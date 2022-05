Le scommesse sulle criptovalute sono diventate estremamente popolari negli ultimi due anni. Con il numero sempre crescente di casinò online, non sorprende che questo settore sia in piena espansione. Ma cosa sono esattamente le scommesse sulle criptovalute? In questo articolo, troverai tutto ciò che c'è da sapere sul gioco d'azzardo criptato.

Alla gente piace scommettere i propri soldi. Dì quello che vuoi, come scommettere non è buono (che è vero e consigliamo vivamente di non giocare).

Non c'è bisogno di dire che il gioco d'azzardo gioca un ruolo enorme nell'economia globale del mondo. Basta guardare Las Vegas e tutti i casinò presenti in quasi tutti gli angoli di una città media degli Stati Uniti.

Esistono molti diversi tipi di scommesse: oltre ai casinò, ci sono allibratori sportivi in cui puoi scommettere sulla tua squadra sportiva preferita e casinò online che offrono tutto il resto.

Prima, le scommesse non erano accessibili a tutti. Se volevi giocare, dovevi mostrare il tuo documento d'identità come prova che non sei minorenne e che puoi giocare legalmente i tuoi soldi. Con l'introduzione del gioco d'azzardo online, le cose sono cambiate. Praticamente chiunque può creare un account senza alcuna forma di identificazione e puoi iniziare a scommettere in un paio di minuti.

Per questo motivo, il gioco d'azzardo è in forte espansione. Si ritiene che in 2019, la dimensione del mercato del gioco d'azzardo ha raggiunto quasi $ 60 miliardi.

Ora, dal momento che il gioco d'azzardo è un'attività così amata da milioni di persone, i creatori di giochi d'azzardo lavorano duramente ogni anno per pensare a nuovi modi in cui le persone possono trascorrere il loro duro lavoro -guadagnato denaro. Oltre alla roulette o alle scommesse sulla tua squadra sportiva preferita, oggi puoi scommettere anche su chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Anche gli eSport hanno fatto il loro debutto nel mondo del gioco d'azzardo e puoi scommettere sulla tua squadra Counter-Strike preferita o provare a indovinare chi vincerà il League of Legends.

Se pensavi che le criptovalute evitassero il clamore delle scommesse, beh, siamo qui per dirti che hai torto. Non solo il crypto è diventato estremamente popolare con cui giocare d'azzardo, ma in questo momento è probabilmente considerato la prossima grande novità, come quando i siti di gioco d'azzardo hanno visto la luce per la prima volta. I Crypto casino stanno spuntando ovunque e molte società di gioco stanno riconoscendo l'influenza che le criptovalute hanno e le stanno incorporando nel loro portafoglio di scommesse.

Ma come puoi scommettere esattamente con le criptovalute e puoi farlo come un normale Joe? In questo articolo, spiegheremo tutto ciò che c'è sul gioco d'azzardo criptato, parleremo di più di cos'è e come funziona e vedremo anche quali sono gli svantaggi (e vantaggi, se ce ne sono ovviamente).

Prima di continuare, ancora una volta, dobbiamo affermare che non sosteniamo che tu giochi d'azzardo - anzi, al contrario, ci piacerebbe che tu rimanessi lontano da qualsiasi forma di gioco d'azzardo. Ma, allo stesso tempo, siamo qui per parlare delle tendenze in corso nel settore delle criptovalute e se possiamo far notare alcune cose negative delle scommesse ai nuovi arrivati, allora perché no.

Scommesse con criptovalute

Scommettere con le criptovalute è, beh, come scommettere con soldi veri. Con una differenza fondamentale però: invece di soldi veri (dollari, euro, ecc.) stai usando criptovalute per le tue scommesse.

Se guardi i casinò tradizionali, noterai che per giocare, prima di tutto, devi essere presente nel casinò. Entri dentro e, per una determinata somma di denaro, ricevi gettoni che puoi utilizzare per scommettere. Tutto viene fatto di persona.

Internet e la nascita dei casinò online hanno cambiato tutto: per giocare al giorno d'oggi, non devi acquistare fisicamente i gettoni che utilizzerai per scommettere. Invece, puoi semplicemente accedere a un sito web di gioco d'azzardo online, collegare la tua carta di credito e voilà, avrai i tuoi soldi a portata di mano. Tutto è fatto virtualmente.

Quando scommetti con le criptovalute, solo una cosa è diversa: invece di usare la tua carta di credito, utilizzerai effettivamente il tuo portafoglio di crittografia che memorizza le tue criptovalute. Non temere, il sito Web di gioco d'azzardo online si collegherà semplicemente al tuo portafoglio e lo utilizzerà come “garanzia” di avere l'importo di crypto con cui stai scommettendo.

Se vinci la scommessa, buon per te. La criptovaluta che hai vinto verrà trasferita sul tuo portafoglio. Se perdi la scommessa, invece, puoi dire addio alle tue monete preziose. Il sito web di gioco d'azzardo prenderà ciò che gli appartiene e probabilmente finirai per piangere. Scherzi a parte, il processo di scommessa è piuttosto semplice e la maggior parte delle piattaforme di scommesse crittografiche online funzionano in questo modo.

Ti starai chiedendo, ma perché dovrei scommettere con le criptovalute? Perché non creare un account su uno dei tanti siti di gioco d'azzardo online e giocare con denaro reale? Bene, ci sono alcuni motivi per cui le scommesse crittografiche sono superiori a quelle tradizionali.

Prima di tutto, sei anonimo. Certo, devi fornire il tuo indirizzo email (che ovviamente può essere falso) quando crei il tuo account su una piattaforma di scommesse crittografiche, ma dal momento che giocherai con criptovalute basate su uno stile blockchain, sarai completamente anonimo mentre lo fai e nessuno sarà in grado di tracciare la tua attività.

Potrebbe non sembrare un grosso problema, ma in realtà lo è, soprattutto quando si tratta di gioco d'azzardo, un'attività che non è sempre legale al 100% in alcuni paesi.

Quando scommetti con criptovalute, il valore della tua scommessa può variare - prendi ad esempio Bitcoin. Se scommetti 1 Bitcoin (per favore non farlo), può essere vale tutto ciò che è il valore originale di Bitcoin al momento della scommessa. Se scommetti 100 dollari, ad esempio, saranno sempre 100 dollari. Niente di più, niente di meno. Questa flessibilità quando si tratta di scommettere con le criptovalute è ciò che attrae molti giocatori d'azzardo ed è uno dei motivi principali per cui scelgono di giocare con le criptovalute.

Se vuoi sapere come il casinò avrà sempre il sopravvento, e perderai sempre nel lungo periodo, The Infographics mostra un video fantastico su questo topic.

Dove puoi giocare con le criptovalute?

Dato che ora sappiamo che scommettere con le criptovalute è abbastanza facile: hai solo bisogno di un portafoglio e di alcune criptovalute, la prossima domanda è dove puoi effettivamente giocare con le tue criptovalute.

Ora, poiché questo non è un articolo sponsorizzato, non abbiamo elencato né consigliato nessuna delle piattaforme di gioco qui. Se vuoi scoprire quali sono le piattaforme migliori, ti suggeriamo di dare un'occhiata a questo elenco, “The news minute” è una fonte di informazioni credibile.

Ma anche se non abbiamo il nostro preferito, questo non ci impedisce di sottolineare alcune cose quando si tratta di scommesse criptate e piattaforme di gioco, e questo sarà estremamente importante per te, soprattutto se sei un principiante.

Prima di tutto, non fornire mai informazioni personali alla piattaforma. Ovviamente ti verrà sempre chiesto di fornire l'indirizzo del tuo portafoglio, e questo è totalmente va bene, ma se la piattaforma ti chiede una “frase seme” (una frase unica usata per dimostrare la proprietà di un portafoglio), allora questo è un chiaro segnale che devi scappare.

Dato che le criptovalute sono ora di tendenza e il gioco d'azzardo crea estremamente dipendenza, combinando i due, si è aperto un mercato completamente nuovo. I truffatori sono ovunque e molti stanno creando piattaforme false solo per rubarti i tuoi token. Se vuoi attenerti alle piattaforme collaudate, scegliere quella dall'elenco che abbiamo menzionato sopra è un modo sicuro per andare.

Non fare mai clic su uno spot pubblicitario che ti dice che farai fortuna se depositi i tuoi soldi e segui sempre il buon vecchio - se è troppo bello per essere vero, allora probabilmente non lo è.

Ci sono piattaforme affidabili là fuori, e se vuoi giocare d'azzardo, troverai sicuramente il punto di partenza giusto. Inoltre, tieni presente che molti luoghi che offrono scommesse crittografiche hanno commissioni che vengono calcolate ogni volta che vinci, quindi prima di giocare, guarda sempre piattaforme diverse per scoprire quale ti si addice di più.

Vantaggi e svantaggi delle scommesse criptate

Quando parliamo di scommesse in generale, dobbiamo dire che non ci sono praticamente molti vantaggi. Il gioco d'azzardo non è una strada da percorrere se vuoi diventa un milionario, ma se vuoi diventare al verde, mettiti al tappeto.

Detto questo, ci sono tuttavia poche cose che rendono le scommesse sulle criptovalute migliori delle scommesse tradizionali e possiamo elencarle come vantaggi. Sicurezza è probabilmente la prima della lista, come accennato nei paragrafi precedenti. Dal momento che la blockchain funziona a tuo favore, sarai sicuro di scommettere quanto vuoi: nessuno sarà in grado di rintracciarti.

Se hai delle criptovalute di riserva che si sono rivelate davvero degne di un soldo, puoi usarle per il tuo gioco d'azzardo. Crypto è imprevedibile, e 1 Bitcoin può valere più di quello che è ora (ma allo stesso tempo può valere meno) rispetto a fiat come il dollaro che vale sempre lo stesso.

E per quanto riguarda gli svantaggi, beh, qualunque cosa si applichi al gioco d'azzardo tradizionale vale anche per le criptovalute. Lo svantaggio principale che è unico è che devi creare un portafoglio, il che può essere complicato se sei un principiante. Ma non preoccuparti, ti abbiamo coperto - tutto ciò che devi sapere sui portafogli, puoi trovarlo in un altro nostro articolo.

Le probabilità sono contro di te

Se vuoi che ti diciamo che il gioco d'azzardo criptato è una buona cosa e che diventerai un milionario in pochissimo tempo, dovremo deluderti. Il gioco d'azzardo, in generale, è una brutta cosa, e quando lo combini con le criptovalute, beh, non può venirne fuori nulla di buono.

Ma, se sei interessato a nuova tecnologia e nuovi modi in cui le criptovalute si integrano nel mondo reale, allora le piattaforme di criptovalute ti faranno sorridere. Una cosa è certa è che il gioco d'azzardo criptato diventerà ancora più popolare negli anni a venire e anche se vuoi provarlo, è importante essere al sicuro, sapere come controllarti e impostare un piano che seguirai.