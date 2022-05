Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Oluwatoni Olujinmi CRIPTOVALUTE criptovalute, PUBBLICATO: 2 ore fa Come investire in criptovalute se il mercato è incerto? Tempo stimato di lettura: 10 minuti di Oluwatoni Olujinmi

Se sei arrivato fin qui, probabilmente sei ansioso di imparare come massimizzare i profitti della tua criptovaluta riducendo al minimo le perdite. In questo articolo, esamineremo come guadagnare dalla criptovaluta in un mercato incerto.

Dall'introduzione di Bitcoin nel 2009, la criptovaluta ha raggiunto le massime vette con una capitalizzazione di mercato di circa 2 trilioni di dollari a livello globale. È lo stesso del PIL dell'ottava economia più grande del mondo. Il boom delle criptovalute non è stato solo nelle dimensioni del mercato. Secondo un sondaggio della CNBC Millionaire Survey, l'83% dei millennial milionari possiede criptovalute. Secondo la CNBC Millionaire Survey, la maggior parte dei millennial milionari detiene la maggior parte della propria fortuna in criptovaluta e prevede di aggiungere di più nel 2022 nonostante i recenti cali di prezzo. È chiaro che molti soldi sono stati fatti e devono ancora essere realizzati con le criptovalute. Ma ci sono un buon numero di investitori che hanno subito pesanti perdite investendo in criptovalute, in particolare di recente quando ci sono molti speculazione e tensione nel mercato. Incertezza nel mercato delle criptovalute Il mercato delle criptovalute è soggetto a una quantità molto grande di rischio, instabilità e incertezza, spesso di conseguenza di fluttuazioni dei prezzi, regolamenti governativi, hype marketing e sentimenti pubblici. Ciò ha portato a una discreta quantità di critiche per le criptovalute come riserva di valore. Ma la fluttuazione è abbastanza comune tra le classi di attività associate a rendimenti elevati. Bitcoin, per esempio, è noto per fluttuare pesantemente, tanto quanto il 200% in entrambe le direzioni, nell'arco di un anno. L'incertezza associata alla criptovaluta può fungere da deterrente per i potenziali investitori a causa della paura. Se sei uno di questi investitori che ha rimandato i propri profitti in criptovalute a causa di questo sentimento, non preoccuparti e reinvesti semplicemente le strategie che avresti dovuto mettere in atto prima investire in qualsiasi token crittografico. Domande da porsi prima di investire in criptovaluta Perché sto investendo in criptovaluta? Devi chiederti perché stai facendo l'investimento. È solo per Fear of Missing Out (FOMO) o è per esplorare e capitalizzare un territorio inesplorato? Se stai provando le criptovalute solo perché un amico ha ottenuto enormi guadagni investendo in un altcoin, potresti metti nella moneta i tuoi risparmi di una vita solo per scoprire che le esperienze sono diverse. D'altra parte, se ti avvicini alla criptovaluta dall'angolo di provare ed esplorare un nuovo mercato, potresti trovare il successo che stai cercando. Erik Voorhees detto ogni volta il prezzo della criptovaluta sta aumentando, le persone iniziano a spendere molto di più. Questa citazione racchiude ciò che chiamiamo "umore positivo del mercato". Ci prova per dimostrare come le persone tendano ad avere false aspettative quando un oggetto volatile come una criptovaluta sale rapidamente di valore. Di conseguenza, le monete diventano sempre più rare man mano che più individui desiderano possederle. Non dovresti investire in una criptovaluta solo perché molti la stanno acquistando. È davvero il momento migliore per investire? Come con qualsiasi altro asset di investimento, ci sono momenti buoni e cattivi per investire i tuoi soldi in criptovaluta. I periodi difficili sono solitamente periodi in cui il mercato è molto teso a causa di regolamenti governativi, voci, notizie e tweet di influencer. È troppo bello per essere vero? Se la moneta fa grandi promesse, probabilmente è una truffa. I token che promettono di triplicare il tuo investimento in settimane senza una strategia chiara e dichiarata sono molto probabilmente una bufala e non valgono il rischio. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è. Quanto sono disposto a perdere? A causa della volatilità del mercato delle criptovalute, è molto probabile che tu finisca per perdere il tuo investimento Osservare fedelmente le tendenze e condurre ore di analisi finanziaria aumenterà le tue possibilità, ma il profitto non è mai completamente assicurato. Una buona regola pratica, soprattutto quando si inizia, è investire come molto sei disposto a perdere. Ne so davvero abbastanza su questo investimento? È importante stabilire tutte le conoscenze di base necessarie prima di investire in qualsiasi token. Leggi il whitepaper associato e chiarisci se la moneta ha dei casi d'uso effettivi fattibili. Se così non fosse, potrebbe essere comunque un buon investimento, ma le tue possibilità di perdere il tuo capitale sono maggiori. Se hai appena iniziato, è importante conoscere le basi della criptovaluta. Non c'è mai una possibilità assoluta che non subirai perdite investendo in criptovalute, ma ci sono alcune misure che dovresti adottare per ridurre al minimo le perdite . Analisi Se stai cercando di diventare un trader esperto, devi assolutamente capire fondamentale e analisi tecnica. L'analisi tecnica è un metodo per valutare un investimento identificando modelli e tendenze nelle classifiche. L'analisi tecnica viene utilizzata principalmente dai trader per valutare gli investimenti a breve termine. L'analisi fondamentale implica l'esame dell' utilità di una moneta, la nicchia che è stata creata per riempire e le opportunità e le sfide sul suo cammino. L'analisi fondamentale considera il potenziale finanziario di una moneta utilizzando vari strumenti e metriche. L'analisi fondamentale è più utile per gli investimenti a lungo termine. Entrambe le forme di analisi possono essere applicabili alla tua strategia di investimento. Corretta gestione del rischio Questo è, forse, il fattore più importante che distingue i magnati dai poveri. I magnati non mordono mai più di quanto masticano. Indipendentemente dal tuo investimento appreso e da quanto meticolosamente hai condotto la tua analisi, è sempre opportuno adottare un approccio conservativo agli investimenti. La gestione del rischio può essere una pratica complicata che sfugge anche agli investitori più esperti e che spesso si impara meglio attraverso Esperienza. Tuttavia, una regola generale è il standard aureo (o il rapporto rischio/rendimento aureo). Questo rapporto è ampiamente accettato come 1:3, ovvero la tua ricompensa da ogni il commercio che fai dovrebbe essere 3 volte il tuo rischio. Ciò implica che, secondo lo standard d'oro, se si entra in uno scambio a $6000, il proprio stop-loss dovrebbe essere a $5800 se si prende- il profitto è di $ 6600. Questo porta il tuo rischio a $ 200 e la tua ricompensa prevista a $ 600, un rapporto 1:3. Imposta uno stop-loss Un ordine stop-loss è uno strumento di gestione del rischio che chiude automaticamente un posizione non appena viene raggiunto un determinato prezzo. Limita le perdite di mercato liquidando immediatamente i tuoi asset. Uno stop-loss riguarda la tua propensione al rischio, ovvero quanto sei disposto a perdere ed è uno strumento fondamentale nel mercato volatile delle criptovalute. L'utilizzo del tipo comune di stop loss richiede il monitoraggio del mercato e l'impostazione di un nuovo stop loss ad ogni movimento a tuo favore. Uno trailing stop loss ti evita il problema monitorando le fluttuazioni del mercato e impostando un nuovo stop loss in base alle tue specifiche. con un piano: dovresti avere un piano dettagliato per investire in criptovaluta. Ti aiuterà a massimizzare le tue vestibilità e ridurre al minimo le perdite. Un piano di trading è un documento delineato in cui elenchi i tuoi obiettivi, la tua propensione al rischio e i tuoi regole per investire. Non solo ti aiuterà a ridurre le perdite quando la tendenza si sta muovendo contro di te, ma anche a resistere alla tempesta in vista di una grande manna. I migliori consigli e strategie per investire in criptovaluta Diversifica il tuo portfolio Dovresti provare il più possibile a includere un buon numero di diverse monete in il tuo portafoglio. L'inclusione di monete non correlate nel tuo portafoglio servirà da copertura in caso di una forte flessione del mercato. Evita di diversificare eccessivamente il tuo portafoglio È facile perdersi nella speculazione e previsione del costo del dollaro quando arriva alle criptovalute. Vuoi diversificare il tuo portafoglio ma non vuoi mai saltare all'ultima tendenza senza pensarci troppo. Applica la media del costo in dollari nella tua strategia Dollar Cost Averaging (DCA) è la pratica di investire gradualmente piccoli, importi di denaro predeterminati a intervalli distanziati. Ciò serve per ridurre al minimo gli effetti dell'instabilità dei prezzi sul tuo capitale. Determina quanto del tuo portafoglio di investimenti sarà in criptovaluta. Gli esperti generalmente lo scheggiano su 5% del tuo portafoglio di investimenti è un buon benchmark a cui puntare per investire in criptovaluta. Concentrati maggiormente sugli risorse blue chip all'avvio. Utilizzato come termine aziendale, "blue chip" si riferisce a società ben consolidate finanziariamente stabili con un record di profitto anche in tempi di instabilità economica. In crittografia, le blue chip sono usate per denotare monete con una capitalizzazione di mercato di almeno $ 2 miliardi. Una grande capitalizzazione di mercato ti assicura che ci saranno acquirenti disponibili per le tue monete, se desideri venderle. Pensieri finali Applica la due diligence agli investimenti. Non puoi mai imparare troppo su un investimento. Dai un'occhiata ai casi d'uso associati alla criptovaluta che ti interessa, selezionali e verifica se sono fattibili. Leggi il whitepaper. Poni domande su forum e piattaforme come Quora. In genere dovresti evitare di investire sulla base di consigli sui social media, opinioni di influencer e hype marketing. Non che si escludano a vicenda. Sii paziente e accetta trucchi che potresti perdere denaro. La criptovaluta non è uno schema per arricchirsi rapidamente. Ci vuole tempo per dare i suoi frutti. L'investimento in criptovalute è associato a molti rischi, ma c'è anche un'enorme quantità di denaro da investire fatto. La volatilità del mercato e le decisioni di impulso sono responsabili del rischio. Questi rischi possono essere mitigati se tratti le criptovalute come faresti con qualsiasi altro mercato. Sebbene sia un mercato entusiasmante, con la reputazione di realizzare alcuni profitti sostanziali in un breve lasso di tempo, non è affatto facile fare trading di criptovaluta, e c'è un grande rischio coinvolto.

Oluwatoni Olujinmi

I was born in a city surrounded by seven hills in the southwestern part of Nigeria; the legendary Ibadan. I possess a bachelor's degree in Physiology from the prestigious Ladoke Akintola University of Technology. However, drawing on my affinity for writing since childhood, I launched my own business as a Freelance Content Writer in 2019 and got certified by Hubspot.

I have since written for several companies covering a wide range of industries, including digital marketing, franchising, and real estate. Franchise123 calls me one of their finest

writers. Content marketing is so powerful and I love bringing that magic to businesses. When I am not writing, then am composing songs. I enjoy exercising my creative prowess.