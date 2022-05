Capire come funzionano davvero i Bitcoin sembra impossibile poiché si piomba in una quantità di termini strettamente tecnici, che confondo anziché chiarire. Ecco la guida definitiva per capire il funzionamento dei Bitcoin attraverso la spiegazione di alcune parole chiave che popolano il loro mondo.

Che i Bitcoin siano diventati una fonte di guadagno redditizia con i loro circa 40mila dollari ad unità è cosa nota a tutti, come è altrettanto noto che essi siano un esempio di valuta digitale, cioè denaro che non esiste in forma fisica.

Comprendere però il loro funzionamento non è così semplice come si immagina e uno degli ostacoli è legato al fatto che, per spiegare la loro meccanica, si deve ricorrere ad una serie di vocaboli vicini alla tecnologia blockchain di cui la gran parte delle persone perlopiù ignora il reale significato.

In questa confusione generale vogliamo offrire ai nostri lettori una guida ai BTC partendo da quelli che sono i vocaboli strettamente necessari per capire il funzionamento dei Bitcoin.

Il primo passo per capire come funzionano i Bitcoin è capire che cos'è una Blockchain

La prima cosa che si deve sapere se si vuole capire come funzioni la struttura tecnologica che sorregge i Bitcoin è cosa sia una blockchain.

Una blockchain è una piattaforma decentralizzata che funge da database digitale, cioè sul quale quando si effettua un acquisto di criptovalute si registra in modo indelebile la transazione.

Non esiste una singola blockchain, ma le criptovalute lavorano su piattaforme diverse, dove i Bitcoin hanno la loro propria rete.

Che vuol dire “mining” di Bitcoin

Il verbo “to mine” in italiano si traduce con “estrarre”, questo termine “mining” nel gergo dei Bitcoin si riferisce all’operazione per mezzo della quale i nuovi gettoni (token) BTC vengono estratti.

Ovvero ogni volta che si “conia” un nuovo Bitcoin, in gergo si dice che viene "estratto", riferendosi al processo di generazione dei nuovi token come “Bitcoin mining”.

Il mining, cercando di essere più semplici possibile e lasciando stare il suo significato letterale, nel campo delle criptovalute si riferisce al processo attraverso cui si collegano alla rete una serie di hardware il cui scopo è cercare di risolvere calcoli complessi, risolti i quali convalidano le transazioni aggiungendo nuovi blocchi alla rete, cioè nuovi registri contabili al grande database che è la blockchain.

Aggiunto un blocco alla rete, come ricompensa per chi l’ha fatto, vengono estratti nuovi token Bitcoin.

Chi sono i Bitcoin “miners”

I “miners” altro non sono che le persone che estraggono i Bitcoin, cioè coloro che possiedono gli hardware in grado di aggiungere blocchi alla rete convalidando le transazioni e di effettuare il mining di BTC.

Quando un nuovo blocco viene aggiunto per i miners c’è una ricompensa, che potremmo dire costituisce il loro salario, tale ricompensa è fatta proprio di nuovi gettoni BTC.

Al momento per ogni blocco aggiunto i miners ricevono 6,25 BTC, ma come vedremo la ricompensa si modifica nel corso del tempo.

Attenendoci ai nostri giorni ogni volta che un blocco, cioè un registro contabile, viene aggiunto alla rete 6,25 nuovi gettoni BTC vengono creati e chi ha partecipato alla convalida delle transazioni registrate nel blocco si spartisce la ricompensa.

Che cos’è il protocollo di consenso Proof-of-Work (PoW)?

Quello che abbiamo descritto fino adesso è il “mining” cioè il metodo con cui i nuovi token Bitcoin vengono creati materialmente.

La convalida delle transazioni su blockchain attraverso questo sistema, cioè hardware collegati alla rete che lavorano alla risoluzione di calcoli aggiungendo “blocchi, si chiama protocollo Proof-of-Work (PoW).

Solo le criptovalute come i Bitcoin che usano il protocollo Proof-of-Work si “coniano” con questo processo chiamato “mining”. La sua alternativa più comune è il Proof-of-Stake, ma i Bitcoin rimangono per adesso fedelmente ancorati al PoW. Le criptovalute che usano il PoS non vengono generate con il “mining”, ma con un processo che si chiama “staking”.

Per una spiegazione dettagliata su cosa sia il Proof-of-Stake (PoS) e le sue differenze con il Proof-of-Work (PoW) rimandiamo alla guida YouTube di Coin Bureau:

L’halving in relazioni ei Bitcoin e il suo funzionamento

Abbiamo già parlato di come i “miners” siano ricompensati con l’estrazione di nuovi token Bitcoin quando un blocco viene aggiunto alla rete, quello che però non abbiamo detto è che ogni 210.000 blocchi aggiunti la loro ricompensa si dimezza, questo fenomeno si chiama: halving.

Halving vuol dire appunto “dimezzamento” e in media ricorre sogni quattro anni, così per bilanciare eventuali perdite dei miners, all'Halving segue un rialzo del prezzo BTC a unità.

Che vuol dire Bitcoin “Hard Cap”

L’Hard Cap in relazione a Bitcoin e criptovalute indica la fornitura massima di token che si possono generare.

Nel caso dei Bitcoin l’Hard Cap ha un limite incredibilmente basso e pari a soli 21.000 milioni di token, perché questa moneta digitale mira ad essere una riserva di valore e in quanto bene rifugio come l’oro è necessario che sia limita in quantità.

Cosa sono gli “altcoin” nel mondo delle criptovalute?

Usciamo dal funzionamento dei Bitcoin e arriviamo ad un termine sviluppato per contrapposizione cioè: “altcoin”.

Con altcoin si intende qualsiasi tipo di criptovaluta diversa dai Bitcoin.

Gli altcoin hanno una sottocategoria che sono i memecoin, cioè criptovalute nate a scopo di gioco e non legate a particolari ecosistemi, come i Dogecoin, ed il cui valore è basato sulla “vitalità” del meme che le rappresenta.

Bitcoin e BitcoinCash sono la stessa cosa?

Oltre ai Bitcoin esistono i BitcoinCash, questa è quella che tecnicamente si definisce una fork, cioè una blockchain nata a partire dalla separazione da un’altra piattaforma madre.

Attualmente BitocinCash è una blockchain con la sua criptovaluta omonima che lavora in modo indipendente dai Bitcoin.

Quindi la risposta alla domanda posta nel titolo, se Bitcoin e BitcoinCash siano la stessa cos’è, è no: esse sono due criptovalute distinte.

Che significa finanza "DeFi” e scambio “peer-to-peer”

Il termine DeFi altro non è che un modo con cui si intende la finanza “decentralizzata”, di cui le criptovalute sono un esempio, poiché a differenza delle valute fiat possono essere scambiate senza intermediari che gestiscono il tutto, si tratta di forme di scambio definite “peer-to-peer”.

Un termine misterioso del vocabolario Bitcoin: “HODL” (Hold On for Dear Life)

Altra parola che spesso si sente in relazione ai Bitcoin è l’acronimo HODL, che sta per “Hold On for Dear Life” e si riferisce alla strategia di investimento a lungo termine. Cioè acquistare Bitcoin non per fare trading, ma per mantenerne il possesso a lungo termine, cioè come bene rifugio al pari dell’oro.

Che differenza c'è tra un Hot Wallet è un Cold Wallet di criptovalute

Gli Hot Wallet altro non sono che i semplici portafogli crittografici, come MetaMask o Trust Wallet, che si connettono ad internet per l’archiviazione (storage) delle criptovalute.

Mentre i Cold Wallet sono hardware esterni che permettono di conservare offline le monete digitali, come se fossero archiviate su semplici penne USB.

Chi sono le Bitcoin Whales

Il termine Whale, cioè le “balena”, nel mondo delle criptovalute, si riferisce a i possessori che detengono almeno 1 milione di token.

Quindi per essere una Bitcoin Whale si devono possedere almeno 1 milione di BTC, uno dei personaggi famosi tra i maggiori detentori di BTC è Michael Saylor di MicroStrategy, oltre allo stesso misterioso “creatore” dei Bitcoin Satoshi Nakamoto.

Bitcoin: Bear e Bull market

I termini bear e bull market in relazione ai Bitcoin si riferiscono a due atteggiamenti diversi dei mercati. Quando il mercato Bitcoin è in rialzo abbiamo un bull market, se il prezzo segue un trend ribassista e la valuta sta perdendo capitali di mercato abbiamo un bear market.

Questi sono termini che indicano fasi di mercato e che possono riferirsi tanto ai Bitcoin quanto anche agli altri asset.