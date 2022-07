Dopo alcuni mesi di calo del valore, il prezzo di Shiba Inu è di nuovo in aumento. Non è un nome nuovo nel settore delle criptovalute, quindi potresti voler sapere come è diventato così grande dal nulla. Scopriamolo in questo articolo.

La pandemia globale di COVID-19 non solo ha danneggiato l'economia globale, ma ha anche colpito l'industria delle criptovalute. Tuttavia, mentre la maggior parte delle attività economiche stava subendo un duro colpo, era giunto il momento per un settore unico di brillare: l'industria dei meme. Quando i meme sono diventati parte della nostra vita quotidiana durante la pandemia, hanno avuto una maggiore influenza anche sul commercio, soprattutto il commercio di criptovalute. Di conseguenza, le monete meme hanno preso il controllo dell'industria delle criptovalute. Quando la maggior parte del settore ha subito il danno, le meme coin sono aumentate a fama—Prima Dogecoin e poi Shiba Inu.

Quello che era iniziato come uno scherzo in seguito è diventato un affare serio e una scelta di investimento interessante per molte persone in tutto il mondo. Dogecoin era nel settore delle criptovalute da molto tempo, molto prima della pandemia. Chi sapeva che una criptovaluta appena creata sarebbe stata il suo principale concorrente? Il valore alle stelle di Shiba Inu ha reso molte persone ricche grazie ai loro piccoli investimenti quando tutto il resto stava fallendo.

Se non hai mai sentito parlare di questa criptovaluta prima, ti starai chiedendo di cosa si tratta e come è diventata così popolare? In questo articolo, discutiamo dell'attività dietro Shiba Inu, la sua posizione nel mondo delle criptovalute e analizza se è una buona idea investire in essa.

Cos'è Shiba Inu?

Come suggerisce il nome, le monete meme sono monete parodia. Non sono i prodotti digitali che offrono utilità nella vita reale. Shiba Inu è un token basato su Ethereum. È stato creato da Ryoshi nell'agosto 2020 come esperimento. L'idea era quella di creare un ecosistema di criptovalute controllato dalla comunità dal nulla. È stato lanciato nell'agosto 2020.

Dogecoin è stata la prima valuta meme lanciata nella sfera delle criptovalute. Si può affermare con certezza che Shiba Inu è una criptovaluta ispirata a Dogecoin. Con la sua popolarità, tuttavia, è diventato uno dei rivali più stretti di Dogecoin nell'universo dei meme.

Oggi Shiba Inu è più popolare come investimento redditizio che come scherzo. Gli investitori in criptovalute, in particolare i fan del token chiamato SHIBarmy, hanno un'enorme fede nel token. SHIB non è più solo un rivale di Dogecoin . È tra le migliori criptovalute al mondo per capitalizzazione di mercato.

Il clamore di Shiba Inu

L'hype dietro Shiba Inu ha qualcosa a che fare con una delle persone più influenti del nostro tempo: Elon Musk. Elon ha dato il primo grande impulso al token SHIB twittando sulla sua considerazione di ottenere uno Shiba Inu Dog. Ha portato il valore del token di quasi il 300%. Tuttavia, ci sono molte altre cose dietro il suo clamore.

C'è stata una notevole attenzione da parte della comunità dei media e delle criptovalute quando il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha donato quasi un miliardo di SHIB a un fondo indiano per il COVID relif. L'attenzione è stata ancora maggiore quando ha bruciato quasi sei miliardi di token SHIB per assicurarsi che il denaro non fosse concentrato in un unico posto.

Come esperimento per costruire da zero una community decentralizzata, il team non ha tenuto le monete con sé durante la creazione dei token. Era una pratica che assicurava il massimo livello di decentramento.

Il team ha prima prodotto un quadrilione di token e poi ha creato Shiba Inu con l'aiuto di un contratto intelligente. Dei quadrilioni di gettoni, metà hanno dato al mercato aperto e l'altra metà hanno inviato al portafoglio di Vitalik Buterin.

Come tutti sappiamo, Vitalik ha donato il 10% delle monete e ha bruciato il resto, facendo scendere immediatamente il prezzo. Tuttavia, si è poi reso conto che Buterin aveva dimezzato l'importo in circolazione, rimuovendo la pressione di vendita dal mercato. Ha rimosso quasi la metà dell'offerta dal mercato ed è iniziato il clamore attorno a Shiba Inu. Metà dei token circola attualmente nel mercato delle criptovalute.

Ecosistema Shiba Inu

L'ecosistema di Shiba Inu ha alcuni token, una raccolta di NFT, una piattaforma di trading e un incubatore. Monete:

Shiba Inu (SHIB)—la valuta fondamentale del progetto.

Leash (LEASH)—il secondo token. Ha una fornitura totale di soli 107.646 token.

Bone (BONE)—progettato come token di governance per consentire ai titolari di SHIB di votare sulle prossime proposte. Ha una fornitura totale di 250.000.000 di token e si inserisce tra SHIB e LEASH in termini di fornitura di circolazione.

L'ecosistema include anche:

ShibaSwap. È una piattaforma finanziaria decentralizzata (DeFi) creata per facilitare uno spazio di trading di criptovalute sicuro e decentralizzato. Le monete più acquistate su ShibaSwap sono SHIB.

Incubatrice Shiba Inu. Mira a concentrarsi oltre le forme d'arte popolari e scoprire nuovi modi per onorare la creatività.

Shiboshi. Si tratta di una raccolta di 10.000 NFT generati da Shiba Inu sulla blockchain di Ethereum. Con caratteristiche diverse, ogni Shiboshi è unico e collezionabile.

Perché Shiba Inu è popolare tra i nuovi investitori?

I token SHIB hanno un valore minuscolo: nemmeno un decimo di centesimo, ma ce ne sono un quadrilione sul mercato. Anche un dollaro acquisterà un gran numero di token SHIB. Chissà che valore avranno in futuro?. Questa caratteristica rende un investimento più attraente, soprattutto per i nuovi investitori in criptovalute.