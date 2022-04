Le startup di Crypto hanno acquisito una nuova tecnica di marketing nota come crypto airdrop per promuovere i loro nuovi token e progetti. Crypto airdrop implica la transazione di risorse digitali su più portafogli. Gli utenti di criptovalute che interagiscono frequentemente con programmi nuovi ed esistenti probabilmente riceveranno un airdrop di criptovalute a un certo punto.

Come parte di una più ampia iniziativa di marketing, gli airdrop di criptovalute coinvolgono progetti basati su blockchain e distribuisci token gratuiti alla corrente delle loro comunità e potenziali utenti.

A volte, prima di rivendicare gli airdrop crittografici, i membri devono completare alcune semplici attività promozionali. Ad esempio, seguire l'account di social media del progetto, condividere o ritwittare un post del progetto, inviare o ricevere una transazione da uno specifico crypto wallet o creazione di un account per ricevere criptovalute airdrop aggiornamenti.

Chiunque abbia un portafoglio di criptovalute può acquisire o rivendicare un airdrop di criptovalute. Tuttavia, cerca sempre di evitare i truffatori. Molti airdrop di criptovalute corrotti possono rubare i fondi del tuo portafoglio quando rivendichi o trasferisci i token gratuiti. Prima di emettere un airdrop crittografico, non dimenticare di garantire la legittimità del progetto. Fai sempre attenzione quando colleghi il tuo portafoglio a un sito web di criptovalute.

Sebbene sia gli airdrop crittografici che gli ICO coinvolgano progetti di criptovaluta, entrambi sono concetti diversi. An Initial Coin Offering (ICO) è una tecnica per il crowdfunding, mentre gli airdrop di criptovalute non richiedono alcun tipo di investimento da parte dell'utente.

Perché esistono i Crypto Airdrop?

La promozione di startup, servizi o progetti blockchain è l'obiettivo principale per dirigere un airdrop di criptovalute. Il team può lanciare i suoi progetti e garantire un'equa distribuzione dei token tra la community sin dal primo giorno emettendo token ai suoi membri .

Una volta che il token inizia a fare trading su una borsa valori, i destinatari di questi token sono incoraggiati ad aumentare la consapevolezza e la copertura un pubblico più ampio per il progetto. Più interesse per il token significa che anche il suo prezzo aumenterà.

Gli airdrop di criptovalute ottengono spesso acquisti promuovendone il lancio su forum di criptovalute, siti Web di progetti e social media. Proprio come un buono Hello Fresh con un codice sconto nella tua email, anche queste campagne sono progettate per attirare più persone sulla piattaforma attraverso incentivi finanziari.

Agli utenti non viene mai chiesto di effettuare investimenti tramite airdrop di criptovalute legittimi. Invece, è un punto di spicco per l'airdrop di criptovalute da altri concorrenti che hanno acquisito finanziamenti esterni prima di distribuire i propri token.

Come funzionano i Crypto Airdrops?

Esistono diversi modi per gestire un airdrop crittografico.

Un modo è far completare ai membri alcuni semplici piccoli compiti sociali per qualificarsi per ricevere un airdrop di criptovalute in un secondo momento.

Il secondo modo per distribuire i token automaticamente a un particolare detentore di asset o saldo sulla blockchain in cui i token crittografici verranno lanciati. (ad esempio, ogni portafoglio con un rapporto di 0,01 o più riceverà un airdrop crittografico.)

Un altro modo è consentire agli utenti di rivendicare i loro token airdrop crittografici tramite un lo smart contract dal sito Web del progetto acquisisce un'istantanea della blockchain in una data precedente.

Anche se esistono diversi tipi di airdrop di criptovalute, di solito implicano la distribuzione di una piccola quantità di criptovaluta a migliaia di portafogli diversi. Ci sono alcuni casi in cui gli airdrop crittografici sono stati emessi solo per quei portafogli coinvolti con la piattaforma del progetto.

Poiché l'airdrop di criptovalute è considerato un reddito dal Servizio per le entrate interne degli Stati Uniti, indipendentemente dal fatto che tu voglia o meno gli airdrop crittografici, dovrai pagare le tasse su ogni volta che ricevi una certa quantità di token gratuiti.

Tuttavia, nonostante la loro popolarità, gli airdrop crittografici non sono sempre privi di rischi come potrebbero sembrare. Ci saranno criptovalute che non sono altro che schemi di frode perché i destinatari ottengono denaro gratuito nei loro portafogli.

Più precisamente, dopo aver emesso il token, il creatore anticipa l'hype relativo al token per farlo comparire su uno scambio. Una volta che i token iniziano a essere scambiati, il creatore vende la loro massiccia porzione di token, facendo crollare il prezzo.

Un altro possibile fattore di rischio relativo ai lanci di criptovalute è un attacco di polvere. Il truffatore invierà una piccola quantità di criptovaluta a membri inesperti per deteriorare la loro privacy.

L'attività di transazione dei token del portafoglio, distribuiti per identificare la persona o la società che gestisce il wallet, verrà quindi rintracciato dal truffatore.

Per evitare questi truffatori, assicurati di controllare il sito Web del progetto e altri account di social media. Per ricevere airdrop, imposta un nuovo portafoglio e un nuovo indirizzo email per garantire una protezione aggiuntiva.

Guarda il video qui sotto e scopri di più su Airdrop e su come ottenerli. Questo video di Blockgeeks è una guida molto utile per Airdrop che descrive brevemente diversi aspetti di Airdrop.

Esempi di Crypto Airdrops

Esistono diversi modi per condurre un airdrop di criptovaluta, come accennato in precedenza. Ci sono alcuni airdrop crittografici in più, a parte il semplice airdrop crittografico standard che trasferisce semplicemente i token ai portafogli. Abbiamo airdrop bounty, esclusivi e holder.

Bounty Airdrops

Gli airdrop di Bounty fanno sì che gli utenti completino alcune piccole attività come condividere un post sul progetto o seguire i loro social account multimediale. Per richiedere un airdrop di taglia, ti viene chiesto di compilare un modulo fornendo l'indirizzo del tuo portafoglio con la prova che hai completato l'attività.

Airdrop esclusivi

Solo i portafogli designati possono ottenere un airdrop esclusivo. I destinatari di airdrop esclusivi di solito hanno una storia verificata con il progetto, ad esempio essendo uno dei primi sostenitori del progetto o essere un membro attivo della loro comunità.

A settembre 2020, ogni portafoglio che aveva interagito con il proprio progetto prima di una data specifica ha ricevuto 400 UNI entro lo scambio decentralizzato (DEX). Gli utenti che detengono i token ricevono anche il diritto di voto sulle decisioni relative al miglioramento del progetto.

Holder Airdrops

Gli utenti che hanno una certa quantità di valute digitali nei loro portafogli ricevono token gratuiti. Il team di progetto scatta un'istantanea delle criptovalute dell'utente in una data e ora specifiche. Gli utenti possono ricevere token gratuiti se il saldo del loro portafoglio soddisfa i requisiti minimi.

Alcuni airdrop di criptovalute lanciati dall'industria delle criptovalute hanno sorpreso gli utenti.

L'airdrop di token SOS di OpenDao era precedentemente commercializzato sul mercato NFT di OpenSea, premiato tutti i creatori, le raccolte e gli appassionati di token non fungibili (NFT). Oltre a professare manualmente il token dal sito Web, i destinatari non hanno dovuto completare alcuna attività o attività.

OpenDao ha aumentato i suoi follower su Twitter a oltre 60.000 tramite airdrop di criptovalute e altro ancora di 120.000 indirizzi rivendicati token.

Il Gas DAO ha preso un'iniziativa simile emettendo un token GAS sulla blockchain di Ethereum. Con i token rivendicabili tramite il sito Web, chiunque abbia mai pagato $ 1.559 o più in commissioni gas su Ethereum era idoneo per l'airdrop di criptovalute.

Il token GAS, con l'obiettivo di essere la voce degli utenti attivi della rete Ethereum, fornisce anche ai suoi membri diritti di voto nel Gas Dao. Più di 57.000 indirizzi hanno rivendicato l'airdrop di criptovalute.

L'airdrop di LOOKS organizzato dal team di LooksRare è la terza illustrazione di airdrop di criptovalute. Dopo aver messo in vendita un NFT sul mercato LooksRare, gli utenti erano idonei per il token LOOKS con oltre tre ether nel volume delle transazioni su OpenSea tra il 16 giugno, 2021 e 16 dicembre 2021.

Una quota delle commissioni di trading sviluppate dal forum LooksRare viene fornita ai membri che detengono il token LOOKS . Inoltre, i membri possono ricevere più token puntando i LOOKS.

Come puoi diventare idoneo per un Crypto Airdrop?

Può essere complicato assicurarsi di essere idonei per futuri eventi di airdrop di criptovalute perché l'airdrop di criptovalute è principalmente sviluppato per attività promozionali e di marketing. Ogni airdrop di criptovalute ha requisiti individuali specifici per valutare l'idoneità, sebbene la maggior parte di questi requisiti sia facile da trovare.

Un airdrop crittografico che coinvolge uno snapshot blockchain viene spesso trasmesso dopo il fatto, rendendo l'idoneità più complicata. Tuttavia, ci sono altre alternative specifiche da considerare.

Puoi cercare un sito Web di criptovalute airdrop legittimo (per lo più otterrai una notifica tramite e-mail) - quasi identica all'iscrizione a promozioni da un negozio in cui fai regolarmente acquisti.

Inoltre, devi controllare i tuoi social media per gli hashtag criptati airdrop per trovare se è successo qualcosa di nuovo.

Puoi diventare un membro attivo di diversi servizi, prodotti, piattaforme e blockchain di criptovalute per cercare gli aggiornamenti.

Inoltre, cerca nei forum associati alle criptovalute e nei nuovi portali per conoscere le recenti o imminenti lanci di criptovalute.

Avere un portafoglio di criptovalute con un certo saldo è il requisito principale per ottenere un airdrop di criptovalute. Non puoi emettere o ricevere un airdrop crittografico senza ottenere un indirizzo di portafoglio.

Avere un indirizzo di scambio è vantaggioso per gli airdrop crittografici, ma di solito non è consigliabile. Invece di un indirizzo di scambio, gli utenti dovrebbero cercare di cercare diverse soluzioni di portafoglio di criptovaluta per conservare i propri fondi.

Diventare idonei per un airdrop di criptovalute varia da progetto a progetto. Tuttavia, la cosa più cruciale per rivendicare un airdrop di criptovalute è un portafoglio di criptovalute, come accennato in precedenza.

Dopo aver ottenuto un portafoglio di criptovaluta, puoi verificare se il tuo portafoglio ha ricevuto i token gratuiti. In caso di mancata ricezione dei token, molto probabilmente dovrai interagire con il sito Web per richiedere il tuo airdrop di criptovalute.

MetaMask è un brillante esempio di tali portafogli ed è uno dei portafogli di criptovaluta più importanti da utilizzare.

Perché i progetti Crypto eseguono Airdrop?

Per ottenere un'adozione più ampia e migliorare la propria rete, i progetti blockchain emettono token gratuiti, come accennato in precedenza. In termini di proprietà dei token, un numero maggiore di titolari significa una metrica ottimistica, che rende l'attività più decentralizzata.

Gli airdrop di criptovalute spingono anche i destinatari a utilizzare i token e promuovere i progetti tra gli altri membri della comunità. Aumentare la consapevolezza tra gli utenti può aiutare a coltivare una base di utenti iniziale prima che il progetto venga inserito in uno scambio di criptovalute.

D'altra parte, gli airdrop di Crypto possono anche dare impressioni imprecise di crescita. Quindi, durante l'analisi dell'adozione, è fondamentale considerare tutti gli altri fattori.

Ad esempio, se un token specifico viene emesso per centinaia o migliaia di indirizzi di portafoglio diversi, ma nessuno utilizza i gettoni ci sono solo due possibilità. Il progetto è una truffa completa o non è riuscito a ottenere la giusta quantità di attenzione dai suoi membri.

Conclusione

I progetti di crittografia ottengono più trazione nello spazio crittografico grazie a questi airdrop crittografici. I fanatici delle criptovalute possono anche migliorare il proprio portafoglio con token emergenti. Se vuoi distinguerti dalla massa di startup di criptovalute altamente competitive, allora gli airdrop sono la scelta migliore.

Alcune società di criptovalute airdrop forniscono avvisi per gli utenti e servizi di quotazione di avvio, oltre come una varietà di servizi di marketing per aiutarli a mettere a punto i loro lanci. Ci sono buone imprese e imprese povere in questo campo, come ce ne sono in qualsiasi altro. Quindi assicurati di fare le tue ricerche prima di partecipare a questi progetti per evitare i truffatori.