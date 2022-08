Lanciare le criptovalute in una Nazione dove il 46.7% della popolazione vive in condizioni di povertà porta con sé il rischio che si perda il controllo dei traffici illegali.

Gustavo Petro è entrato ufficialmente in carica come presidente della Colombia il 7 di agosto. La maggior parte del popolo colombiano ha espresso il suo voto a favore di un cambiamento radicale rispetto alle politiche tradizionaliste del Paese.

Effettivamente è così, il suo piano d'azione mira a portare la Colombia verso soluzioni di crescita diverse che dovranno adeguarsi alla globalizzazione e alle nuove dinamiche geopolitiche. Tra i punti del suo programma Petro parla anche di criptovalute e di miniere di bitcoin come un'opportunità di miglioramento delle condizioni di vita.

Quali sono i piani del nuovo presidente? E qual è il rischio a cui la Colombia andrebbe in contro?

La Colombia come caso pilota

L'America Latina è una zona che sta acquisendo sempre più importanza per le nuove tecnologie. La maggior parte dei Paesi si trova in via di sviluppo e presenta tutte le condizioni ideali per valutare la fattibilità o meno dell'inserimento delle criptovalute nella vita quotidiana.

Tra queste condizioni troviamo l'instabilità delle monete fiat dei vari Paesi come il pesos colombiano che in comparazione con gli euro vale circa 4 volte meno. Inoltre il sistema bancario tradizionale non ha raggiunto una grande copertura al di fuori dei centri urbani lasciando fuori una grande fetta della popolazione.

Aziende come Bitso hanno il potere di scegliere dei "casi studio" cioè Nazioni che vengono utilizzate come progetti pilota per testare le dinamiche di scambio in criptovalute. La Colombia è stata selezionata da Bitso insieme ad altri 8 Paesi proprio per testare casi d'uso di criptovaluta nell'ambito di un programma pilota del governo insieme al Banco de Bogotá.

In questo gioco però le carte in tavola dei cittadini non sono le migliori.

I possibili scenari di rischio del lancio delle criptovalute in Colombia

L'inserimento delle criptovalute in Colombia in realtà è un tema delicato e dovrebbe essere valutato con molta attenzione perchè stiamo parlando di un Paese dove la maggior parte degli scambi avviene in contanti e c'è molta informalità legata anche al crimine organizzato.

La promessa di poter scambiare una moneta digitale a livello internazionale solamente con il proprio telefonino e che il valore di questa sia molto più alto della moneta locale attira l'attenzione di molte persone. Ciò che si nasconde dietro a "investimento ad alto rischio" è più grande di quello che molti si immaginano.

Le criptovalute potrebbero stravolgere le dinamiche di mercato (ma non solo) dei Paesi con una moneta fiat stabile e regolamentazioni economiche, ambientali e sociali stabili.

In una Nazione dove il 46.7% della popolazione vive in condizioni di povertà, le criptovalte potrebbero incentivare la crescita della criminalità.

Il nuovo presidente è pro-criptovalute

Con l'arrivo del nuovo presidente la tematica relazionata alle monete digitali è diventata pubblica: Colombia appoggerà la crescita delle criptovalute. Già a partire dallo scorso anno Gustavo Petro pubblicava su Twitter:

"E se la costa del Pacifico sfruttasse le ripide cascate dei fiumi della catena montuosa occidentale per produrre tutta l'energia della costa e sostituire la cocaina con l'energia per le criptovalute? La moneta virtuale è pura informazione e quindi energia."

La Colombia avrebbe la possibilità di usare fonti di energia rinnovabile ad alto rendimento per ovviare ai problemi legati all'alto consumo di energia elettrica soprattutto nelle miniere di bitcoin. Questo piano d'azione è previsto anche in Texas, dove Tesla ha investito milioni di dollari per una miniera di bitcoin al 100% alimentata da fonti green.

Criptovalute e lavoro: un binomio da campagna politica

Petro si trova davanti a sé uno scenario molto complesso che prevede notevoli sfide per la prima volta affrontate da una prospettiva diversa da quella che conosciamo come "la destra". Indipendentemente dall'orientamento politico una preoccupazione di molti presidenti, tra cui Petro, è l'alto tasso di disoccupazione.

Sebbene i dati ufficiali mostrino che la disoccupazione tocca il 13% della popolazione l'informalità, la precarietà e i salari bassi sono un problema di molti. Aprire miniere di bitcoin significherebbe anche dare lavoro alle persone che si trovano in contesti isolati, magari senza una formazione accademica.

In questi stessi territori si unisce un secondo aspetto: il narcotraffico. Forse le miniere di bitcoin potrebbero essere una buona alternativa per molti agricoltori che coltivano piante di coca perchè permetterebbe loro di avere entrare legali e sicure mantenendo dei buoni guadagni.

Se però non ci saranno piani educativi, regolamentazioni per limitare il traffico di droga e il commercio illegale ma soprattutto la tutela delle persone che vivono in situazioni di difficoltà allora il risultato sarebbe una catastrofe umanitaria.