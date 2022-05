È consigliabile capire come funziona il processo di staking di criptovalute, in quanto può aiutarti a determinare se dovresti utilizzare le tue partecipazioni o meno e capire quali criptovalute puoi impegnare e il rischio coinvolto nel processo. Impariamo di più in questo articolo.

Utilizzando determinate criptovalute per verificare le transazioni su una specifica blockchain, lo staking di criptovalute può aiutarti a guadagnare un reddito passivo. I rendimenti che superano quelli disponibili da un tipico conto di risparmio vengono forniti agli utenti attraverso lo staking e il mining di criptovalute. Tuttavia, sia lo staking che il crypto mining sono molto diversi tra loro.

Il gergo dello staking delle criptovalute potrebbe sembrare complicato per alcune persone, ma puoi facilmente comprenderlo osservando i semplici principi e le regole del processo. Per gli utenti di tutti i giorni, il processo di staking delle criptovalute sta diventando più facile da capire a causa del numero crescente di scambi online che mirano a semplificare lo staking delle criptovalute.

Cos'è lo staking delle criptovalute?

Il processo di staking delle criptovalute è diventato una parte significativa della tecnologia alla base di specifiche criptovalute.

Ottenere informazioni di base su ciò che fanno le reti blockchain può aiutarti a comprendere più facilmente il processo di staking delle criptovalute.

Di seguito sono forniti alcuni dettagli su cos'è lo staking delle criptovalute.

Ad esempio, non esiste un intermediario, una banca nelle reti blockchain, per esaminare la nuova attività e assicurarsi che sia conforme ai record gestiti dai computer attraverso la rete, rendendo le reti blockchain decentralizzate.

Invece, viene formulato un record storico immutabile quando gli utenti accumulano i blocchi delle transazioni correnti e li inviano per l'inclusione. Viene consegnata una commissione di transazione in criptovaluta agli utenti i cui blocchi sono approvati.

Per evitare frodi e omissioni in questo processo, viene utilizzato il crypto staking. Gli utenti propongono un nuovo blocco o consigliano di votare per adottare un nuovo blocco per spingere a giocare secondo le regole.

In genere nello staking delle criptovalute, la possibilità che gli utenti ricevano premi per le commissioni di transazione diventa più promettente con la posta in gioco. Tuttavia, l'utente può rinunciare ad alcune delle sue puntate in una procedura nota come slashing se si scopre che il blocco suggerito dall'utente contiene dati errati.

Nel video qui sotto di Whiteboard Crypto, puoi saperne di più sul crypto staking, come configurarlo e i vantaggi.

Quali criptovalute consentono lo staking?

Il crypto staking fa ora parte di diverse importanti criptovalute. Una criptovaluta è competente per lo staking se è correlata a una blockchain proof of stake, che utilizza il meccanismo di incentivazione sopra menzionato.

Sebbene lo staking di criptovalute possa differire da blockchain a blockchain, il processo può essere reso più semplice da navigare poiché alcuni scambi di criptovalute popolari forniscono funzionalità di staking che supportano determinati asset crittografici.

Attualmente, per la maggior parte delle persone che detengono algo (la valuta nativa della blockchain di Algorand), il più grande scambio di criptovalute negli Stati Uniti, Coinbase, attiva automaticamente il crypto staking sulla sua piattaforma. Coinbase ha affermato che gli utenti potrebbero trarre vantaggio da questa strategia guadagnando un rendimento percentuale annuo del 4%.

Il token nativo della rete Ethereum e il secondo asset crittografico per capitalizzazione di mercato noto come ether, o ETH, è il più importante asset crittografico che supporta lo staking delle criptovalute.

Solana e Cardano sono altri importanti scambi di criptovalute che supportano lo staking di criptovalute.

Ricorda però che tutte le reti di criptovaluta non supportano lo staking di criptovalute.

Un metodo diverso per convalidare le transazioni è adottato da Bitcoin, la criptovaluta di gran lunga più vantaggiosa. Il processo è chiamato prova di lavoro. Prima di inviare un nuovo blocco e ottenere i potenziali premi, gli utenti sono invitati a dedicare un enorme sforzo di calcolo poiché il processo si basa sul mining di criptovalute ad alta intensità energetica.

Tuttavia, alcuni scambi di criptovalute e altre società finanziarie offrono la possibilità agli utenti di acquisire interesse per bitcoin e altre risorse digitali senza staking di criptovalute prestando le loro criptovalute.

Come scommetti sulla criptovaluta?

A seconda di quanto impegno finanziario, di ricerca e tecnico sei disposto a fare, puoi trovare diversi metodi per iniziare a fare staking di criptovaluta. Il tuo primo passo sarebbe decidere se affidare la tua criptovaluta a qualcuno che fa quel lavoro per te o autenticare le transazioni usando il tuo computer.

Le reti di crittografia che supportano lo staking crittografico consentono alle persone che possiedono token di fornire i token ad altri utenti da distribuire nelle transazioni di convalida, ottenendo così una quota dei premi.

Utilizzo di uno scambio

Utilizzare un servizio online per mettere in stake i tuoi token è l'opzione più semplice per te. Lo staking di criptovalute viene offerto in cambio di una commissione da alcuni popolari scambi di criptovalute.

Il capo della cripto-nativa di BlockFi, una società di servizi finanziari focalizzata sulle criptovalute, Rob Margolis, ha affermato che è probabilmente nel migliore interesse della maggior parte degli investitori utilizzare le risorse fornite da uno scambio.

Rob Margolis, che sovrintende alle relazioni con i clienti BlockFi, ad esempio minatori di criptovalute, aziende e fondi, ha inoltre affermato:

“Se lo guardi dal punto di vista di un utente medio, il servizio di staking di criptovalute è offerto da molte delle principali piattaforme centralizzate e lo eseguono con i migliori fornitori di infrastrutture nello spazio.”

Scambi che offrono staking

NerdWallet ha intervistato tutti gli scambi di criptovalute e ha scoperto che tre di tutte le reti crittografiche offrono staking crittografico per almeno alcune risorse crittografiche. Questi tre scambi di criptovalute sono Binance.US, Coinbase ed eToro. I programmi di ricompensa sono forniti da altri scambi di criptovalute che consentono agli utenti di raccogliere criptovalute aggiuntive in un modo sostanzialmente identico allo staking di criptovalute.

Puoi unirti a un pool di staking supervisionato da un altro utente se hai difficoltà a trovare uno scambio di criptovalute che supporti il ​​token che vuoi mettere in staking o se non sei disposto a fidarti di una rete di criptovalute per prendere decisioni per te relative alla tua criptovaluta picchettamento.

Per entrare a far parte di un pool di staking, ti verrà richiesto di sapere come utilizzare un portafoglio crittografico in modo da poter collegare facilmente i tuoi token con il pool di staking dei validatori.

Le informazioni su come ricercare i validatori sono fornite dai siti web ufficiali. Include siti Web con reti blockchain proof of stake che comportano anche collegamenti a dettagli su come si comportano.

Ad esempio, su Beaconcha, puoi trovare alcune informazioni potenzialmente utili sul sistema Ethereum.

Il responsabile dell'ingegneria dei dati presso la società di analisi Flipside Crypto con sede a Boston, Omkar Bhat, ha consigliato di esaminare attentamente il track record di un potenziale validatore.

Esaminando le informazioni pubblicamente disponibili, puoi determinare se un operatore di staking pool è mai stato rimproverato per errori o misfatti. Per proteggere le persone che delegano i token, alcuni definiscono anche le loro politiche. Puoi anche guardare altri dettagli, come il livello di commissioni o commissioni.

Omkar Bhat ha inoltre suggerito che è bene selezionare un pool di staking stabilito, ma il pool di staking che è il più grande in assoluto dovrebbe essere evitato. Le reti blockchain dovrebbero essere decentralizzate per ottenere una dichiarazione per evitare che un gruppo acquisisca troppa importanza.

“Per migliorare il decentramento di un ecosistema, le persone spesso affidano i propri token a validatori con potere di voto inferiore."

Diventare un validatore

Lo staking di criptovalute può complicarsi se configuri la tua infrastruttura di staking di criptovalute. Per questo è necessaria una copia scaricata dell'intera cronologia delle transazioni di una rete blockchain, apparecchiature informatiche adeguate e software. Anche la creazione di un'infrastruttura di staking di criptovalute può avere un costo di ingresso elevato.

Ad esempio, avresti bisogno di circa 32 ETH per iniziare sulla rete Ethereum, che varrebbe circa $ 84.000 il 31 gennaio 2022. Tuttavia, se ti unisci a un pool di staking o utilizzi un servizio online per lo staking di criptovalute, lo farai non essere chiesto di seguire tali regolamenti.

Che tipo di resi offre lo staking di criptovalute?

A seconda delle condizioni della criptovaluta (ad esempio, la domanda sulla rete blockchain presa in considerazione) e della procedura che utilizzi, le ricompense per lo staking delle criptovalute possono diversificarsi. Tuttavia, puoi ottenere alcune informazioni su cosa puoi aspettarti dalle tariffe offerte dallo scambio di criptovalute.

Ad esempio, alla fine di gennaio del 2022, Binance.US ha valutato che per l'algoritmo di staking delle criptovalute, l'intervallo di ricompense annuali sarebbe compreso tra il 4,5 e il 6,5%. Il guadagno percentuale annuo di algo era del 4% per Coinbase e, allo stesso modo, ether aveva un tasso percentuale annuo del 4,5%.

A scopo di confronto, è stato esaminato da NerdWallet che i rendimenti erano generalmente intorno allo 0,5% APY sui conti di risparmio. Inoltre, secondo la Federal Deposit Insurance Corporation, il rendimento medio degli Stati Uniti i conti di risparmio sono 0,06% APY.

Tuttavia, ricorda che lo staking delle criptovalute potrebbe non essere adatto a tutti. Prima di decidere se puntare la tua criptovaluta, dovresti porre alcune domande.

Nel crypto staking per un determinato periodo, le tue risorse vengono impegnate durante il quale non potresti accedervi per vendere o scambiare le tue risorse. Prima di mettere in staking la tua cripto, non dimenticare di guardare attentamente i termini se prevedi di spostarla con breve preavviso.

Non dovresti mai dimenticare che le criptovalute sono un investimento volatile. Sebbene in termini di rendimento dell'investimento, lo staking in criptovalute possa fornirti una misura di prevedibilità, i premi che ottieni dallo staking in criptovalute potrebbero non sembrare così impressionanti se il valore di mercato scende del 20%, ad esempio, quando lo stai puntando.

In definitiva, quando decidi di puntare la tua criptovaluta, dipende dal fatto che tu sia sicuro che lo staking delle criptovalute sia un buon investimento a lungo termine.

Ad esempio, il tuo desiderio di vendere i tuoi asset potrebbe non essere influenzato dalle oscillazioni quotidiane del valore delle criptovalute se sei sicuro del valore della rete Ethereum. Margolis ha affermato che per ottenere un accordo a breve termine dall'investimento in criptovalute che vuoi mantenere, lo staking in criptovalute è un'opzione.

Margolis ha inoltre affermato,

“Se hai una prospettiva fondamentale dell'asset e detieni dei token nel tuo portafoglio, allora sorge la domanda mentre l'asset si trova nel tuo portafoglio, cosa vuoi farne?"

Conclusione

Per alcuni utenti, lo staking delle criptovalute e i rischi e le ricompense potrebbero essere la risposta. Dopo un investimento iniziale nel crypto staking, gli utenti non richiedono sforzi quotidiani, il che rende il crypto staking un modo per guadagnare entrate passive.

Alcuni dei proprietari di criptovalute potrebbero trovare lo staking delle criptovalute una buona opzione. Tuttavia, ci sono anche altri modi per guadagnare un reddito passivo. Potrebbe aiutarti anche a cercare alcune di queste opzioni.