Poiché la criptovaluta è il nuovo denaro, puoi regalare criptovalute a qualcuno a loro insaputa, e ne saranno entusiasti! E cosa c'è di meglio che regalare qualcosa che può aiutare la persona amata a guadagnare di più in futuro. Sia che tu voglia dare criptovaluta o aiutarla ad investire nella blockchain, questo articolo fa per te.

Con il crescente interesse per le criptovalute, molte persone stanno pensando di usarle in modi diversi e, naturalmente, anche i regali sono qualcosa che puoi inventare.

Ci sono anche app in cui puoi scambiare criptovalute come Robinhood, che ultimamente sta guadagnando popolarità perché ora il trading è più facile che mai. Puoi fare tutto questo mentre sei al sicuro dagli hacker che vogliono accedere alle tue informazioni personali in modo che possano rubare fondi da conti non protetti solo da password.

Come regalare criptovalute

Quando si tratta di fare un regalo, ci sono molte diverse criptovalute disponibili. Ma uno dovrebbe restare con monete famose come Bitcoin e Ethereum (ETH).

Ci sono altre opzioni da considerare, come una stablecoin. Una criptovaluta ancorata e con commissioni di transazione inferiori rispetto alle criptovalute.

Le criptovalute sono una nuova entusiasmante tecnologia che ha il potenziale per cambiare tutto ciò che sappiamo sulla finanza, ma comporta molti rischi. Solo il tempo dirà quali criptovalute avranno successo e quali non riusciranno a superare l'ondata iniziale - quindi procedi con cautela!

I regali crittografici sono di gran moda in questi giorni, ma se vuoi assicurarti che il destinatario mantenga le sue criptovalute più a lungo, potrebbe essere meglio dare loro una moneta consolidata.

Scopri di più in dettaglio su come funzionano i regali in criptovaluta. Questo video informativo di aantonop spiega molto bene come regalare criptovaluta.

Puoi ottenere buoni regalo in criptovalute

Fai il regalo di Bitcoin o di un'altra criptovaluta in modo ponderato e personale per mostrare a qualcuno quanto ci tieni. E puoi farlo regalando loro una carta regalo in criptovaluta.

Ora puoi inviare bitcoin come regalo e non preoccuparti mai di perdere l'abbraccio di apprezzamento del destinatario! Alcune piattaforme, come BitCard o e-Gift card di Coinbase, consentono agli utenti di aggiungere banconote in dollari sulle loro carte che possono riscattare in cambio di criptovalute.

Ora puoi regalare la carta regalo crittografica perfetta per ogni occasione con pochi clic. Scegli tra modelli predefiniti e scrivi un messaggio personalizzato per la persona amata.

Attento alle truffe! Non vuoi che i tuoi soldi guadagnati duramente vadano a qualche persona a caso su Internet, giusto? La criptovaluta può essere facilmente inviata e ricevuta, il che la rende una forma di pagamento interessante nel mondo di oggi in cui tutto sembra sospetto.

Il miglior consiglio che possiamo darti su questi tipi di frodi? Non fidarti di chi chiede le tue informazioni personali a meno che non abbia mostrato qualche prova che la sua azienda esiste nella realtà!

La Federal Trade Commission ha recentemente emesso un avviso a tutti i possessori di criptovaluta, dicendo loro che se qualcuno richiede pagamenti con la tua valuta digitale e lo chiede in anticipo o paga utilizzando buoni regalo, è probabile che vengano truffati.

Consigliano di utilizzare solo piattaforme ben note che dimostrino nel tempo di essere aziende rispettabili nel loro campo, quindi non cadere vittima!

Puoi usare uno scambio di criptovaluta

Il principale product manager dell'exchange di criptovalute Gemini, Franck Kengne, ha affermato che lo scambio di criptovalute è uno dei modi più credibili e sicuri per fornire criptovalute. Oltre ad acquisire criptovaluta, gli utenti possono anche inviare , prenota e acquista più criptovaluta se lo desidera.

Se il destinatario desidera acquistare più criptovalute in futuro, gli verrà chiesto di generare un account crittografico con lo scambio e aggiungere un metodo di pagamento come una carta di credito o di debito o un conto bancario.

Kengne dice che il destinatario condividerà la sua chiave pubblica con il mittente— la chiave fungerà da indirizzo di portafoglio. La chiave pubblica può essere una lunga serie di lettere spontanee o una sequenza di numeri, oppure un codice QR.

Il mittente utilizzerà quindi il proprio portafoglio crittografico e scansionerà il codice QR o copierà e incollerà la chiave pubblica nel campo del destinatario. Il destinatario aprirà quindi il proprio portafoglio crittografico per ricevere il pagamento. Questo è tutto; hai acquisito la tua criptovaluta.

La procedura può variare per altri scambi, ma puoi trovare manuali su come inviare criptovalute per un particolare scambio, come coin base e binance.

A dicembre, Robinhood ha introdotto una funzione di regalo crittografico che consente agli utenti di inviare sette criptovalute tramite l'app di trading, tra cui Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Sebbene non sia uno scambio, puoi anche inviare bitcoin come regalo sull'app cash.

Memorizzazione di criptovalute: Crypto Wallet

Per inviare e ricevere criptovalute è necessario un portafoglio crittografico come un libro mastro o trezor. Questi portafogli crittografici archiviano i tuoi soldi in modo sicuro.

Sono disponibili molti portafogli diversi e ci sono diversi fattori da considerare quando si sceglie un portafoglio. Ad esempio, se sei un principiante che utilizza un portafoglio crittografico, desideri utilizzare il tuo portafoglio solo per bitcoin o altre criptovalute o desideri accedere al tuo portafoglio tramite telefono o computer.

Portafogli di carta

Puoi ottenere un portafoglio crittografico purché tu abbia una chiave pubblica e una chiave privata; la tua chiave pubblica funge da indirizzo che puoi condividere con altri utenti per ricevere criptovaluta. La chiave privata è la prova che sei il destinatario deliberato della transazione e questa chiave è solo per te.

I portafogli di carta non possono essere hackerati, quindi una volta erano super sicuri e affidabili, ma attualmente i portafogli di carta non sono il metodo consigliato per prenotare la criptovaluta.

Un portafoglio di carta è costituito da carta con un codice QR stampato su di esso e chiavi. Un generatore online come WalletGenerator.net può generare queste chiavi e codici QR.

Per utilizzare il portafoglio di carta per le criptovalute, ti verrà richiesto di trasferire le criptovalute in uno scambio come coinbase scansionando il codice o digitando le informazioni chiave, oppure puoi anche utilizzare un portafoglio live.

Sebbene il vantaggio di un portafoglio di carta sia che non può essere violato, i generatori o le reti su cui si trovano le tue informazioni possono ancora essere violati. Inoltre, puoi perdere le tue criptovalute per sempre se danneggi o perdi il tuo portafoglio di carta.

Conservazione a freddo

La tua chiave privata viene tenuta offline, spesso su un componente hardware come un'unità USB da cold wallet.

Questa funzione rende difficile l'hacking di un cold wallet perché un hacker ha bisogno del tuo hardware wallet e della tua password per hackerare il tuo cold wallet. Significa anche che se perdi il tuo portafoglio freddo senza alcun backup, perderai le tue criptovalute per sempre.

Archiviazione a caldo

Gli hot wallet sono connessi a Internet e sono digitali.

Puoi accedere al tuo hot wallet tramite telefono o computer o da qualsiasi luogo sia disponibile un servizio Internet e questa funzione rende questi hot wallet super accessibili e affidabili.

Ma la stessa caratteristica degli hot wallet li rende super vulnerabili per gli hacker rispetto ai cold wallet. Durante il trading su una piattaforma come Robinhood, potresti aver bisogno di un portafoglio di custodia e, sebbene tale trading, la piattaforma trattiene il tuo portafoglio e non te.

Come vengono tassati i regali in criptovaluta?

Non sarà tassato fintanto che la criptovaluta sarà al di sotto della franchigia fiscale sui regali ($ 15.000) a partire dal 2021.

Tuttavia, se il destinatario del regalo vende la criptovaluta che gli dai e ci guadagna, quel profitto sarà tassabile perché l'IRS tratta le criptovalute proprio come una proprietà.

Proprio come le azioni, anche le criptovalute sono tassate. Quindi, se il venditore detenesse la criptovaluta per meno di un anno, dovrebbe un'imposta sulle plusvalenze a breve termine e, allo stesso modo, il venditore dovrà pagare l'imposta sulle plusvalenze a lungo termine se ha detenuto la criptovaluta per più di un anno.

Informa i tuoi amici e la tua famiglia su Crypto

Potresti avere delle spiegazioni da fare se il fortunato destinatario del tuo regalo crittografico non riconosce la sua blockchain dalla catena di approvvigionamento.

Il destinatario deve capire come conservare il regalo crittografico in modo sicuro, e questa è la cosa più importante da considerare. Se il tuo regalo ha attirato l'attenzione del destinatario, devi chiarire dove possono trovare maggiori informazioni al riguardo.

Ricorda che la criptovaluta non sarà un regalo per tutti. Se sei un fanatico delle criptovalute, i passaggi seguenti ti aiuteranno a mettere un po' di criptovalute sotto l'albero di Natale.

Decidi quale criptovaluta desideri regalare

Sebbene esistano migliaia di criptovalute diverse, ha perfettamente senso selezionare le monete più conosciute come Bitcoin, Ethereum (ETH), Cardano (ADA) o anche Solana (SOL) come un regalo. Anche le criptovalute ancorate a un'azione come il dollaro USA, come una stablecoin con una commissione di transazione bassa, possono essere considerate un regalo.

Conclusione: decidi come vorresti regalare le criptovalute

Esistono diversi modi per regalare le tue criptovalute, proprio come regalare contanti. Tuttavia, dovrai acquistare criptovaluta prima di poterla regalare a qualcuno.

Utilizza uno scambio di criptovalute se la persona a cui stai inviando la cripto ha già un portafoglio crittografico. Gli scambi crittografici forniscono anche servizi di carte regalo crittografiche come Coinbase e Binance, che richiedono un portafoglio crittografico.

Puoi anche utilizzare una carta regalo crittografica disponibile su diversi scambi crittografici. Assicurati di cercare recensioni online per evitare truffe.

Puoi anche usare un portafoglio di carta per questo scopo. Per una transazione in criptovaluta sono necessarie una chiave pubblica e una chiave privata. Puoi considerare la chiave pubblica come il tuo conto bancario e la chiave privata come il PIN di quel conto. Il portafoglio di carta è praticamente un modo sicuro per regalare criptovalute.

Se acquisti per un appassionato di criptovalute, un portafoglio hardware potrebbe essere una buona idea. I portafogli hardware sono piccoli dispositivi tenuti offline perché hanno meno probabilità di essere violati.