimborso è problematico!

Per chi già fosse incerto, è sempre possibile approfondire altre soluzioni proposte dai provider concorrenti, per coloro ancora fiduciosi ecco l'ultimo motivo per stare attenti all'utilizzo di carte debito come questa.

Pagare le tasse: ecco come le crypto diventano un incubo

Quest'ultima ragione dovrebbe tenere alla larga gran parte dei consumatori da questo strumento.

Sto parlando delle tasse e dei problemi che deve affrontare chi paga sfruttando le criptovalute!

Molti consumatori sanno delle implicazioni fiscali che pagare con crypto comporta, ma Coinbase non fa abbastanza pe rendere il processo semplice e alla portata di tutti.

I professionisti della tassazione sugli asset digitali non abbondano ancora e le possibilità di sbagliare sono fin troppe.

Si va dalla segnalazione impropria della criptovaluta ricevuta da air-drop, fork e split, o dall'utilizzo del modulo sbagliato per segnalare le transazioni in criptovaluta, fino alla mancata segnalazione delle transazioni da una criptovaluta a un'altra.

Coinbase Card conviene? Forse no, specialmente dal momento che la tassazione è ancora molto confusa, non solo negli USA, ma nella maggior parte del mondo.

