Il mercato NFT è in piena espansione. Sarebbe quindi fantastico se potessi creare il tuo NFT e possibilmente guadagnare una fortuna, giusto? È il tuo giorno fortunato, perché in questo articolo spiegheremo come creare il tuo NFT e come venderlo sul mercato. Continua a leggere!

Se hai vissuto sotto una roccia, probabilmente ti sei perso la frenesia globale sugli NFT che va avanti da un paio di mesi. È probabile che tu non lo sia stato, quindi probabilmente hai visto qualcosa relativo a NFT da qualche parte sul Web mentre stavi navigando. A gennaio 2022, gli NFT hanno scambiato più di $ 3,2 miliardi di volume su uno spazio di mercato chiamato OpenSea. Scopriamo in questo articolo tutto sugli NFT, perché sono così popolari e qual è esattamente il loro scopo nel mondo. Detto tutto ciò, ti starai chiedendo, come posso entrare nel gioco NFT? Posso possedere e vendere un NFT per milioni di dollari? Prima di tutto, cosa sono esattamente gli NFT? Bene, questo articolo ti spiegherà tutto. Potresti aver sentito che Mike Winkelmann — l'artista digitale noto come Beeple, ha venduto la sua collezione di NFT per l'incredibile cifra di 69 milioni di dollari all'inizio del 2021. Questi numeri hanno fatto sì che molte persone si chiedessero se possono salire sul treno pubblicitario degli NFT e poiché stai leggendo questo articolo, probabilmente sei in quel gruppo. A dire il vero, non ti biasimiamo. Gli NFT sono di tendenza e gli esperti affermano che il fenomeno non sarà di breve durata e che potremmo guardare al futuro del mondo dominato dagli NFT. Vedremo anche come tu puoi investire in NFT e come puoi creane uno tuo che potrebbe diventare il prossimo principale nei prossimi mesi. Ma, prima di immergerci più a fondo negli NFT, vediamo prima cosa significa NFT. Prima di tutto, sfatiamo l'acronimo. NFT (Token non fungibili) sono essenzialmente token digitali archiviati sulla blockchain. Cos'è un NFT? Prima di tutto, vogliamo dire che non ti giudichiamo se non sai cos'è NFT. Anche se in questo momento si tratta di un fenomeno globale, garantiamo che molte persone pensano di sapere cosa sono gli NFT, ma in realtà non lo sanno. Non sarai più come loro e ora ti spiegheremo in dettaglio cosa significa NFT e perché gli NFT sono così popolari. In parole povere, gli NFT rappresentano la proprietà che si può avere su uno specifico file digitale. Quel file può essere qualsiasi cosa: un'opera d'arte, una canzone, un'animazione o un libro. Ci sono infinite possibilità. Questi file non sono esattamente archiviati sulla blockchain - se vogliamo essere più specifici, il link al file è archiviato sulla blockchain, insieme al token che assomiglia a una prova di proprietà per quello specifico elemento. Comunque, blockchain è spesso menzionato insieme alle criptovalute, ma ciò non significa che gli NFT siano uguali a loro. In effetti, c'è una differenza fondamentale. In cripto, ogni moneta è la stessa (non c'è motivo per cui preferiresti avere un particolare Bitcoin piuttosto che un altro), ma nell'universo NFT, ogni singola NFT è unica.

Se vuoi saperne di più sugli NFT e approfondire l'argomento di come si inseriscono nel mondo digitale e perché sono così popolari, questo altro nostro articolo potrebbe essere un buon punto di partenza. Ora, un breve disclaimer prima di iniziare a spiegare come creare il tuo NFT. NFT può essere praticamente qualsiasi file digitale, ma alcuni file sono più favoriti di altri. Immagini, video o arte digitale sono in cima alla lista e molte persone li acquistano con incredibili somme di denaro. Come creare il tuo NFT su OpenSea? Prima di iniziare il processo, devi configurare il tuo portafoglio. Alcuni dei migliori portafogli disponibili sono trattati in un altro nostro articolo, ma ai fini della creazione di NFT, ti consigliamo di creare un portafoglio Metamask: è estremamente facile e ti bastano solo un paio di minuti. Se vuoi seguire una guida passo passo su come creare un portafoglio Metamask, ti suggeriamo di dare un'occhiata a questo video di MoneyZG. Creazione dell'account

Ora che abbiamo eliminato questi tecnicismi, vediamo come puoi creare il tuo NFT. Su OpenSea, devi prima creare il tuo account. L'integrazione tra OpenSea e Metamask è perfetta, quindi probabilmente non avrai nessun input aggiuntivo da inserire, tranne il nome utente e la password del portafoglio. Ora che hai impostato il tuo account, è il momento di creare il tuo NFT e metterlo sul mercato. Come abbiamo detto prima, l'NFT può essere praticamente qualsiasi cosa, ma su OpenSea puoi selezionare uno dei formati che offrono. Immagine, video, canzone o animazione sono i più popolari, quindi dovresti assolutamente scegliere quale ti piace prima di creare un NFT. Scelta della Blockchain Diciamo che hai l'NFT che vuoi caricare (ad esempio una foto di una montagna innevata che trovi bellissima). Ora devi caricarlo su OpenSea. Prima di descrivere il processo in dettaglio, è importante sapere che ci sono due opzioni quando si tratta di selezionare le blockchain: la blockchain di Ethereum o la blockchain di Polygon. Se vuoi usare la blockchain di Ethereum (che è più popolare) preparati per la tassa di autorizzazione che costa tra $ 300 e $ 400 in ETH (questo era il prezzo durante i nostri test). È una commissione una tantum costosa, ma in seguito sarai in grado di coniare pigri NFT e venderli a possibili acquirenti senza conversione. Se scegli una blockchain Polygon, le commissioni sono inesistenti. Ma gli acquirenti non saranno in grado di acquistare i tuoi NFT direttamente con ETH. Dovranno prima convertire l'ETH nel token utilizzato sulla blockchain, che costerà le commissioni del gas. Entrambe le opzioni hanno i loro pro e contro, sta a te scegliere quella che fa per te. Per il nostro test, abbiamo scelto la blockchain Polygon, solo perché non volevamo acquistare commissioni aggiuntive. Elencare un NFT Sotto il campo della descrizione, troverai campi aggiuntivi che non sono molto importanti per il nostro caso. Ci sono proprietà, livelli e altre statistiche che puoi compilare se vuoi essere più specifico sulla tua NFT, ad esempio se vendi un personaggio di un videogioco o un'opera d'arte. Salteremo questo dato che stiamo solo vendendo una foto di montagne innevate che ci piace. Entrambe le opzioni hanno i loro pro e contro, sta a te scegliere quella che fa per te. Vendita di NFT Apparirà la pagina “Crea nuovo oggetto” e qui il primo passaggio consiste nel caricare l'NFT che desideri vendere. Puoi trascinare e rilasciare o selezionare manualmente il file dalla cartella sul tuo computer. Dopo averlo fatto, il passaggio successivo consiste nel dare un nome al tuo articolo e aggiungere una breve descrizione che ritieni adatta. Dopo aver fatto tutto, il tuo NFT sarà elencato su OpenSea e i potenziali acquirenti potranno acquistarlo con pochi clic. Sulla blockchain Polygon, puoi creare una quotazione fissa (inserisci il prezzo per cui vuoi vendere l'NFT), ma sulla blockchain di Ethereum puoi creare anche un'asta. Nel nostro caso, metteremo solo l'importo fisso di 1 ETH. Per completare tutto, fai clic sul pulsante “Completa elenco” e, a seconda della blockchain selezionata, verranno visualizzati alcuni popup. Semplice! E potrebbe essere una buona idea provare tu stesso il prima possibile, perché l'hype NFT è forte. E sicuramente continuerà. Gli esperti affermano che le NFT sono il futuro e che sempre più persone saranno coinvolte nel mercato negli anni a venire. Quindi, se questo è il caso (e chi siamo noi per dubitare degli esperti), perché perderesti un'occasione del genere? Chissà, la tua montagna innevata potrebbe essere la prossima vendita di oltre 50 milioni di dollari! Gli NFT sono il futuro

Non è stato così difficile, giusto? Elencare i tuoi NFT non è mai stato così facile e anche se potrebbe sembrare un sacco di lavoro quando lo provi tu stesso, vedrai che non è così complicato.

