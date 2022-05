HODL è una strategia di investimento in criptovaluta in cui un investitore si concentra sul valore a lungo termine di una singola valuta. È uno dei modi più semplici per investire in criptovalute. Inoltre, le criptovalute HODLing possono comportare una conservazione del valore molto più continua.

HODL è una delle terminologie emerse grazie all'emergere delle criptovalute. Sebbene sembri essere un acronimo –come FBI o KFC, HODL è semplicemente un errore di ortografia della parola hold. Anche se ha guadagnato popolarità a causa dell'assurdità del suo errore.

La parola HODL è nata da un errore di battitura in un post della bacheca del 2013 sul forum Bitcointalk. Questo revisionismo è un backronym quando le parole vengono aggiunte a un acronimo esistente per dargli un significato simile o nuovo che non era inteso quando è stata creata la frase.

Molti investitori in criptovalute utilizzano l'approccio hodl perché non vogliono gestire troppe informazioni o sforzi per ottenere il massimo dai loro asset e token.

È uno dei modi più semplici per investire in criptovalute e oggi esamineremo la sua definizione, come funziona e la sua storia per intero.

Significato HODL in generale

HODL è un errore di ortografia della parola "tenere" nel concetto di acquisto o accaparramento di qualsiasi tipo di denaro.

È anche noto come "tieni duro per la tua cara vita". Ora capisci cosa significa il termine "hodl". Spiegheremo cosa implica la parola "hodl" nel mondo delle criptovalute nelle sezioni seguenti.

HODL è una strategia di investimento in criptovaluta in cui un investitore si concentra sul valore a lungo termine di una singola valuta. La strategia si basa esclusivamente sull'aspettativa che le criptovalute alla fine sostituiranno le valuta FIAT.

A questo punto, i possessori di criptovaluta potrebbero scoprire che i tassi di cambio tra criptovalute e denaro FIAT non sono più significativi.

Cosa significa HODL in criptovalute?

HODL è la strategia crittografica più popolare per valute stabili e volatili come Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, ecc. Si dice che la parola "HODL", usata dai trader di criptovalute, sia un errore di ortografia di "ATTESA."

La parola si è diffusa rapidamente nei forum di trading e si è radicata. Secondo altri, la frase significa anche "Tieni duro per la tua cara vita". In ogni caso, la parola si riferisce a una strategia di base. Indipendentemente dal fatto che il prezzo della criptovaluta sia in aumento o in calo, dovresti sempre acquistarlo e non venderlo mai.

Anche quando il prezzo della criptovaluta sta scendendo, comprare e non vendere mai non sembra essere un investimento saggio. L'HODLing, d'altra parte, è uno dei metodi di investimento più efficaci.

Perché? Gli utenti non acquistano per vendere a breve termine, dove i guadagni e i pericoli di margine minimi sono elevati. Stanno comprando per risparmiare denaro e creare un profitto a lungo termine. Osservando una criptovaluta volatile come Bitcoin, si potrebbe notare che il prezzo fluttua drasticamente nell'arco di uno o tre mesi. Tuttavia, se le persone osservano il grafico storico di Bitcoin sin dal suo inizio, noteranno una cosa: è in costante aumento.

Poiché le criptovalute sono imprevedibili, le attività a breve termine che beneficiano di alti e bassi a breve termine sono pericolose. Gli investimenti a lungo termine sono rischiosi, ma gli investitori non possono ignorare la tendenza all'aumento.

Se qualcuno avesse acquistato Bitcoin per un valore di 500 USD nel 2011, ora avrebbe tra 3,7 e più di quattro milioni di dollari, a seconda della particolare data di acquisto e transazione. Tuttavia, 11 anni sono un tempo lungo per continuare a utilizzare la criptovaluta. Le tecniche HODL vengono in genere implementate nell'arco di un anno.

Nel video qui sotto di Louis Thomas, parla della detenzione di criptovalute. Ha parlato di guadagnare maggiori profitti detenendo o meno le tue criptovalute a seconda della situazione di mercato prevalente. Ha spiegato questo approccio superiore in un modo molto intelligente ed efficace che ti aiuterà a saperne di più HODL.

Da dove viene la parola “HODL”?

La genesi precisa di HODL è ampiamente conosciuta. Il contesto che lo circonda fornisce un'eccellente lezione per i trader di criptovalute e per chiunque voglia iniziare a fare trading.

Il 18 dicembre 2013, GameKyuubi, membro di Bitcointalk, ha dichiarato "I AM HODLING" come parte di uno sfogo sulle difficoltà, se non sulla futilità, del trading di criptovalute. Coloro che cercano di cronometrare le fluttuazioni del mercato possono ritrovarsi ad acquistare a un prezzo alto ea vendere a un prezzo basso, gradualmente o rapidamente esaurendo la propria ricchezza.

La parola è diventata rapidamente un cliché sui social media e l'errore di ortografia vive su bacheche Internet come la famosa bacheca di Wall Street Bets di Reddit.

HODL è diventato un simbolo del suo impegno a lungo termine nei confronti della valuta digitale per gli investitori in criptovaluta. Coloro che acquistano e detengono criptovaluta possono riferirsi a se stessi come "HODLer" ed esaltare i meriti di avere "mani di diamante" sulle comunità Reddit o Discord. Queste frasi riflettono la loro dichiarata riluttanza a vendere asset volatili come la criptovaluta. Queste espressioni contrastano con "mani di carta" o individui desiderosi di vendere quando la volatilità aumenta.

Tuttavia, termini simili si sono diffusi ad altre materie prime come le azioni oltre alla criptovaluta. I singoli trader si sono mobilitati dietro le parole durante la corsa ai titoli di GameStop e AMC nel 2021, incoraggiandosi l'un l'altro a detenere o addirittura acquistare di più al minimo.

Criptovalute HODL

Se ti stai chiedendo perché le persone HODL bitcoin e cos'è un hodler, continua a leggere per imparare dal nostro esempio ideale.

Il 22 maggio 2021, un crollo delle criptovalute ha spazzato via $ 1 trilione in meno di una settimana. Bitcoin, che rappresenta oltre il 40% del mercato crittografico globale, è sceso del 30% a 30.000 dollari USA, la posizione più bassa da gennaio, dopo aver iniziato la giornata al livello di 40.000 dollari USA.

In precedenza, il 12 maggio, Bitcoin è crollato del 13% quando Elon Musk ha revocato l'accordo di Tesla per accettarlo come opzione di pagamento presso l'azienda. Il creatore e CEO ha espresso riserve sul significativo impatto di carbonio della criptovaluta.

C'era anche una preoccupazione di mercato, poiché un paio di tweet apparentemente contraddittori riguardanti bitcoin hanno lasciato perplessi gli investitori.

Tuttavia, il calo più significativo si è verificato quando i funzionari cinesi hanno segnalato un giro di vite sull'uso della criptovaluta in tutto il paese. La banca centrale ha infine lanciato un avvertimento alle istituzioni finanziarie e alle imprese cinesi affinché non accettino valute digitali come pagamento o non forniscano servizi che le utilizzino. I risultati più soddisfacenti vengono ottenuti da coloro che si limitano a HODL.

Tuttavia, poco dopo questo evento, Bitcoin (BTC) ha riguadagnato il suo valore e ha continuato a salire, mentre gli investitori che hanno venduto nel panico il loro possesso di BTC hanno perso denaro.

Gli investitori che hanno utilizzato l'approccio HODL, d'altra parte, hanno superato il forte calo di valore e hanno atteso che il valore del token aumentasse di nuovo.

In realtà, Bitcoin (BTC) ha raggiunto il nuovo massimo storico di 69.044,77$ il 10 novembre 2021. Si trattava di un valore che Bitcoin non aveva mai visto prima, a dimostrazione di quanto fosse potente la tecnica HODL per questo particolare asset.

Inoltre, a causa della loro estrema volatilità, le criptovalute offrono eccellenti possibilità ai trader di stabilire regolarmente posizioni lunghe e corte. Tuttavia, l'"hodling" potrebbe offrire agli investitori una sicurezza aggiuntiva poiché non sono esposti alla volatilità a breve termine e possono evitare il pericolo di acquistare a un prezzo alto e vendere a un prezzo basso.

3 motivi per rendere HODL le tue risorse Blockchain

Quando si tratta di asset bitcoin, la tecnica hodl potrebbe essere vantaggiosa per vari motivi.

Profitto a lungo termine

Come affermato in precedenza con il token SOL, il token è aumentato del 10.000% in un solo anno. Nonostante sia crollato in modo significativo prima di quel momento, BTC ha anche raggiunto il suo massimo più recente nel 2021.

In passato sono stati raggiunti guadagni a lungo termine guardando le migliori monete di criptovaluta.

Tutti coloro che hanno acquistato BTC o SOL all'inizio della loro crescita stanno attualmente riscontrando enormi dividendi. L'elemento intrigante qui è che molto probabilmente molti continueranno a HODL le monete e trarranno profitto dal loro futuro aumento.

Le monete HODLing ottengono guadagni a lungo termine per un anno o più. Alcuni potrebbero persino consigliare HODLing fino a quando non avrai davvero bisogno delle risorse per casi d'uso specifici, che sono più cruciali.

Trasferimento di ricchezza attraverso le generazioni

Quindi, se possiedi una criptovaluta, la tua famiglia potrebbe diventare ricca poiché la risorsa potrebbe essere tramandata alla generazione successiva.

Molti millennial ne sono consapevoli e stanno approfittando dell'hodling.

Secondo un sondaggio della CNBC sui milionari, oltre la metà dei milionari possedeva almeno il 25% delle proprie risorse in criptovaluta.

I risultati indicano una significativa differenza di età nella creazione di ricchezza dalla criptovaluta, con gli investitori più giovani in grado di fare grandi fortune dall'aumento del prezzo di Bitcoin.

Hodling Crypto contro l'inflazione

Le criptovalute stanno diventando sempre più popolari, in particolare tra gli investitori avversi all'inflazione. Molti investitori considerano la criptovaluta un'eccellente copertura dall'inflazione rispetto all'oro.

Rispetto a molte alternative valutarie FIAT, l'utilizzo di criptovalute HODL può comportare una conservazione del valore molto più continuativa. Ecco perché possedere criptovalute, in particolare Bitcoin, con una quantità molto limitata e un calendario di inflazione noto che diminuisce nel tempo tempo, forse una buona idea.

Conclusione

Nel complesso, le criptovalute HODLing sono state una strategia di criptovaluta adatta utilizzata da migliaia di investitori. Tali investitori hanno evitato le vendite in preda al panico una volta che i loro asset sono scesi di valore, con conseguenti enormi rendimenti.

Questo non è vero per tutti gli asset di criptovaluta e alcuni token non hanno mai recuperato del tutto il loro valore.

Dopotutto, investire in bitcoin, in generale, è piuttosto pericoloso a causa della volatilità del settore.

È una delle più semplici tecniche di investimento in criptovalute che ha resistito alla prova del tempo e si è dimostrata utile a lungo termine.

Si spera che ora tu sia completamente consapevole e capisca ciò che devi sapere sull'accumulo di bitcoin per anni, se non decenni.

Questa può essere una tattica utile, soprattutto per le persone che preferiscono lasciare in pace le proprie risorse. Tuttavia, come con qualsiasi tecnica, conduci la tua ricerca prima di scegliere l'opzione migliore per le tue circostanze uniche. Infine, questo semplice metodo potrebbe offrire ai neofiti numerosi vantaggi.