Attacchi di phishing di criptovalute o furti da scambi o violazione diretta della sicurezza sulle piattaforme Layer 1 o Layer 2 sono in aumento. In qualche modo, i cattivi continuano ad attirare le persone nella loro trappola.

La probabilità è che te la caveresti al sicuro, se non fai clic su collegamenti non verificati, tieni le tue chiavi private e la frase di ripristino per te e non firmi alcuna transazione sconosciuta. Ma i truffatori sono così bravi, così creativi soprattutto nello spazio crittografico, che meritano una galleria d'arte tutta loro. Non è etico, ma arte.

Con l'aumento delle truffe, la sicurezza ha dovuto salire di livello e ha risposto molto bene con un'opzione di archiviazione cold wallet.

E in questo articolo, abbiamo spiegato il portafoglio freddo, i suoi tipi e i suoi meccanismi, in modo che tu possa conservare le criptovalute in sicurezza e dormire meglio la notte.

Cos'è un portafoglio freddo?

Un portafoglio freddo è un'opzione per archiviare numerose criptovalute, simile a qualsiasi altro portafoglio crittografico, tranne per il fatto che le chiavi private non si trovano mai online.

Al momento dell'acquisto, del mining o della ricezione di criptovalute, viene fornito con due cose principali: public e chiavi private.

Una chiave pubblica funge da indirizzo, simile a un indirizzo e-mail, utilizzato per inviare o ricevere criptovalute. Mentre le chiavi private sono una stringa di caratteri alfanumerici casuali, come una password che crea una firma digitale che dimostra la proprietà della crittografia sulla blockchain. (Non condividere mai le tue chiavi private con nessuno)

La minaccia è sempre lì, se rilevata da qualcun altro, è possibile accedere alle risorse archiviate in un portafoglio senza alcuna autorizzazione del vero proprietario. Ricorda non le chiavi, non le monete.

Ed è qui che entra in gioco il cold wallet, progettato in modo tale che le chiavi private siano mantenute isolate da Internet anche quando si effettuano transazioni online.

Progettata come una chiavetta USB, che costa da $ 79 a $ 200, è il modo più sicuro per archiviare criptovalute conosciuto fino ad oggi.

Quando la chiave privata non va mai online, diventa un compito difficile per i cattivi attori eseguire la loro arte— furto.