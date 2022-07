Volete sapere di più sulle criptovalute? Ebbene Revolut propone due corsi ai suoi clienti, offrendo in Italia anche delle monete virtuali come ricompensa per avere completato il quiz finale. Vediamo ora come potervi accedere facilmente.

Lo so, capita a molti di ascoltare discorsi complicati sull'andamento del mercato e sul destino delle criptovalute, ma spesso è difficile comprendere termini e definizioni di un argomento così vasto e nuovo.

Ci sono molti libri che si possono leggere o guru che si possono ascoltare, ma a volte non si ha la forza di cercare o semplicemente non sappiamo nemmeno da dove cominciare.

A questo proposito entra in gioco Revolut bank, una realtà specializzata in prodotti fintech, che si è impegnata a offrire due corsi sull'argomento in Italia.

Prima che possiate pensare di dovere pagare chissà quanto, sappiate che si tratta di un progetto che è stato promosso come iniziativa a favore dei clienti Revolut in Italia del tutto gratuita, anzi ci si potrà pure guadagnare!f

Sì, perché il crescente interesse nel mercato crypto sta muovendo anche il portafoglio degli italiani e questa banca digitale lo sa bene, per questo offre ai suoi clienti dei vantaggi non indifferenti!

Partner d'eccezione, poi, è la multichain Polkadot, protagonista assoluta di uno dei due corsi offerti.

Criptovalute e banche digitali: una stretta di mano promettente

Ci sono tante controversie sulla questione, ma di sicuro una sinergia tra crypto e banche si sta già intravedendo.

Non è un segreto che le criptovalute nascano come realtà decentralizzate, cioè atte a eliminare intermediari finanziari come le banche nelle transazioni degli utenti, ma è anche vero che sempre più realtà istituzionali si dimostrano interessate, permettendogli di ottenere più facilmente la fiducia d'investitori e cittadini interessati.

Questo sta facendo sì che, nonostante alcune banche siano contrarie a introdurre questi asset altamente rischiosi, una stretta di mano tra le due realtà si fa sempre più necessaria per entrambe.

Inoltre, in un recente sondaggio della FED, scopriamo che su 80 banche intervistate almeno il 40% ritiene le valute digitali una priorità, mentre il 56% pensa che saranno un problema di cui preoccuparsi solo intorno al 2027.

Comunque, prima o poi, tutte le istituzioni bancarie saranno costrette a preoccuparsene!

Chi è Revolut?

Parliamo di un'applicazione finanziaria che conta 18 milioni di utenti.

Revolut Ltd è una società fintech, nonché banca regolamentata dalla Banca di Lituania, che opera offrendo cambio valuta, carta prepagata e cambio di criptovalute con pagamenti peer-to-peer.

Startup nata a Londra, autorizzata dalla Banca Centrale Europea e divenuta banca in Italia sul finire del 2021, si è sempre contraddistinta per l'innovazione e la solidità dei suoi prodotti.

Ha avvicinato moltissimi utenti grazie alla sua semplicità e allo sguardo sempre rivolto al futuro come dimostrano i suoi corsi creati nel Belpaese: "Learn & Earn".

Primo corso sulle criptovalute, le basi contano

Revolut si è lanciato in questa impresa che ha come target l'istruzione dei suoi clienti, sempre più interessati al mondo delle criptovalute.

Inizialmente saranno solo due corsi, ma non è escluso che ne saranno aggiunti degli altri con il tempo!

Il primo, chiamato "Crypto Basics" già disponibile nell'App, si occuperà d'introdurre il concetto di valute digitali.

Ai clienti viene spiegato cos'è una criptovaluta, come funziona, che cosa vuol dire sistema decentralizzato, come funzionano i sistemi blockchain, i rischi associati ai nuovi asset digitali e la differenza con le classiche valute fiat.

Un corso rapido ed esaustivo che permetterà a chiunque di avere un primo assaggio di questo vasto settore.

Secondo corso basato sulla multichain di Polkadot

Stiamo parlando di una delle prime 10 crypto per capitalizzazione, cioè una di quelle su cui gli investitori hanno puntato di più.

Il secondo corso mira infatti a fare conoscere il partner del progetto offerto da Revolut, appunto la rete Polkadot e il token nativo $DOT.

Sarà spiegato come funziona la blockchain Polkadot, utilizzando video e schede di approfondimento con esempi su come e quando viene utilizzata, analizzando la principale funzione di questa particolare rete: l'interoperabilità tra blockchain.

La crypto in questione, infatti, permette di facilitare lo scambio di dati in modo rapido ed efficace, senza intermediari.

Come si accede al corso di Revolut?

Ovviamente per accedere al progetto proposto per in Italia, si dovrà essere clienti.

Tuttavia non è necessario richiedere carte o effettuare operazioni, niente affatto!

L'unica cosa richiesta per partecipare ai due corsi è scaricare l'App Revolut.

Inserendo il proprio numero di telefono sul sito si riceverà un link con cui potremo scaricare l'applicazione, inserire i nostri dati e iscriverci ai due corsi proposti.

Niente di più facile, no? Come se non bastasse ci aspettano anche delle ricompense!

Ecco come guadagnare criptovalute in Italia seguendo i due corsi

Sì, sembra impossibile, ma non lo è.

Un altro dei vantaggi dei corsi Revolut, oltre alla propria istruzione, è la possibilità di ottenere criptovalute come ricompensa dopo i corsi e i relativi quiz finali!

Già, nulla di complicato, ma alla fine verrete ricompensati con 15 USD sotto forma di $DOT!

Un'offerta che incentiva l'approfondimento dei corsi e il download dell'App, ma che di sicuro farà gola a tutti coloro che conoscono già le potenzialità d'investimento della blockchain Polkadot.