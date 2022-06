Non abbiamo ancora avuto la possibilità di assistere a molti annunci immobiliari dove fosse possibile pagare in criptovalute, ma le cose stanno cambiando. A Milano già la prima vendita di un appartamento in valuta digitale e alcune società stanno supportando gli acquirenti offrendo questa nuova opportunità.

Il mercato delle criptovalute è molto volatile e sembra essere molto differente dal più "equilibrato" mercato immobiliare, forse il preferito degli italiani.

Sembra quasi che a volte la casa sia una sorte di ossessione per molti italiani, che non vedono l'ora di poter acquistare la prima per poi continuare a collezionarne ancora, avendo ovviamente la possibilità.

Il classico mito del bene rifugio non si è mai sposato così bene in Italia, se non con l'idea d'acquisto di un immobile.

Non sono solo io a dirlo, ma anche Il Foglio lo mette in evidenza:

"Dopotutto, soprattutto in Italia, siamo cresciuti col mito del mattone come “bene rifugio”. Guardare annunci senza comprare è un’attività rilassante ed esaltante, si scoprono città e quartieri che non si conoscono, regioni in cui non vivremmo mai."

Nei precedenti articoli abbiamo messo in luce come il mercato immobiliare USA abbia abbracciato le criptovalute molto prima di noi, ma anche questa non è una novità.

In fondo sappiamo di non essere sempre i primi, specialmente quando si tratta di abbracciare la tecnologia.

Già nel 2014 potevamo assistere a quelli che forse erano alcuni dei primi acquisti immobiliari in Bitcoin, cifre esorbitanti e non adatte a tutti, ma una bella sfida per chi poteva rischiare.

Un esempio? Eccovi una vecchia notizia da NBC News:

"Una villa nuova di zecca sulla costa meridionale di Bali è appena passata di mano, per qualcosa che supera gli 800 bitcoin. In quello che sembra essere il più grande acquisto di denaro reale nella storia del bitcoin, un acquirente anonimo ha preso una nuova casa per l'equivalente in criptovaluta di circa $ 500.000."

Una transazione che a suo tempo ha fatto di sicuro la storia!

Oggi, a distanza di circa 8 anni, possiamo vedere acquisti altrettanto importanti in criptovalute anche nel nostro Paese.

Dovete sapere, infatti, che proprio pochi giorni fa si è conclusa a Milano una trattativa molto significativa da svariati punti di vista, specialmente per il settore delle criptovalute.

Non solo, però, assistiamo all'innovativo metodo di pagamento, ma anche un regalo da parte dell'agenzia immobiliare che associa l'acquisizione di alcuni NFT, garantendo la proprietà virtuale dell'appartamento.

Ecco cosa leggiamo su Cryptonomist:

"A Milano è stata venduta per la prima volta una casa dal costo di 940.000€ in criptovalute grazie al portale di lusso con sede a Sanremo, Luxforsale, che si occupa dell’operazione immobiliare. La pratica prevede il regalo di 3 “land” nel metaverso e un NFT che certifica l’autenticità virtuale dell’immobile."

Ebbene ora non resta che vedere come è stata possibile questa compravendita, quali sono stati i dettagli e chi sono stati i protagonisti.

Possiamo aspettarci un diffuso consenso nell'acquisto di prime case in criptovalute? Chissà, magari alcuni incentivi nei prossimi mesi?

Vediamo cosa bolle in pentola nel quadro immobiliare italiano e nel caso specifico di Milano.

Appartamento a Milano in criptovalute: venduto!

Milano, si sa, ha una particolare predilezione per l'innovazione e i trend.

Non dimentichiamoci che fu qui a essere installato uno dei primi ATM Bitcoin che concedeva di prelevare le criptovalute e di scambiarle per euro.

Oggi, però il passo in avanti è innegabile e Milano ha offerto l'opportunità di acquistare un appartamento in Bitcoin o Ethereum! La cifra è di 940.000 euro.

Su IDome.com riportato il valore nelle rispettive monete digitali:

"Il prezzo del locale è stimato pari a 940mila euro, che se convertiti in criptomonete al valore attuale, varrebbe 31,16 Bitcoin e 464,1 Ethereum."

L'immobile, all'interno di un condominio lussuoso, si trova presso piazza Cinque Giornate ed è venduto da un regista pubblicitario milanese, esperto e appassionato tanto del mondo digitale quanto di quello delle criptovalute.

Sviluppato in 120 metri quadrati, in una buona posizione e al terzo piano, potrebbe essere un validissimo investimento nel campo delle criptovalute.

Certificato anche come NFT: le criptovalute garantiscono la presenza nel metaverso immobiliare

Tuttavia non pensate che l'offerta sia finita qui.

Oltre alla messa in vendita dell'appartamento di lusso in criptovalute, il proprietario, supportato dalla società immobiliare Luxforsale, offre un certificato di autenticità virtuale, un NFT per l'esattezza, e 3 land in regalo all'interno del metaverso.

Sì, l'offerta si fa senza dubbio sempre più interessante, ma il regalo è disponibile solo se acquistata tramite criptovalute.

Ecco come lo annuncia Il Giornale, grazie a Luxofrsale:

"Inoltre, il venditore offre in omaggio al futuro acquirente anche tre "land" nel metaverso, oltre al "non fungibile token" (Nft), ovvero il certificato di autenticità virtuale dell'immobile. Lo comunica Luxforsale, portale del lusso con sede a Sanremo, che si occupa dell'operazione immobiliare."

Questo garantirà un vantaggio non da poco per l'acquirente, ottenendo qualcosa di unico e inimitabile.

Ma chi è il partner che sta promuovendo questa vendita, facendo intrecciare mercato crypto e immobiliare? Lo vediamo subito!

Chi è la società immobiliare Luxforsale? Ecco la promotrice di compravendite in criptovalute!

Tra tutte le società immobiliare che si fanno promotrici del progresso, Luxforsale è di sicuro una delle migliori e maggiormente affidabili.

La società con sede a Sanremo ha festeggiato nel 2020 il proprio decennale e si occupa sin dalla sua nascita della vendita di case, appartamenti e attici prestigiosi permettendo facilmente l'incontro tra venditori e compratori.

Luxforsale si presenta in modo eccellente ed è sempre pronto a fornire il supporto necessario, specialmente se parliamo di nuove opportunità, avendo aperto le braccia alle criptovalute in modo chiaro e sostanziale.

Secondo il team della società, comprare e vendere immobili con criptovalute non è affatto complicato, bisogna solo avvalersi di un supporto competente, che l'azienda offre, senza valicare i confini della legge.

Tra l'altro acquistare una casa o un appartamento in criptovalute permette di cavalcare un trend che si prevede continuerà a crescere negli anni e abbattere anche i tempi e la burocrazia che spesso soffoca questo genere di transazioni.

Addirittura, nel caso di Milano, si prevede che la proprietà possa valere ancora di più come asset digitale nel metaverso piuttosto che come immobile tangibile.

Quali immobili acquistati con criptovalute in Italia?

Se andiamo a sbirciare nella storia più recente del mercato immobiliare italiano, noteremo che le criptovalute hanno già fatto capolino.

Se andiamo sul sito web StartupItalia noteremo che ci sono dei precedenti:

"Non si tratta però del primo passaggio di proprietà avvenuto in Italia mediante l’uso di criptovalute. Il 23 gennaio 2018, in centro a Torino, veniva infatti registrato quello che è stato definito il primo atto di compravendita di un immobile, effettuato in Bitcoin e registrato attraverso la tecnologia blockchain."

Ebbene sì, un primo immobile è stato venduto, usando criptovalute, già nel 2018 in Italia.

Non solo, anche a Roma una nota azienda di costruzioni, Barletta Costruzioni decise nel 2017 di costruire 123 appartamenti nel quartiere di San Lorenzo, promettendo la possibilità di fare risparmiare addirittura le spese notarili a chiunque avesse pagato in Bitcoin.

Insomma, gli esempi si sprecano, non credete? Ma forse all'epoca non si era ancora pronti per una tale innovazione e le notizie in merito non hanno avuto l'eco che meritavano.

Oggi, però, è diverso perché, come in Italia, l'Europa e il mondo si stanno aprendo sempre più alle criptovalute.

Fenomeno in espansione in Europa: anche in Portogallo case comprate in criptovalute

Avevamo già accennato al fatto che anche gli USA sono stati promotori dell'intreccio tra criptovalute e mercato immobiliare.

Nel 2017 in Texas fu acquistato il primo immobile in Bitcoin nella città di Austin e da lì il mercato immobiliare ha proseguito spedito in tutta l'America, con case e attici in vendita anche a New York.

Ma non solo oltreoceano, perché anche in Portogallo c'è stata, proprio in concomitanza con la compravendita di Milano, un'altra vendita immobiliare che ha visto le criptovalute protagoniste!

La notizia è stata diffusa anche dal noto sito immobiliare, l'Idealista:

"Lo scorso 5 maggio è stata venduta la prima casa interamente in criptovalute. Si tratta di un appartamento T3 situato a Braga che è stato acquistato per 3 bitcoin. L'atto di questa casa è stato firmato a Póvoa de Varzim, distretto di Porto, in una transazione effettuata interamente in criptovalute."

Il caso unico riguarda il fatto che né l'acquirente né il venditore abbiano convertito le criptovalute in euro.

Insomma la transazione non ha previsto una conversione per ottenere nuovamente la vecchia valuta fiat, anzi forse lo scopo della vendita era proprio accaparrarsi dei Bitcoin. Chi può saperlo con certezza?

Conviene acquistare casa in Bitcoin o altre criptovalute?

Innegabile che acquistare casa con valuta digitale abbia dei vantaggi indiscutibili.

Il primo è sicuramente scambiare l'asset volatile per un immobile generalmente più stabile e ritenuto da sempre bene rifugio.

Il secondo potrebbe essere invece il fatto che in questo modo si salta molta burocrazia, con una conseguente diminuzione dei tempi d'attesa, saltando quelli che sono i rapporti con banche e intermediari finanziari che tradizionalmente accompagnano l'acquisto di proprietà immobiliari..

Un altro è quello evidenziato da CryptoNews ormai comune tra molti venditori, siano essi privati o società:

"Offrire sconti alle persone che pagano in bitcoin è diventato abbastanza comune tra le aziende che accettano bitcoin, in particolare quelle che detengono effettivamente la valuta digitale nei loro bilanci."

Lo sconto o i regali che spesso sono offerti per incentivare l'acquisto della proprietà in criptovalute, proprio come avvenuto con l'appartamento di quasi 1 milione di euro a Milano di cui abbiamo parlato, sono delle ottime ragioni per entrare nel mondo digitale sfruttandone tutti i vantaggi.

Che l'appartamento di Milano, in vendita con il supporto di Luxforsale, sia il primo di una lunga serie per vantaggi e trend in crescita? Molto probabile.