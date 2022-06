La criptovaluta è diventata un colosso e ha attratto enormi investimenti, ma questo ha portato con sé hacker e malfattori. In questo articolo imparerai le migliori pratiche su come investire e archiviare criptovalute in sicurezza. Continua a leggere per proteggere il tuo investimento in criptovalute e scoprire la criptovaluta più sicura in cui investire.

Le criptovalute sono diventate una modalità popolare di investimento digitale in questi giorni. Difficilmente puoi trovare una persona che non abbia sentito parlare di Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.

Ma ci sono ancora un certo numero di persone che conoscono le criptovalute ma non sanno come funzionano. Sono preoccupati per la sicurezza e si chiedono se finiranno per perdere tutti i loro soldi nel mercato delle criptovalute.

Se sei una di queste persone che non ha molte conoscenze sulle criptovalute, su come funzionano e se sono un investimento sicuro, questo articolo è per te. In questo articolo parlerò di tutto ciò che devi sapere sulla sicurezza delle criptovalute, come tenerle al sicuro, quale portafoglio dovresti usare e qual è la criptovaluta più sicura in cui investire.

Cosa significa decentramento?

Devi sapere che le criptovalute sono decentralizzate. Ciò significa che come utente hai la proprietà completa sui tuoi investimenti e hai tutti i poteri nelle tue mani. Ma con tali poteri e proprietà derivano le responsabilità. Poiché è completamente decentralizzato, solo tu sei responsabile delle tue risorse crittografiche e quindi devi prestare la massima attenzione.

Ciò ha spesso portato gli hacker a prendere di mira utenti che non sono così attenti e non mettono al sicuro i loro fondi in modo responsabile. Ricorda, la criptovaluta è una risorsa digitale che ha un valore istintivo e quindi può essere facilmente avviata e trasferita istantaneamente a qualche altro proprietario. Una volta completata la transazione, non c'è modo di ritrasferirla dall'hacker anche al tuo account.

Questo è ciò che rende preoccupati la maggior parte degli investitori che hanno investito azioni e altri fondi comuni di investimento e hanno paura di investire i loro sudati soldi in criptovalute. Ricerche condotte nel 2020 mostrano che l'hacking globale delle criptovalute ha superato i 3,8 miliardi di USD. Questo è esattamente il motivo per cui le piattaforme di criptovaluta e le piattaforme di scambio di criptovaluta stanno investendo sempre più soldi nella sicurezza informatica e stanno cercando di rafforzarla.

Come conservare le criptovalute in modo sicuro?

Allora come puoi conservare le tue criptovalute in modo sicuro? Bene, ecco 10 suggerimenti che devi seguire se hai investito i tuoi soldi in criptovalute o hai intenzione di investire i tuoi soldi in esse -

1. Comprendi la sicurezza informatica e come funziona - Una cosa che devi assolutamente non dimenticare mentre usi la criptovaluta è che queste sono decentralizzate, il che significa che la responsabilità della loro sicurezza dipende da te. Quando tieni i tuoi soldi nelle banche, ti fanno pagare per tenere i tuoi soldi al sicuro, ma nel mondo delle criptovalute, gli utenti sono responsabili del sicurezza dei propri beni.

Quindi, non agitarti troppo subito dopo aver effettuato la tua prima transazione. Oltre a investire in criptovalute, assicurati di ottenere anche una sicurezza hardware conveniente e di facile utilizzo, che manterrà al sicuro le tue transazioni e le tue criptovalute.

2. La piattaforma di trading che scegli deve essere affidabile e dotata di un meccanismo assicurativo - La maggior parte degli utenti detiene le proprie criptovalute su varie piattaforme di trading e, in tal caso, la scelta di una piattaforma perfetta e sicura diventa molto importante. A questo punto non ci sono benchmark che possano aiutarti a capire quale sia la piattaforma migliore.

3. Solo essere ben informati non è sufficiente, fai anche un test di sicurezza completo - Devi avere un'idea di tutti i tipi di truffe che potresti dover affrontare. Una delle truffe più comuni è il phishing e, in tal caso, devi sapere tutto sulla tecnica dell'adescamento. Devi anche sostenere test di sicurezza anti-phishing dove dovrai rispondere a 8 o più domande in soli 10 minuti di tempo. Ciò aumenterà la tua sicurezza.

4. Assicurati di utilizzare l'autenticazione a due fattori - La maggior parte di queste piattaforme spesso richiedono l'autenticazione a due fattori. Ma la maggior parte degli utenti ritiene che l'utilizzo di questi strumenti sia una seccatura. Devi prenderti del tempo e cercare di comprendere l'autenticazione a due fattori e questo ti aiuterà a ottenere una maggiore sicurezza.

5. Avere una password complessa diversa dagli altri account online - Il modo comune in cui gli hacker tentano di hackerare il tuo account è hackerare la tua password. E quindi, devi adottare alcune misure preventive per assicurarti che ciò non accada. Puoi anche registrarti con una nuova email e inserire una password completamente nuova e sicura in modo che gli hacker non possano hackerare o clonare il tuo account.

6. La tua risorsa deve essere diversificata nel rapporto di 70:20:10 - Devi sempre ricordare di conservare le tue risorse crittografiche in portafogli freddi e caldi nella proporzione del 70%, 20% e 10%, proprio come faresti in caso di archiviazione le altre tue risorse in una sorta di altri portafogli fisici o offline. Non conservare mai tutto il tuo valore in un unico portafoglio.

7. Avere un portafoglio futuro che rappresenti le tendenze future - La maggior parte degli utenti sono più a loro agio con la sicurezza fisica che con la sicurezza online. Quindi, per mantenere le tue criptovalute al sicuro puoi tenere le chiavi o i numeri crittografici stampati su carta o incisi su metallo e tenerli al sicuro.

Questo ti aiuta ad avere sicurezza fisica per la tua criptovaluta. Dovrai anche cercare un portafoglio di criptovaluta che sia a prova di manomissione. Quel portafoglio avrà un solo scopo: custodire le tue risorse in modo sicuro.

8. Non perdere le risorse bilanciando il rischio di una protezione eccessivamente complessa - È vero che una sicurezza complessa manterrà le tue criptovalute al sicuro. Ma è anche vero che se le tue criptovalute sono protette con strutture di sicurezza molto complesse, potresti correre rischi maggiori. Quindi, cerca di mantenere la tua sicurezza semplice, ma molto efficace.

9. Verifica se i tuoi dati personali e quelli relativi alle criptovalute sono protetti - Per proteggere le tue criptovalute, devi anche prestare attenzione alla protezione dei tuoi dati personali. La maggior parte dei tuoi dati di criptovaluta come nomi utente e ID sui forum della comunità di criptovalute possono essere simili ai tuoi ID utente dei social media. Questo può aiutare l'hacker a sapere tutto di te. Quindi,

10. Infine, è fantastico avere un amico esperto di cripto-sicurezza - È anche bello avere un amico esperto di sicurezza informatica. Spesso dovrai affrontare alcuni problemi generali e avere un amico esperto ti sarà utile durante quel periodo.

Come mantenere sicuro il portafoglio Crypto?

Anche mantenere il tuo portafoglio crittografico al sicuro è molto importante se vuoi stare al sicuro dagli hacker. Ecco alcuni suggerimenti che puoi seguire per mantenere il tuo portafoglio crittografico al sicuro -

Utilizza un portafoglio freddo - I cold wallet sono un'opzione davvero sicura. A differenza di altri portafogli, questi portafogli non si connettono a Internet e quindi sono completamente sicuri. Se conservi tutte le tue chiavi private in un portafoglio freddo, sarai in grado di mantenere tutte le tue chiavi crittografiche al sicuro.

Utilizza Internet sicuro - Un altro consiglio molto semplice ma molto importante che devi seguire è utilizzare una connessione Internet sicura durante le transazioni. Non utilizzare mai alcun tipo di rete Wi-Fi pubblica per effettuare tali pagamenti. infatti, anche quando utilizzi il tuo WiFi personale, assicurati di utilizzare una VPN che aumenterà la tua sicurezza.

Avere più portafogli - Non ci sono davvero limitazioni per quanti portafogli puoi avere. Quindi, è sempre bello avere molti portafogli e mantenere i tuoi investimenti in più portafogli. Questo assicurerà che se uno dei tuoi portafogli viene mai violato, tutto il tuo investimento non verrà violato. Ciò riduce anche i rischi delle tue risorse crittografiche.

Proteggi i tuoi dispositivi personali - Devi assicurarti che tutti i tuoi dispositivi personali siano al sicuro. Utilizza antivirus e la sicurezza hardware anti-hacking a prezzi accessibili deve essere installata nei tuoi dispositivi da dove effettui tutte le tue transazioni crittografiche. Prendi in modo che gli hacker non possano sfruttare la debole sicurezza del tuo dispositivo.

Continua a cambiare le tue password regolarmente - Una password complessa è molto importante per mantenere le tue criptovalute al sicuro. Non importa quanto siano forti le tue password, gli hacker potrebbero essere ancora in grado di decodificarle, quindi è meglio se continui a cambiare la tua password ogni tanto.

Qual ​​è la criptovaluta più sicura in cui investire?

Per mantenere la sicurezza, devi anche investire in criptovalute sicure. Ecco alcune delle criptovalute più sicure in cui puoi investire nel 2022 -

Bitcoin - Il bitcoin è senza dubbio il re di tutte le criptovalute. È stata la prima criptovaluta ad essere lanciata nel mercato delle criptovalute nel 2009. È una delle criptovalute altamente scambiate con un capitale elevato. La maggior parte delle altre criptovalute seguirà la tendenza del Bitcoin, ad esempio, se il bitcoin va male, lo faranno anche le altre criptovalute. È senza dubbio una delle criptovalute più sicure in cui investire.

Ethereum - Ethereum non è solo una criptovaluta, ma anche una piattaforma di scambio di criptovaluta. È stato introdotto per la prima volta nell'anno 2015 e da allora ha registrato enormi guadagni. Ora è diventata una delle criptovalute più discusse e utilizzate al mondo. Ci sono molti grandi investitori in Ethereum tra cui Microsoft, JP Morgan, Intel, ecc.

Polygon - Polygon è un'altra criptovaluta molto sicura. È anche una catena laterale di Ethereum e questo è ciò che lo rende così affidabile. Ogni transazione in questa criptovaluta è anche molto conveniente e regola ogni transazione in pochi secondi.

Sushi - Questa è un'altra criptovaluta che non solo è molto sicura, ma paga anche dividendi ai suoi proprietari. I suoi utenti possono ricevere commissioni di trading da questa piattaforma che la rende così unica nel mercato delle criptovalute. Se vuoi guadagnare dividendi da una criptovaluta sicura, allora questa è quella che dovresti scegliere.

Solana - Un altro concorrente di Ethereum e tanto popolare quanto Solana. È una criptovaluta molto sicura che ha guadagnato popolarità nel 2021. È iniziata con $ 1 nel 2021 e ha raggiunto $ 200 nel 2022. Ci sono molte persone che hanno investito in questa criptovaluta, rendendola molto forte.

Conclusione

Ci sono circa 71 milioni di utenti di blockchain ad aprile 2021. È vero che le criptovalute possono essere violate se non gestite correttamente, ma è anche vero che hackerare il tuo account crittografico non è così facile.

Segui tutti i suggerimenti sopra menzionati e, insieme ad essi, fai le tue ricerche, che ti aiuteranno a mantenere le tue criptovalute al sicuro. Il mercato delle criptovalute è ancora una tecnologia molto nuova e complessa, quindi segui tutti i suggerimenti per vivere un'esperienza crittografica sicura e senza problemi.