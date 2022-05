Girovagare per il mercato NFT e voler iniziare a investire potrebbe essere un grande passo, soprattutto se stai entrando con soldi che non vuoi perdere. È noto che la maggior parte degli NFT si trova sulla rete Ethereum, con la maggior parte scambiata su OpenSea. Quindi, ecco una breve introduzione a Ethereum e come acquistare un NFT di Ethereum.

I token basati su blockchain noti come NFT o token non fungibili sono token digitali che consentono di dimostrare la proprietà di oggetti digitali come come immagini, file video o (meno frequentemente) risorse fisiche.

Nel corso del 2021, gli NFT sono diventati mainstream, con celebrità e grandi marchi che creano e acquistano NFT, mentre i volumi di scambio sono esplosi.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei semplici passaggi che devi compiere per acquistare il tuo primo NFT di Ethereum in questa guida. Ma prima di iniziare, esploriamo alcune delle basi di Ethereum NFT, Ethereum 2.0, i suoi progetti e altro ancora.

Immergiamoci subito.

Cos'è Ethereum NFT?

Ethereum è sia una piattaforma blockchain che una criptovaluta che utilizza il proprio linguaggio di programmazione, chiamato Solidity, e il suo possedere criptovaluta, chiamata Ether (ETH).

Ethereum opera come un sistema di contabilità decentralizzata, in cui le transazioni possono essere verificate e registrate. Utilizzando la piattaforma, gli utenti possono creare, pubblicare, monetizzare e utilizzare applicazioni ed effettuare pagamenti con Ether , la criptovaluta della rete. Nella rete,

Bitcoin è l'unica criptovaluta con un valore di mercato più significativo di Ethereum a maggio 2021.

Capire Ethereum NFT

La rete Ethereum NFT è stata creata per consentire agli sviluppatori di creare contratti intelligenti e applicazioni distribuite (dApp) che può essere utilizzato senza doversi preoccupare di tempi di inattività, frodi o interferenze di terze parti.

Ethereum si chiama "la blockchain programmabile del mondo" . A differenza di Bitcoin, vanta un mercato aperto che consente di acquistare e vendere servizi finanziari, giochi e app con la criptovaluta Ether, tutti privi di censura, frode e furto.

Progetti basati su Ethereum NFT

Sono in corso numerosi progetti per testare la capacità di Ethereum NFT di "codificare, decentralizzare, proteggere e scambiare solo di nulla." Sono in corso numerosi progetti per testare le capacità della piattaforma.

Il Microsoft Azure cloud la piattaforma ora offre Ethereum Blockchain as a Service (EBaaS) attraverso un partnership con ConsenSys. Con un solo clic, puoi creare un ambiente basato su blockchain per clienti e sviluppatori Enterprise.

Nel 2020 è stata annunciata una joint venture tra AMD e ConsenSys per costruire data center sull'infrastruttura Ethereum.

Cos'è Ethereum 2.0?

Il 20 maggio 2021, Ethereum era la seconda valuta virtuale più grande sul mercato, dopo Bitcoin. Ethereum ha raggiunto i 100 milioni in circolazione nel 2018. ETH non ha un limite a quanti possono essere creati, al contrario di Bitcoin.

È attualmente in fase di implementazione un aggiornamento tanto atteso alla rete di Ethereum NFT, noto come Ethereum 2.0, che è progettato per consentire la scalabilità della rete senza i problemi di congestione visti in passato. Durante le festività natalizie del 2017, la piattaforma è stata rallentata dal gioco CryptoKitties.

Cos'è il trading di ETH?

Puoi acquistare e vendere Ether, o ETH, utilizzando una delle numerose piattaforme di trading di valuta informatica. Al momento sono disponibili diverse opzioni, tra cui Coinbase, Kraken, Bitstamp, Gemini, Binance e Bitfinex. Il trading di criptovalute è disponibile anche tramite app come Robinhood e Gemini.

Le persone che fanno trading di criptovalute stanno cercando di guadagnare dalla volatilità dei prezzi delle criptovalute, come accennato in precedenza. Secondo i dati di luglio 2021, un ETH valeva da $ 1.800 a $ 2300. Questo era sopra $ 4.000 alla fine di maggio. L'anno precedente erano solo $ 231.

Ora, entriamo nella nostra guida passo passo su come acquistare un Ethereum NFT.

1. Acquista Ethereum

Per partecipare al settore NFT, hai bisogno di Ethereum, perché è la valuta nativa dell'omonimo rete blockchain. Inoltre, la maggior parte degli NFT sono basati su Ethereum.

Il modo più semplice per ottenere Ethereum NFT è andare in uno scambio di criptovalute, come Coinbase o Binance.

Non puoi comprare e vendere tutte le criptovalute su ogni scambio. Sebbene Ethereum sia la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, la maggior parte degli scambi la offre.

La maggior parte degli NFT utilizza Ethereum, ma ci sono anche molte piattaforme alternative. NBA Top Shot si basa su Flow, una soluzione blockchain progettata come alternativa a Ethereum basata sul protocollo NFT. Negli ultimi anni,

Ok, ora su Ethereum NFT. Ora per il secondo passaggio: ottenere un crypto wallet!

2. Crea un portafoglio di criptovalute

I portafogli Ethereum online sono disponibili in abbondanza. Per quanto riguarda la popolarità, MetaMask (finanziato dall'incubatore di Ethereum ConsenSys, come un Decrypt indipendente) è il più popolare.

MetaMask è un'estensione per Chrome o Brave e funziona al meglio con entrambi i browser. Installandolo ti consentirà di accedere ai token basati su Ethereum e Ethereum il prima possibile.

Non deve essere difficile configurare un portafoglio crittografico. Di solito è veloce e senza interruzioni. Installa MetaMask dal sito Web dell'azienda e fai clic sul logo della piccola volpe che appare quando appare. Verrai guidato attraverso i passaggi. La tua password verrà generata automaticamente.

Quindi MetaMask ti assegna un "Frase di recupero segreta" che devi tenere in un posto sicuro, ad esempio su un pezzo di carta in un luogo sicuro. Puoi usarlo per sbloccare il tuo portafoglio MetaMask conoscendo una frase di 12 parole.

Il tuo portafoglio crittografico dovrebbe essere particolarmente curato. Gli utenti dei social media sono spesso il bersaglio di truffe di phishing che prendono di mira gli utenti MetaMask. Ci sono momenti in cui possono essere così convincenti che anche stagionati I collezionisti NFT potrebbero essere ingannati da loro. Tuttavia, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico: la tua frase seme rimarrà riservata se non la condividi.

3. Invia Ethereum al tuo portafoglio

Una volta che hai Ethereum e MetaMask (passaggi 1 e 2), è ora di finanziare il tuo portafoglio Ethereum.

Utilizzando il tuo account di scambio, puoi acquistare direttamente un Ethereum NFT ed evitare questo passaggio. In realtà, il commercio NFT funziona come un mercato agricolo senza accettare carte, quindi avrai bisogno di un portafoglio con contanti.

C'è anche la possibilità di acquistare Ethereum direttamente su MetaMask, che non tratteremo qui. MetaMask addebita più degli scambi per questa opzione. Tuttavia, è molto semplice inviare Ethereum a MetaMask!

Puoi trasferire fondi su un portafoglio crittografico andando al tuo scambio "invia" o "ritira" pagina. Poiché ti verrà chiesto di inserire l'importo che stai inviando e un indirizzo blockchain (che inizia con 0x), puoi copiare il tuo indirizzo NFT di Ethereum dalla tua MetaMask. Gli indirizzi Ethereum sono come i numeri dei tuoi conti bancari sulla blockchain, un po' come funzionano i conti bancari.

Quando crei il portafoglio MetaMask, MetaMask genera automaticamente un indirizzo pubblico di Ethereum per te. Non c'è limite al numero di indirizzi che puoi creare in futuro.

4. Sincronizza il tuo portafoglio con OpenSea

Quando si tratta di NFT di Ethereum, OpenSea si è guadagnato di gran lunga il titolo del mercato NFT più popolare.

Pochi clic sono sufficienti per iniziare con OpenSea. L'icona di un portafoglio si trova nell'angolo in alto a destra del sito web. Se fai clic su di esso, vedrai un lungo elenco di portafogli crittografici supportati. Se hai seguito i passaggi precedenti e hai ottenuto MetaMask, selezionalo. <

Vedrai quindi una finestra che dice "Connettiti con MetaMask" dopo aver scelto MetaMask da quell'elenco. Fai clic su Avanti e OpenSea creerà il tuo profilo per te. E tecco qua!

Finché non imposti un'immagine del profilo e un nome utente, il tuo profilo OpenSea rimarrà "senza nome" e contengono solo il tuo indirizzo pubblico di Ethereum. Tuttavia, sentiti libero di aggiungere ulteriori informazioni in un secondo momento. Alla fine, OpenSea non è una piattaforma di social media.

5. Effettua un acquisto NFT su OpenSea

Le piattaforme e le app di criptovaluta non sono note per la loro facilità d'uso. Tuttavia, OpenSea offre qualcosa di diverso: è molto intuitivo e simile ad altre piattaforme di e-commerce. Nonostante ciò, il servizio clienti è quasi inesistente, anche se è improbabile che tu abbia bisogno di molta assistenza.

OpenSea ti offre tre opzioni dopo aver deciso quale NFT acquistare: acquista ora, crea un offrire e fare un'offerta.

Acquista ora

Spesso, gli NFT vengono scambiati a un prezzo fisso ("prezzo corrente") denominato in Ethereum. Pagando quel prezzo, puoi acquistare Ethereum NFT. Questo può essere fatto facendo clic su "acquista ora" e seguendo le istruzioni. MetaMask deve avere un saldo Ethereum sufficiente prima che possa avvenire qualsiasi acquisto!

Affinché un NFT venga acquistato a un prezzo fisso, è richiesta una tariffa denominata "gas", che è tutt'altro che fisso. I nuovi arrivati ​​spesso scoprono che il prezzo oscilla continuamente.

Controlla qui per scoprire qual è lo stato del gas. Un NFT comporterebbe un gas simile a un "Trasferimento ERC20" quindi puoi usarlo come preventivo. MetaMask suggerirà un valore basato sulle condizioni di rete attualmente in vigore, quindi non devi fare il calcolo.

Fai un'offerta

Forse ti piacerebbe negoziare e pensare che la tua controfferta sarà allettante. Un acquirente può fare un'offerta, che può essere accettata o meno dal venditore. Una transazione NFT è considerata una transazione senza commissioni se fai un'offerta sulla NFT e il venditore la accetta.

Molti venditori preferiscono mettere all'asta i loro NFT di Ethereum piuttosto che venderli a un prezzo fisso. C'è solo un'opzione a tua disposizione: fai un'offerta al prezzo che ritieni ragionevole.

Se fai un'offerta superiore del 5% rispetto all'offerta precedente, sarai considerato superiore. Un offerente che soddisfa il requisito dell'offerta minima ed è il più alto l'offerente vince l'asta.

Infine, ci sono alcuni proprietari di NFT che non elencano i loro articoli all'asta o a prezzi fissi. Anche così, puoi comunque offrire loro un'offerta allettante per attirarli. NFT con "fai un'offerta" le opzioni verranno essere disponibile solo in questi casi. Dopo aver seguito i passaggi finora, congratulazioni per aver acquistato il tuo primo NFT! I tuoi acquisti possono essere visualizzati facendo clic sul tuo profilo nella angolo in alto a destra.

La possibilità di nascondere i tuoi NFT di Ethereum è disponibile sul tuo profilo. Tuttavia, il tuo indirizzo pubblico di Ethereum (che può essere visualizzato su esploratori come Etherscan) può visualizzarli. La criptovaluta è un sistema molto più trasparente rispetto alla finanza tradizionale.