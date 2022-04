Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Inass Addou CRIPTOVALUTE criptovalute, PUBBLICATO: 2 ore fa Cos'è Ripple? Guida per principianti Tempo stimato di lettura: 10 minuti di Inass Addou

Quando le persone pensano a Ripple, potrebbero pensare immediatamente alla criptovaluta XRP. Tuttavia, il business, la tecnologia e l'ecosistema di Ripple non sono completamente sinonimi di XRP, sebbene Ripple sfrutti la moneta XRP per determinati usi all'interno del suo ecosistema. Allora, cos'è Ripple? Qual è la sua storia? E vale la pena investire? Condividi su Facebook + Twitter

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

L'area dei trasferimenti di valore è stata notevolmente migliorata dalla criptovaluta, ma in generale e in senso lato, la criptovaluta non ha livelli di compatibilità con i sistemi monetari tradizionali. Ripple spera di facilitare e accelerare i trasferimenti di denaro attraverso l'uso della tecnologia blockchain. Per quanto riguarda XRP Ledger e XRP coin, l'azienda Ripple sfrutta questi tecnologie a vario titolo. Tuttavia, la stessa società Ripple ha ripetutamente affermato che XRP Ledger e XRP coin sono entità indipendenti. Per soddisfare la tua curiosità su tutto questo, continua a leggere! Qual ​​è la storia di Ripple? Precedentemente noto come RipplePay, Ripple si è evoluto nel corso degli anni da piattaforma di trasferimento di denaro a cosa è oggi. Originariamente avviato dallo sviluppatore di software Ryan Fugger nel 2004, Ripple è sopravvissuto a molte transizioni e sviluppi nel corso degli anni . Oltre a McCaleb, Britto e Schwartz, numerose persone hanno svolto ruoli significativi in ​​quel viaggio. Dopo il lancio di Bitcoin nel 2009, gli ingegneri si sono rivolti ad altre soluzioni per creare la propria soluzione. Ciò ha portato all'XRP Ledger, che è stato pubblicato nel 2012. Nel 2014, McCaleb ha lasciato Ripple per co-fondare Stellar (XML), il successore dell'ormai defunto scambio Mt. Gox. In precedenza, Chris Larsen è stato CEO di Ripple. Ora fa parte del consiglio di amministrazione di Ripple come presidente esecutivo. Dopo la decisione di Larsen di lasciare Ripple nel 2016, Garlinghouse è stato nominato CEO di Ripple nel 2017. All'inizio del 2018, il prezzo di XRP ha raggiunto un impressionante massimo di $ 3 per moneta, un miglioramento significativo rispetto a quando era scambiato al di sotto di $ 0,05 per moneta all'inizio del 2017. All'inizio di quest'anno, Ripple ha ricevuto $ 200 milioni in finanziamenti di serie C. L'incertezza normativa che circonda Ripple è emersa a dicembre 2020. Secondo quanto riferito, Ripple ha venduto titoli XRP non registrati a investitori negli Stati Uniti e al pubblico in generale in un accordo che ha raccolto oltre $ 1,3 miliardi, secondo un reclamo da la Securities and Exchange Commission (SEC). Considerando quanto sia nuovo il settore delle criptovalute rispetto alla finanza tradizionale, non sorprende che i problemi normativi circondino le risorse crittografiche. Bitcoin e Ethereum (ETH) sono considerati materie prime dal Commodity Futures Trading Commissione (CFTC), sebbene la definizione di altre risorse digitali non sia chiara. Nella sua sentenza contro Ripple, la SEC ha affermato che XRP era un titolo, che, quindi, rientra nella giurisdizione della SEC. La petizione proviene da persone che hanno acquistato XRP, che hanno citato argomenti sul motivo per cui XRP non dovrebbe essere classificato come un titolo. Tuttavia, sono rimaste delle lacune nel ragionamento della petizione. L'azione della SEC è arrivata troppo tempo dopo che Ripple ha creato la sua criptovaluta e altre agenzie governative statunitensi l'hanno classificata come qualcosa di diverso dalla sicurezza. Qual ​​è il core business di Ripple? Per elaborare le transazioni internazionali, le banche utilizzano SWIFT, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Sebbene sia efficace, ha un costo maggiore e ha un sovraccarico operativo maggiore rispetto alle tecnologie più recenti. Attraverso una serie di soluzioni, Ripple si concentra essenzialmente sulla fornitura di un metodo economico, sicuro e trasparente per trasferire denaro direttamente tra utenti in tempo reale, che è più efficiente dei metodi tradizionali utilizzati dal settore finanziario. L'Internet of Value, o IoV, è un concetto interessante che Ripple promuove. Sulla base di questa narrazione, Ripple ritiene che denaro e informazioni dovrebbero essere trasferibili alla stessa velocità. Pensa alla possibilità di poter inviare denaro a velocità simili a quelle dei messaggi di testo, ad esempio. In quanto azienda focalizzata sull'anticipo dei pagamenti, storicamente ingombranti e frammentati, Ripple sta reinventando un mondo tradizionalmente lento e inefficiente. RippleNet, XRP Ledger, XRP coin e RippleX sono solo alcune delle soluzioni sotto l'ombrello del marchio Ripple. In alternativa alle tradizionali banche degli ecosistemi frammentate in cui operano tradizionalmente, RippleNet offre agli istituti finanziari la possibilità di trasferire denaro più rapidamente, con maggiore trasparenza e a un costo inferiore. L'unica API necessaria per utilizzare RippleNet è una. In Ripple era disponibile anche una storia di xRapid, xCurrent e xVia, sebbene l'azienda abbia combinato questi prodotti per creare RippleNet nel 2019. Una blockchain viene utilizzata dalla moneta XRP per eseguire XRP Ledger. Questa risorsa nativa è una caratteristica di XRP Ledger. Per quanto ne sappiamo, sia XRP Ledger che XRP coin operano indipendentemente da Ripple, sebbene Ripple li utilizzi entrambi per vari scopi. Una blockchain simile alla blockchain di Ethereum, XRP Ledger è abbreviato in XRPL. La moneta XRP oscilla in termini di valore nel dollaro degli Stati Uniti e può essere acquistata e venduta su scambi di criptovalute. Come parte dell'ecosistema di soluzioni di Ripple, XRP viene utilizzato in diverse capacità. Come piattaforma che fornisce soluzioni basate su blockchain, RippleX è disponibile per le parti interessate che perseguono una varietà di applicazioni di trasferimento di valore. Al contrario delle parti interessate che sviluppano da zero le proprie soluzioni basate su blockchain, la piattaforma potrebbe fornire un modo più semplice per sfruttare le soluzioni basate su blockchain. Con RippleX, puoi utilizzare XRP Ledger ed è facile da integrare nei sistemi tradizionali. Inoltre, RippleX offre due protocolli aggiuntivi. Con Interledger è possibile integrare diversi sistemi per i pagamenti. Come funziona XRP Ledger? XRP Ledger (XRPL) non utilizza algoritmi proof-of-work (PoW) o proof-of-stake (PoS), come si vede con la blockchain di Bitcoin o Piattaforma Ethereum 2.0. Le transazioni XRP Ledger vengono convalidate e implementate con l'aiuto di un protocollo chiamato XRP Ledger Consensus Protocol. XRP Ledger Consensus Protocol vanta una maggiore efficienza rispetto ad altri tipi di consenso blockchain. I partecipanti sono responsabili della gestione indipendente di XRP Ledger. È essenziale che validatori indipendenti concordino (consenso) su ogni transazione. Qualsiasi entità ha la possibilità di diventare un validatore. Una blockchain PoW produce blocchi, informazioni compartimentate in piccole unità, mentre XRPL genera "ledgers". Un libro mastro contiene informazioni, come legare il libro mastro corrente a quello precedente nella catena, i totali dei conti e così via. Un certo numero di validatori deve approvare le transazioni e le modifiche alla rete. XRP Ledger conferma ogni blocco (ledger) in tre o cinque secondi, quindi completa la transazione. Rispetto ai 10 minuti di blocco di Bitcoin, XRP Ledger è notevolmente più veloce. Come funziona RippleNet? La velocità è importante nel mondo di oggi. Nel tradizionale mondo del trasferimento di denaro istituzionale, i partecipanti a livello globale devono interagire tra loro, essenzialmente cercando di capire come lavorare con diversi sistemi che possono essere facilmente compatibili o meno. Con RippleNet, Ripple ha essenzialmente creato una rete globale che rispetta ampiamente un determinato framework e gruppo di parametri, rendendo le interazioni tra i partecipanti più semplici, fluide e trasparenti, riducendo al contempo i costi e i tempi di transazione. Gli istituti finanziari centralizzati tradizionali possono impiegare giorni per completare le transazioni, a causa dei diversi sistemi coinvolti nel processo. Ciò può rendere l'attuale panorama lento, soggetto a errori, costoso e può avere un impatto negativo sull'efficienza di una transazione commerciale. RippleNet vanta anche una funzionalità nota come On-Demand Liquidity (ODL), che elimina la necessità di prefinanziamento quando si tratta di transazioni transfrontaliere. Quindi, come funziona l'ODL? Quando un'entità desidera inviare denaro a un'altra oltre i confini nazionali, ciascuna di esse può avere a disposizione una valuta diversa. Ad esempio, una delle parti potrebbe non desiderare di ricevere dollari canadesi se risiedono in Svezia. Utilizzando XRP come punto di riferimento tra due diversi tipi di fiat, ODL di RippleNet può facilitare le transazioni con ciascuna parte che invia e riceve la propria valuta nativa. Il mondo tradizionale del trasferimento di denaro non è aggiornato quando si tratta di velocità, efficienza e costi di comunicazione e spostamento dei dati — i risultati del progresso tecnologico. Le soluzioni di Ripple mirano a portare alla fine il mondo del trasferimento di denaro globale al passo con i tempi. Nel mondo tradizionale, per quanto riguarda le istituzioni finanziarie centralizzate, l'invio di denaro a livello internazionale può comportare molte procedure. I tempi e le commissioni delle transazioni possono variare, ma generalmente rimangono relativamente costosi e richiedono uno o due giorni per il completamento, con il mittente che sostiene i costi della transazione. RippleNet, d'altra parte, riduce i tempi e i costi delle transazioni. Vantaggi e svantaggi di Ripple Ripple offre vantaggi e svantaggi che dovresti considerare prima di decidere se utilizzarlo o meno come individuo o come organizzazione aziendale. Vantaggi di Ripple Come azienda, Ripple crea opportunità e risolve problemi. A seconda del tipo di pagamento e della regione interessata, le persone di solito devono attendere giorni prima di ricevere pagamenti transfrontalieri. Le soluzioni Ripple hanno lo scopo di aumentare la velocità e l'efficienza delle transazioni riducendo i costi. La soluzione non è insolita con RippleNet, poiché sono coinvolti numerosi giocatori. Poiché la tendenza alla crescita delle reti continua, maggiore sarà l'impatto che Ripple avrà in futuro, più aziende dei settori tradizionali si uniranno alla soluzione Ripple. Svantaggi di Ripple C'è molta concorrenza nel mercato della tecnologia finanziaria e Ripple sta cercando modi per sfidare SWIFT, il leader del mercato. Può anche essere difficile, dispendioso in termini di tempo e comportare transizioni e relativa formazione per cambiare lo status quo nel mondo tradizionale. Stellar è un concorrente di Ripple all'interno dello spazio crittografico, oltre a SWIFT. Nonostante il vantaggio di essere la prima mossa, Ripple deve continuare a far progredire la sua rete e i suoi prodotti. Finora la regolamentazione delle criptovalute è stata difficile, poiché si tratta di un settore relativamente nuovo. Lo spazio crittografico dovrebbe, in generale, rientrare nelle leggi e nelle linee guida tradizionali esistenti, o è meglio che le autorità di regolamentazione elaborino leggi diverse che riflettano meglio questa nuova ondata di innovazione? Un esempio di questo tipo di problema normativo è l'azione della SEC contro Ripple. Quest'ultimo dovrebbe probabilmente chiarire la classificazione di XRP dalle autorità di regolamentazione prima di poter sostituire i sistemi legacy con XRP a qualsiasi titolo.

Inass Addou

Writer and editor.

I have a BA in English Literature from Abedlmalek Esaadi University in Morocco. After learning how to read and write, I basically never stopped. I started building my writing career when I was still in high school; I used to collaborate with newspapers and write about different topics, which helped shape my writing and editing persona. After I graduated, I became a professional writer for multiple international websites, and in 2021, I joined the trend-online team as a writer/editor.

I have a strong passion for writing, and my dream is to publish a novel (or ten) and become one of the New York Times bestsellers.

Dream big or go home, right?