Il processo di vendita di bitcoin e altre criptovalute è semplice, ma devi considerare le diverse strade disponibili e decidere quale è appropriata per te. In questo articolo tratteremo i principali metodi di vendita di criptovalute, nonché alcuni dei loro aspetti negativi.

Non è mai facile sapere come vendere bitcoin poiché è importante tirare fuori i tuoi soldi come lo è investirci.

Bitcoin (BTC) può essere venduto più o meno allo stesso modo in cui può essere acquistato, tranne per il fatto che il processo è invertito. Se vuoi vendere bitcoin, devi averli nel tuo portafoglio bitcoin.

Sono disponibili diversi metodi per l'acquisto di Bitcoin. Se vuoi vendere alcuni, tutti o una parte dei tuoi Bitcoin, sono disponibili diverse opzioni, tra cui uno scambio di criptovaluta online, transazioni peer-to-peer o ATM dirette e transazioni peer-to-peer dirette online o su- sito.

Senza ulteriori indugi, entriamo subito in gioco!

Come vendere Bitcoin?

Le criptovalute sono diventate popolari negli ultimi anni. Tuttavia, l'acquisto di bitcoin costituisce solo una parte dell'equazione. Oltre a sapere come vendere bitcoin, dovrai sapere come trarre profitto dal tuo investimento.

Per vendere i tuoi bitcoin e altre criptovalute, puoi scegliere tra diversi metodi. È importante essere consapevoli dei vantaggi, degli svantaggi e dei rischi associati a ciascuno di essi. I seguenti sono i modi più comuni per vendere bitcoin:

1. Vendi Bitcoin tramite Exchange

Uno scambio scambia bitcoin e altre valute digitali ed è un luogo in cui gli investitori possono acquistarli e venderli. Allo stesso modo delle società di intermediazione, questi scambi fungono da intermediari tra acquirenti e venditori. I conti di scambio ti consentono di depositare denaro e quindi scambiare criptovalute con quel denaro.

Perché utilizzare uno scambio è una buona idea

Quando vendi la tua criptovaluta tramite uno scambio, trai vantaggio dalla sua semplicità e convenienza. Non stai facendo il lavoro di trovare il tuo acquirente, perché ci sono innumerevoli acquirenti e venditori riuniti in un unico posto.

Inoltre, lo scambio si occupa di tutti i dettagli della transazione. Inoltre, puoi anche vendere i tuoi bitcoin per altre criptovalute, oltre ai dollari USA.

Perché utilizzare gli scambi non è una buona idea

Uno svantaggio dell'utilizzo di uno scambio è che è probabile che tu debba sostenere commissioni di trading, poiché alcune piattaforme addebitano i propri servizi.

2. Commercio diretto di Bitcoin

Quando vendi la tua criptovaluta direttamente a un'altra persona, stai effettuando uno scambio diretto. In alternativa, puoi scansionare il codice QR del portafoglio dell'altra parte, trasferire la moneta e loro ti invieranno il pagamento utilizzando un altro metodo.

In che modo il commercio diretto può avvantaggiarti

Chiaramente, questo metodo offre alcuni vantaggi:

È possibile vendere criptovaluta a qualcuno che conosci senza passare da intermediari, pagare commissioni o tenere traccia della transazione.

Sta a te decidere quanto vuoi pagare e non c'è nessuno che supervisioni la transazione.

In che modo il commercio diretto non può avvantaggiarti

Inoltre, ci sono alcuni svantaggi da considerare:

Le operazioni indirette possono essere estremamente rischiose se non ti fidi e non conosci la tua controparte. Se invii loro criptovaluta, rischi di ricevere meno di quanto ti è stato promesso.

Inoltre, questo metodo potrebbe essere semplicemente più scomodo del trading in borsa.

3. Vendi Bitcoin tramite il trading P2P online

Allo stesso modo in cui puoi vendere bitcoin tramite uno scambio, puoi anche venderlo su un mercato peer-to-peer. Una piattaforma P2P facilita questi scambi P2P, ma non funge da scambio o intermediario. Gli scambi vengono condotti sulla piattaforma, ma non funge da scambio.

Perché dovresti usare il P2P

Da questa forma di trading possono derivare alcuni vantaggi.

Il primo vantaggio è che hai il controllo completo sulla vendita della tua criptovaluta e su quanto addebiti.

Inoltre, non ci sono commissioni associate al trading come in una borsa valori.

Perché non dovresti usare il P2P

Non puoi utilizzare il trading P2P per organizzare o facilitare la transazione perché non c'è alcun intermediario. Inoltre, questo metodo comporta dei rischi poiché non è disponibile alcuno scambio per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza per controllare i potenziali clienti.

4. Bancomat Bitcoin

Il Bitcoin ATM è un concetto relativamente nuovo che ti consente di scambiare bitcoin con contanti. I chioschi bancomat sono simili ai tradizionali bancomat bancari, ma invece di prelevare denaro dal tuo conto, vendi bitcoin dal tuo portafoglio e ricevi denaro indietro. Secondo il Consumer Financial Protection Bureau, gli ATM Bitcoin potrebbe costare una tassa di servizio. Ma fai attenzione se ne usi uno, poiché potrebbero avere commissioni elevate e non avere le garanzie necessarie.

5. Prelievo di fondi

Bitcoin può essere convertito in contanti prelevando il denaro su un conto bancario tramite bonifico bancario o un trasferimento ACH (Automatic Clearing House) dopo aver venduto i Bitcoin su uno scambio di criptovaluta.

Il sistema SEPA, che facilita i trasferimenti in euro, consente il trasferimento di denaro tramite un metodo alternativo. Progettato per ridurre i costi relativi ai trasferimenti internazionali tra membri dell'Unione Europea, questo sistema rende più efficienti i trasferimenti internazionali. Gli scambi di criptovaluta europei riconoscono questo metodo di trasferimento di monete.

Entrambi questi sistemi, tuttavia, hanno molti difetti. In alcuni paesi e per alcune somme di denaro, i trasferimenti possono richiedere molto tempo e anche l'elaborazione può richiedere molto tempo. Inoltre, ci sono costi associati a questi sistemi.

Dovresti fare i compiti quando scegli una banca da aprire allo scopo di prelevare denaro guadagnato dalle vendite di bitcoin se stai aprendo un conto bancario esclusivamente a tale scopo.

Prendi il controllo delle tue risorse facendo un piano

Il successo dell'investimento dipende dalla tua scelta della strategia di investimento. La strategia comune consiste nell'acquistare Bitcoin e mantenerlo, sperando di superare gli alti e bassi del prezzo. Ma se sei interessato a vendere bitcoin, è necessario un piano!

Secondo l'JPMorgan Chase analista Nikolaos Panigirtzoglou, questa strategia è promettente:

"È meglio acquistare e detenere, magari destinando una piccola parte del proprio portafoglio alle criptovalute, concentrandosi su quelle tipicamente detenute da investitori istituzionali, come Bitcoin ed Ethereum al momento."

L'acquisto di una piccola quantità di Bitcoin ogni settimana o mese è un altro metodo popolare chiamato approccio del costo medio del dollaro (DCA) che non presta attenzione alle fluttuazioni dei prezzi. Pertanto, puoi continuare a costruire il tuo investimento a un ritmo costante e mantenerlo per lunghi periodi.

Gli investimenti in criptovalute dovrebbero rappresentare una porzione molto piccola di un portafoglio, soprattutto all'inizio. È ragionevole accantonare una percentuale a una cifra del tuo portafoglio di investimenti come fondo pensione.

Come stare al sicuro nel trading di Bitcoin?

Bitcoin e altre criptovalute comportano un alto livello di rischio, che deve essere esaminato. Prendi precauzioni per proteggere te stesso e le tue finanze se scegli di comprarle e venderle.

Ricorda di mantenere le tue password al sicuro quando utilizzi qualsiasi account online. Gli scambi di criptovaluta e i portafogli sono vulnerabili a furto di identità se qualcuno riesce ad accedere alle tue password.

Se desideri aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al tuo accesso ai tuoi account, considera l'utilizzo di una rete privata virtuale come ExpressVPN o NordVPN .

o . Pensa a quale portafoglio utilizzerai per archiviare la tua criptovaluta. Il tuo portafoglio contiene le chiavi private che ti consentono di accedere alla tua criptovaluta. I portafogli digitali sono più suscettibili all'hacking, mentre i portafogli freddi impediscono il furto delle tue monete.

mentre i portafogli freddi impediscono il furto delle tue monete. Oltre a sapere come utilizzare le funzionalità di sicurezza della piattaforma, dovresti anche sapere come funziona la piattaforma. Quando i trader si iscrivono agli scambi di criptovaluta, devono fornire l'identificazione e di solito sono trasparenti sulle loro transazioni. Al contrario, altri mercati potrebbero non raccogliere alcuna informazione sui loro utenti. Anche gli sportelli automatici Bitcoin soffrono di problemi di sicurezza poiché ci sono meno funzioni di sicurezza di quanto potresti aspettarti.

Al contrario, altri mercati potrebbero non raccogliere alcuna informazione sui loro utenti. Anche gli sportelli automatici Bitcoin soffrono di problemi di sicurezza poiché ci sono meno funzioni di sicurezza di quanto potresti aspettarti. Infine, evita gli scambi diretti, se possibile. Quando hai a che fare con questo tipo di commercio, stai facendo affari direttamente con il venditore o l'acquirente, online o di persona. Se hai intenzione di incontrare qualcuno di persona, prendi precauzioni per salvaguardare la tua sicurezza finanziaria e personale. Per evitare di perdere la tua criptovaluta a causa di qualcuno che non ti paga come promesso, considera la possibilità di riscuotere il pagamento in anticipo.

Commissioni comuni quando vendi Bitcoin

Potrebbero essere applicate commissioni di trading quando vendi bitcoin o altre criptovalute tramite uno scambio di criptovalute. In termini di commissioni, puoi aspettarti di pagare una percentuale dell'importo della transazione o semplicemente una commissione fissa per transazione.

Dovresti sempre conoscere le commissioni coinvolte in qualsiasi scambio in modo da non essere sorpreso durante la transazione. Ci sono molti scambi che pubblicano un elenco di commissioni sul loro sito Web in modo che tu possa vederle prima ancora di unirti a loro.

Come vendere Bitcoin — Passo dopo passo

Le criptovalute sono più comunemente vendute negli scambi, che è il modo più semplice e comune per farlo. Per vendere bitcoin su uno scambio, segui questi passaggi:

Imposta un account Exchange. Il primo passo è creare un account sullo scambio di tua scelta. Esistono numerose opzioni, con alcune delle più popolari come Coinbase, eToro e Gemelli. Tra le informazioni, dovrai registrarti ci sono il tuo nome, indirizzo email, password e altro. Verifica la tua identità. Dopo esserti registrato, dovrai fornire una prova di identificazione per confermare la tua identità. I documenti di identità, come il passaporto o la patente di guida e le tessere di previdenza sociale, possono essere utilizzati come prova di identificazione. In alcuni casi, potresti anche dover inviare una foto di te stesso con in mano il tuo documento d'identità rilasciato dal governo. Trasferisci monete sul tuo portafoglio Exchange. Dovrai trasferire la tua criptovaluta dal tuo portafoglio attuale al tuo account Exchange se stai cercando di venderla. In alternativa, se al momento memorizzi la tua criptovaluta sullo scambio in cui prevedi di venderla, questo passaggio sarà semplice. In assenza di ciò, devi trasferire le tue monete dal tuo portafoglio attuale all'exchange prima di venderle. Assicurati di completare il trasferimento prima di voler vendere, poiché questo passaggio può richiedere diversi giorni. Effettua un ordine di vendita. Spetta a te effettuare il tuo ordine di vendita per vendere la tua criptovaluta. Indica la criptovaluta che desideri vendere, l'importo che desideri vendere e l'indirizzo in cui desideri depositare i fondi. Potresti essere limitato a quanto puoi vendere su alcune piattaforme e la vendita sarà sospesa per un breve periodo di tempo.

Conclusione

Quindi, vuoi vendere bitcoin o altre criptovalute? Ora hai la possibilità di scegliere quale è più vantaggioso per te. Abbiamo coperto i metodi più popolari, ma la decisione spetta a te. Nonostante i loro vantaggi, ogni metodo ha anche i suoi svantaggi. Per decidere quale metodo è giusto per te, pensa a quanto pagherai, quali misure di sicurezza sono in atto e quale è più conveniente per te.