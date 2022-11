Non è una novità che il Web3 sia costantemente in evoluzione, con nuovi ingressi quasi giornalmente, ma quella di Azuki è una delle più incredibili degli ultimi tempi: 8 skateboard legati agli NFT che diventano un record mondiale in pochi giorni.

Tra i record del mondo digitale non sembra strano introdurre Azuki. Si tratta di una delle collezioni NFT più incredibili di sempre, con una longevità e dei prezzi pressoché incredibili, che vanno da poche migliaia di euro a milioni!

Tuttavia è stato recentemente introdotto dalla società creatrice dei celebri avatar-NFT una tecnologia che lega indiscutibilmente prodotti fisici e proprietà digitale: si tratta della tecnologia PBT.

Questa ha permesso al team di sviluppo di creare una collezione speciale, basata su 8 skateboard d'oro, tutti legati a un Non-Fungible-Token.

La novità ha catturato l'attenzione di molti investitori e appassionati, travolgendo il mercato con un'asta dallo straordinario successo che si è svolta il mese precedente con ottimi risultati per il brand Azuki.

Vediamo nel dettaglio questi nuovi skateboard da record e come hanno conquistato il mercato degli asset digitali in un periodo fortemente critico.

Che cosa sono gli NFT Azuki?

Si tratta di una delle poche collezioni capace di rivaleggiare con la celeberrima The Bored Ape Yacht Club (nonostante la netta inferiorità di capitalizzazione della prima nei confronti della seconda). Non a caso sono molti i personaggi famosi che hanno acquistato uno degli avatar del team.

Sì, perché Azuki è una collezione di NFT creata dalla startup Chiru Labs, lanciata da diversi artisti e con sede a Los Angeles.

Ogni NFT è un avatar creato in formato anime, capace di generare l'accesso immediato al metaverso creato dal team di sviluppatori: The Garden.

Tuttavia non sono questi a costituire la novità assoluta di cui sopra si è accennato, quanto i primi Non-Fungible-Token che hanno implementato la tecnologia da poco introdotta dei PBT (Physical Backed Token).

Chiru Labs e la nuova tecnologia PBT

La startup alle spalle della collezione conosce bene il mercato e non è esente dai duri colpi che sta sferrando alla comunità operante nel Web3.

I 10.000 avatar offerti da Chiru Labs, infatti, non sembrano più abbastanza e il gruppo aveva bisogno d'introdurre degli incentivi capaci di avvicinare maggiormente investitori e appassionati.

A questo proposito è stata introdotta la tecnologia PBT, capace di associare nel modo migliore mai sperimentato un oggetto fisico alla sua controparte digitale.

Il primo esempio? Presto detto, perché si tratta di un'iniziativa da record!

8 skateboard NFT da record

Proprio nelle ultime settimane sono stati lanciati, infatti, dei nuovi Non-Fungible-Token della collezione Azuki, protagonisti di un'asta incredibilmente di successo.

Sembra che il team abbia realizzato 8 speciali skateboard realizzati in oro 24k, messi precedentemente all'asta.

Ogni skateboard è decorato con un emblema unico che ha un significato nel metaverso della tradizione Azuki, consentendo ai titolari un ruolo molto speciale nella sua storia.

Inoltre, Azuki ha inserito su ogni prodotto un codice basato su PBT, un chip crittografico che collega l'elemento fisico al suo token digitale. Ciò consente ai proprietari dell'oggetto fisico di sbloccare vantaggi ed esperienze digitali.

E, come se non bastasse, sembra che abbiano realizzato un record senza precedenti per avere creato lo skateboard venduto al prezzo più alto di sempre: circa 404.000 USD!

Superando quello firmato dal professionista Jamie Thomas nel 2012, con riportate le celebri frasi della canzone "Blow in the wind" del famoso Bob Dylan.

Certo, fortunato chi si è aggiudicato questi prodotti da record, al contrario della sfortunata esperienza con il brand dello youtuber Logan Paul!

Asta sensazionale, raccolti $2,5 M

Come già accennato in precedenza, l'asta realizzata da Chiru Labs è stata un successo!

L'evento ha portato il brand di NFT alla ribalta su Opensea, posizionandolo tra le prime collezioni per volumi di vendite.

Inoltre ha permesso alle persone di fare offerte su Ethereum per assicurarsi uno degli 8 skateboard dorati, finendo per accumulare la cifra incredibile di $2,5 milioni in ETH. Dei numeri che lasciano di stucco!

Ciascuno degli skateboard è placcato in oro 24 carati e pesa 45 libbre. Chiru Labs, che non vuole di certo avere problemi, raccomanda per questa ragione ai nuovi proprietari di non provare a guidarli.

Ma a quale prezzo credete siano stati venduti i singoli "esemplari"?

Ebbene sappiate che, dopo il più caro battuto a 309 ETH, tutti i restanti 7 sono stati acquistati per cifre che oscillano tra i 202 ETH e i 303. L'offerta più bassa? Ha visto protagonista "frog emblem" con un'offerta di 200 ETH!

Volete ottenere gli skateboard fisici? Dovrete bruciare gli NFT

Già, notizia bomba per i neo proprietari di questi asset digitali da record.

Al momento, infatti, non sono ancora disponibili le versioni fisiche degli 8 nuovi NFT Azuki, ma tra qualche settimane dovrebbero potere essere riscattabili per i proprietari. Ma come?

Sembra proprio che i vincitori dell'asta dovranno bruciare il loro NFT per ricevere gli skateboard fisici. In particolare, non c'è limite di tempo per riscattare lo skateboard fisico, ma, se e quando si vorrà, un addetto alle opere d'arte consegnerà con cura l'oggetto prezioso, legato all'NFT con tecnologia PBT.

Per finire, sappiate che gli NFT sarebbero 9, ma in realtà solo 8 sono stati messi all'asta. Chissà chi si aggiudicherà l'ultimo!

