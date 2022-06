Il primo semestre dell’anno, si è rivelato molto duro per le criptovalute, con la quotazione del Bitcoin che è letteralmente crollata rispetto ai valori di pochi mesi fa. Particolarmente dura è poi stata l’ultima accelerazione che ha portato i prezzi da area $30.000 fino agli attuali $20.000. In molti si aspettavano una decisa reazione che ancora però non è arrivata.

Quella intorno ai $20.000, rappresenta infatti una zona di prezzo molto importante per diversi motivi: per prima cosa ha una valenza psicologica decisiva e, inoltre, se la quotazione dovesse assetarsi stabilmente su prezzi più bassi, sarebbe la negazione della teoria ciclica per la quale Bitcoin non scenderebbe mai sotto il picco del ciclo precedente, in questo caso area $19.500.

Come noto, di recente la quotazione ha brevemente esplorato prezzi anche inferiori ma la cosa potrebbe diventare davvero difficile da accettare sei il mercato dovesse assestarsi stabilmente sotto tale soglia. Un numero sempre maggiore di operatori, appare però preoccupato anche da un’altra cosa: come mai i prezzi non stanno ancora rimbalzando?

Gli analisti di JP Morgan hanno provato a rispondere a questa domanda con un’interessante teoria: il motivo potrebbe stare nel fatto che, i miners, messi in grande difficoltà dal forte incremento dei costi che devono sostenere per svolgere la loro attività, sarebbero stati costretti a vendere Bitcoin per avere a disposizione liquidità. Tale dinamica avrebbe avviato una sorta di circolo vizioso che starebbe pesando sui prezzi, mettendo quindi i miners ancora più in difficoltà.

Certo è che quella che sarà la reazione del mercato rispetto alla soglia chiave di $20.000, potrebbe potenzialmente essere determinante per stabilire il trend dei prossimi mesi. Seguiamo con distaccato interesse.