Investire nel Web3 è la moda degli ultimi anni, ma se volessimo creare una criptovaluta tutta nostra? Ecco 7 passi per ottenere dal nulla la nostra valuta digitale e per introdurla nel mercato, una guida adatta a tutti, perfino i principianti.

Chiunque investa nel Web3 prima o poi si chiede chi e come abbia potuto creare una delle numerose criptovalute di successo che affollano la rete.

Rispondere non è così difficile ed è un compito che oggi è davvero alla portata di tutti!

Le ragioni per farlo vanno da un enorme potenziale di profitto, che non può essere ignorato dagli speculatori, a tanti altri vantaggi.

Esse non possono essere monitorate, tracciate o controllate da alcun istituto finanziario come le banche centrali. Ciò significa che hai una maggiore flessibilità finanziaria poiché puoi sviluppare la tua valuta in base alle tue esigenze aziendali o private.

Quanto costa? Come faccio a fabbricare criptovalute? Ecco una breve guida che vi potrebbe portare ad avere un portafoglio stracolmo delle vostre personali valute digitali.

Primo step: scegliere il meccanismo di consenso

Molti stanno cambiando questo metodo, diviso solitamente in due modalità, ma è un processo complicato e sicuramente non alla portata di tutti, perciò conviene avere bene in mente da subito la tipologia che adotteremo.

I meccanismi di consenso sono i protocolli che considerano legittima una particolare transazione e si aggiungono al blocco.

In particolare sono due: Proof of Stake, più vecchio, sicuro, ma costoso anche in termini energetici e il Proof of Stake, più rapido, elastico e meno dispendioso.

Scegli una piattaforma blockchain

Quando scegli di creare una criptovaluta, la blockchain che sceglierai dipenderà dal meccanismo di consenso scelto.

Alcune possono essere create basandosi su Ethereum o altre blockchain che permettono di essere scelte come sidechain di supporto alla tua moneta virtuale.

Se vorrai crearne una personalizzata dovrai affidarti sicuramente a un esperto.

Progetta le funzioni della tua criptovaluta

Quando crei la tua crypto devi porti delle domande specifiche a seconda del progetto a cui vuoi dare vita.

Devi decidere il funzionamento e la funzionalità della tua blockchain e progettare ogni sua sezione di conseguenza.

Ad esempio, l'hosting sarà sul cloud o in locale o entrambi? Dovrete decidere se autorizzare in modo privato o pubblico, decidere quali saranno i dettagli richiesti per l'esecuzione e dedicarti a un gruppo di esperti per trasformare le regole nella tua testa in dati per la blockchain.

Usa poi un testnet online per capire se tutto funziona come dovrebbe!

Stabilisci l'architettura interna della tua blockchain

Assicurati di tutti gli aspetti prima del lancio poiché non sarai in grado di modificare diversi parametri della blockchain dopo che è stata avviata e in esecuzione.

Le decisioni riguardo l'architettura della rete alla base della tua criptovaluta potrebbero riguardare informazioni come indirizzi di riferimento per le transazioni o il grado di controllo che potresti avere su di essa.

In ogni caso devi scegliere tra diverse tipologie sulla base dei tuoi scopi.

Scegliere una blockchain privata, pubblica, permissioned o permissionless, è una decisione importante per creare la tua criptovaluta e spesso può fare una grande differenza per il risultato finale.

Crea un interfaccia innovative e adatta al progetto

Ovviamente l'aspetto vuole la sua parte, anche se non sempre al pari delle funzionalità.

Costruire una criptovaluta che possa competere con quelle di fama mondiale ha bisogno di un'ottima interfaccia, sennò non avrà alcuna utilità.

È necessario assicurarsi che il web, i server e i database esterni siano più che recenti e che la programmazione di tutto il progetto sia eseguita considerando la scalabilità della blockchain ed eventuali aggiornamenti futuri.

Una criptovaluta con un'interfaccia obsoleta o non buona non ha valore nel panorama odierno.

Controlla gli aspetti legali della tua moneta virtuale

Sarebbe bello potere fabbricare una crypto senza dovere tenere conto degli aspetti legali, ma non è così.

Spesso è necessario il parere di un professionista, anche a seconda del luogo in cui ci troviamo!

Devi essere sicuro che la tua criptovaluta sia pronta, certo, ma soprattutto che rispetti le leggi del Paese dove vivi, altrimenti getterai tutto il tuo lavoro alle ortiche!

In questo modo il tuo progetto viene preservato e nessuna sorpresa improvvisa può rovinare i tuoi sforzi nella creazione di una nuova criptovaluta, sicuro che tutto sia stato fatto in modo conforme alla legge.

Coniare una criptovaluta: quanto costa?

Pur essendo alla portata di tutti, avvalersi di un team che ci possa supportare sarebbe l'ideale.

Ad ogni modo, arrivati a questo punto potrai coniare la tua criptovaluta e lanciarla nel mercato, a seconda della tokenomics scelta, cioè delle qualità e della modalità di lancio della nostra moneta virtuale.

Possiamo coniare tramite piattaforme di smart contract tutte le nostre crypto in una volta sola, o utilizzare protocolli di mining per coniare poco per volta come accade con Bitcoin.

Ma quanto costa tutto ciò? Se stai solo cercando di creare una semplice moneta virtuale, il costo sarà relativamente basso.

Per coniare criptovalute possiamo usare piattaforme come Developcoins che per lo sviluppo costa circa $10.000, arrivando anche a essere 3-4 volte più costoso a seconda della complessità del progetto.

